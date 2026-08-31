Microsoft geri adım attı: Windows 11’de OneDrive bildirimleri kapatılabilecek

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Tam Boyutta Gör Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir karşılaştığı OneDrive yedekleme bildirimleri, Microsoft'un yaptığı yeni değişiklikle daha az rahatsız edici hale geliyor. Şirket, kullanıcıların OneDrive yedeklemesini tamamen devre dışı bırakmasına olanak tanıyan yeni bir seçenek sunmaya başladı.

Daha önce yalnızca 3 gün erteleme seçeneği vardı

Windows 11'de OneDrive kullanmayan kullanıcılar, bilgisayarlarını açtıklarında sık sık yedekleme önerisiyle karşılaşıyordu. Önceki bildirimlerde kullanıcıların karşısına çoğunlukla "3 gün sonra hatırlat" seçeneği çıkıyordu. Bu durum, OneDrive'ı kullanmak istemeyen kişiler açısından bildirimden kalıcı olarak kurtulmanın mümkün olmaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Tam Boyutta Gör Ancak Windows Latest tarafından tespit edilen yeni değişiklik, bu konuda önemli bir farklılık getiriyor. Windows 11 24H2'nin kararlı sürümünü çalıştıran bir bilgisayarda görülen yeni tam ekran OneDrive penceresinde, sağ alt bölümde "Yedeklemeyi devre dışı bırak" seçeneği yer alıyor.

Microsoft yine de OneDrive'ı önermeye devam ediyor

Kullanıcı bu seçeneğe tıkladığında Microsoft, OneDrive yedeklemesinden vazgeçmek isteyen kişiye bir kez daha seçim yaptırıyor. Ekranda "Şimdilik atla" ve "Şimdi yedekle" seçenekleri gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Microsoft, kullanıcıya OneDrive'ı kullanması yönünde son bir hatırlatma yapmaya devam ediyor. Ancak yeni "Yedeklemeyi devre dışı bırak" seçeneği sayesinde kullanıcılar, daha önce olduğu gibi aynı bildirimin birkaç gün sonra yeniden karşılarına çıkmasını engelleyebiliyor.

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Windows 11'in OneDrive'a bağlı olmaması kullanıcıların farklı bulut depolama hizmetlerini tercih etmesine imkan tanıyor. OneDrive yerine Google Drive gibi alternatifler kullanılabiliyor. Microsoft'un OneDrive'ı Windows deneyiminin önemli bir parçası haline getirme çabalarına rağmen, bu yeni seçenek şirketin kullanıcı tercihleri konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

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Windows 11’de OneDrive bildirimleri artık kapatılabilecek

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