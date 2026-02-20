Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'de Görev çubuğu ve Dosya Gezgini'ne Copilot geliyor

    Microsoft, Windows 11'de Ask Copilot özelliğini görev çubuğu ve Dosya Gezgini'ne entegre etmeye başladı. Yeni yapı, yapay zekâyı sistem genelinde konumlandırıyor olacak.

    Windows 11'de Görev çubuğu ve Dosya Gezgini'ne Copilot geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için yapay zekâ entegrasyonunu genişletmeye başladı. Şirket, "Ask Copilot" adını verdiği özelliği görev çubuğu ve Dosya Gezgini içerisine entegre ederek, Copilot deneyimini sistem geneline yaymayı hedefliyor. Yeni özellikle birlikte Windows arama çubuğu, Microsoft 365 tabanlı yapay zekâ servislerine açılan bir kapıya dönüşüyor.

    Görev çubuğu ve Dosya Gezgini'ne Copilot geliyor

    Ask Copilot etkinleştirildiğinde klasik Windows Search yerini daha sohbet odaklı bir yapıya bırakıyor olacak. Kullanıcılar, @komut yapısını kullanarak belirli görevler için özelleştirilmiş yapay zekâ ajanlarını çağırabiliyor. Örneğin @researcher gibi bir etiket girildiğinde sistem, arka planda daha uzun süreli görevler üstlenebilen bir yapay zekâ süreci başlatabiliyor.

    Windows 11'de Görev çubuğu ve Dosya Gezgini'ne Copilot geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu süreç, teknik doküman özetleme, arka plan araştırması hazırlama veya kapsamlı içerik analizi gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. 10 dakikaya kadar sürebilen işlemler sırasında ilerleme durumu doğrudan görev çubuğunda gösteriliyor. Ayrıca yapay zekâ entegrasyonu görev çubuğuyla sınırlı değil. Windows 11 Dosya Gezgini'ne eklenen yeni Copilot düğmesi sayesinde kullanıcılar, açık dosyalar için bağlamsal özetler ve içerik analizleri oluşturabiliyor.

    Microsoft 365 servisleriyle bağlantılı çalışan bu sistem, özellikle paylaşılan belgeler ve senkronize projelerde hızlı bilgi edinmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ask Copilot özelliğinin önümüzdeki haftalarda Windows 11 kullanıcılarına kademeli olarak sunulması planlanıyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi q2 kronik sorunları türk telekom hat devir ücreti a101 çalışan yorumları yanmaz yapışmaz tava önerisi vestel çamaşır makinesinden yanık kokusu gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum