Windows 11'de Görev çubuğu ve Dosya Gezgini'ne Copilot geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için yapay zekâ entegrasyonunu genişletmeye başladı. Şirket, "Ask Copilot" adını verdiği özelliği görev çubuğu ve Dosya Gezgini içerisine entegre ederek, Copilot deneyimini sistem geneline yaymayı hedefliyor. Yeni özellikle birlikte Windows arama çubuğu, Microsoft 365 tabanlı yapay zekâ servislerine açılan bir kapıya dönüşüyor.

Görev çubuğu ve Dosya Gezgini'ne Copilot geliyor

Ask Copilot etkinleştirildiğinde klasik Windows Search yerini daha sohbet odaklı bir yapıya bırakıyor olacak. Kullanıcılar, @komut yapısını kullanarak belirli görevler için özelleştirilmiş yapay zekâ ajanlarını çağırabiliyor. Örneğin @researcher gibi bir etiket girildiğinde sistem, arka planda daha uzun süreli görevler üstlenebilen bir yapay zekâ süreci başlatabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu süreç, teknik doküman özetleme, arka plan araştırması hazırlama veya kapsamlı içerik analizi gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. 10 dakikaya kadar sürebilen işlemler sırasında ilerleme durumu doğrudan görev çubuğunda gösteriliyor. Ayrıca yapay zekâ entegrasyonu görev çubuğuyla sınırlı değil. Windows 11 Dosya Gezgini'ne eklenen yeni Copilot düğmesi sayesinde kullanıcılar, açık dosyalar için bağlamsal özetler ve içerik analizleri oluşturabiliyor.

Microsoft 365 servisleriyle bağlantılı çalışan bu sistem, özellikle paylaşılan belgeler ve senkronize projelerde hızlı bilgi edinmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ask Copilot özelliğinin önümüzdeki haftalarda Windows 11 kullanıcılarına kademeli olarak sunulması planlanıyor.

