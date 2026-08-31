Microsoft geri adım attı: Windows 11’de OneDrive bildirimleri kapatılabilecek

Daha önce yalnızca 3 gün erteleme seçeneği vardı
Windows 11'de OneDrive kullanmayan kullanıcılar, bilgisayarlarını açtıklarında sık sık yedekleme önerisiyle karşılaşıyordu. Önceki bildirimlerde kullanıcıların karşısına çoğunlukla "3 gün sonra hatırlat" seçeneği çıkıyordu. Bu durum, OneDrive'ı kullanmak istemeyen kişiler açısından bildirimden kalıcı olarak kurtulmanın mümkün olmaması nedeniyle eleştiriliyordu.
Microsoft yine de OneDrive'ı önermeye devam ediyor
Kullanıcı bu seçeneğe tıkladığında Microsoft, OneDrive yedeklemesinden vazgeçmek isteyen kişiye bir kez daha seçim yaptırıyor. Ekranda "Şimdilik atla" ve "Şimdi yedekle" seçenekleri gösteriliyor.
Windows 11'in OneDrive'a bağlı olmaması kullanıcıların farklı bulut depolama hizmetlerini tercih etmesine imkan tanıyor. OneDrive yerine Google Drive gibi alternatifler kullanılabiliyor. Microsoft'un OneDrive'ı Windows deneyiminin önemli bir parçası haline getirme çabalarına rağmen, bu yeni seçenek şirketin kullanıcı tercihleri konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim