Windows 11’de MSN haber akışı sonunda kaldırılıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği bir detayı nihayet kökten değiştiriyor. Şirket, widget panelinde varsayılan olarak gösterilen ve çoğu kullanıcı tarafından gereksiz bulunan MSN haber akışını kaldırma kararı aldı.

Sadelik öne çıkıyor

Microsoft’un verdiği bilgilere göre yeni yaklaşımın temelinde, widget sistemini daha az müdahaleci hale getirmek yatıyor. Şirket, bu kapsamda “varsayılan olarak sessiz” bir deneyim üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu yeni yapı sayesinde kullanıcılar, widget panelini açtıklarında artık doğrudan MSN içerikleriyle karşılaşmayacak.

Daha önce kullanıcılara sunulan MSN akışını kapatma seçeneği isteğe bağlıydı ve varsayılan olarak açık geliyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte bu akış varsayılan olarak gizlenecek ve panel ilk açıldığında yalnızca widget’lar görüntülenecek.

Microsoft, bu değişiklikle ilgili olarak, kullanıcı deneyiminde beklenmeyen bildirimleri ve görsel dikkat dağıtıcı unsurları azaltmayı hedeflediğini vurguluyor.

Görev çubuğu ve bildirimler de değişiyor

Yapılan düzenlemeler yalnızca içerik akışıyla sınırlı değil. Microsoft, widget sisteminin Windows genelindeki davranışını da yeniden şekillendiriyor. Buna göre widget panelinin üzerine gelindiğinde otomatik olarak açılma özelliği de devre dışı bırakılacak.

Bununla birlikte, görev çubuğunda yer alan ve kullanıcıyı sürekli bilgilendiren rozet bildirimleri (badges) de varsayılan olarak kapatılacak. Yeni sistemde widget’lardan gelen bildirimler, kullanıcı paneli manuel olarak açıp etkileşime girene kadar sınırlandırılacak.

Bu değişiklikler özellikle hava durumu, borsa veya MSN haberleri gibi içeriklerden gelen sürekli uyarılardan rahatsız olan kullanıcılar için önemli bir rahatlama anlamına geliyor.

Söz konusu yenilikler, Microsoft’un Windows 11 için planladığı daha geniş çaplı iyileştirmelerin yalnızca bir bölümü. Şirket, aynı süreçte gereksiz Copilot düğmelerini kaldırma, Çalıştır (Run) penceresini modernize etme, Dosya Gezgini performansını artırma ve bellek kullanımını optimize etme gibi çeşitli güncellemeleri de devreye alıyor. Tüm bu değişikliklerin 2026 yılı boyunca aylık güncellemelerle kademeli olarak kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.

Bu arada, mevcut haber akışını kapatmak için widget panelinin sağ üstündeki ayar ikonuna tıklayıp “Akışları gösterin veya gizleyin” ayarını değiştirmeniz yeterli.

