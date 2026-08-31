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    Anlık Bildirim

    Microsoft geri adım attı: Windows 11’de OneDrive bildirimleri kapatılabilecek

    Microsoft, Windows 11’de kullanıcıların karşısına çıkan can sıkıcı OneDrive yedekleme bildirimlerini kapatmalarını sağlayacak yeni bir seçenek ekledi.            

    Windows 11’de OneDrive bildirimleri artık kapatılabilecek Tam Boyutta Gör
    Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir karşılaştığı OneDrive yedekleme bildirimleri, Microsoft'un yaptığı yeni değişiklikle daha az rahatsız edici hale geliyor. Şirket, kullanıcıların OneDrive yedeklemesini tamamen devre dışı bırakmasına olanak tanıyan yeni bir seçenek sunmaya başladı.

    Daha önce yalnızca 3 gün erteleme seçeneği vardı

    Windows 11'de OneDrive kullanmayan kullanıcılar, bilgisayarlarını açtıklarında sık sık yedekleme önerisiyle karşılaşıyordu. Önceki bildirimlerde kullanıcıların karşısına çoğunlukla "3 gün sonra hatırlat" seçeneği çıkıyordu. Bu durum, OneDrive'ı kullanmak istemeyen kişiler açısından bildirimden kalıcı olarak kurtulmanın mümkün olmaması nedeniyle eleştiriliyordu.

    Windows 11’de OneDrive bildirimleri artık kapatılabilecek Tam Boyutta Gör
    Ancak Windows Latest tarafından tespit edilen yeni değişiklik, bu konuda önemli bir farklılık getiriyor. Windows 11 24H2'nin kararlı sürümünü çalıştıran bir bilgisayarda görülen yeni tam ekran OneDrive penceresinde, sağ alt bölümde "Yedeklemeyi devre dışı bırak" seçeneği yer alıyor.

    Microsoft yine de OneDrive'ı önermeye devam ediyor

    Kullanıcı bu seçeneğe tıkladığında Microsoft, OneDrive yedeklemesinden vazgeçmek isteyen kişiye bir kez daha seçim yaptırıyor. Ekranda "Şimdilik atla" ve "Şimdi yedekle" seçenekleri gösteriliyor.

    Windows 11’de OneDrive bildirimleri artık kapatılabilecek Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Microsoft, kullanıcıya OneDrive'ı kullanması yönünde son bir hatırlatma yapmaya devam ediyor. Ancak yeni "Yedeklemeyi devre dışı bırak" seçeneği sayesinde kullanıcılar, daha önce olduğu gibi aynı bildirimin birkaç gün sonra yeniden karşılarına çıkmasını engelleyebiliyor.

    Windows 11'in OneDrive'a bağlı olmaması kullanıcıların farklı bulut depolama hizmetlerini tercih etmesine imkan tanıyor. OneDrive yerine Google Drive gibi alternatifler kullanılabiliyor. Microsoft'un OneDrive'ı Windows deneyiminin önemli bir parçası haline getirme çabalarına rağmen, bu yeni seçenek şirketin kullanıcı tercihleri konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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