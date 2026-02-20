Windows 11'de Görev çubuğu ve Dosya Gezgini'ne Copilot geliyor

Ask Copilot etkinleştirildiğinde klasik Windows Search yerini daha sohbet odaklı bir yapıya bırakıyor olacak. Kullanıcılar, @komut yapısını kullanarak belirli görevler için özelleştirilmiş yapay zekâ ajanlarını çağırabiliyor. Örneğin @researcher gibi bir etiket girildiğinde sistem, arka planda daha uzun süreli görevler üstlenebilen bir yapay zekâ süreci başlatabiliyor.
Microsoft 365 servisleriyle bağlantılı çalışan bu sistem, özellikle paylaşılan belgeler ve senkronize projelerde hızlı bilgi edinmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ask Copilot özelliğinin önümüzdeki haftalarda Windows 11 kullanıcılarına kademeli olarak sunulması planlanıyor.
vay be gayet iyi