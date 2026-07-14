Windows 11’de telefon entegrasyonu bir adım ileri taşınıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 11 ile akıllı telefon entegrasyonunu işletim sisteminin daha fazla noktasına taşımayı hedefleyen yeni kullanıcı deneyimi geliştirmeleri üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Şirketin uzun süredir Phone Link uygulamasıyla sunduğu özellikleri zamanla Windows'un doğal bir parçası haline getirmeyi planladığı belirtiliyor.

Telefon entegrasyonu derinleşiyor

İddiaya göre Başlat menüsündeki Phone Link daha işlevsel hale gelecek. Kullanıcılar Phone Link uygulamasını açmadan son etkinlikleri görüntüleyebilecek, liste içinde gezinebilecek ve fare imlecini üzerine getirerek mesajların veya fotoğrafların ayrıntılarını görebilecek.

Tam Boyutta Gör Microsoft ayrıca görev çubuğunun sistem tepsisine özel bir telefon paneli eklemeyi test ediyor. Telefon bağlı olduğunda görünen bu panel üzerinden cihaz durumu takip edilebilecek. Rahatsız Etmeyin, titreşim modu ve Telefonumu Bul gibi işlevler tek tıkla yönetilebilecek. Dosyaları simgenin üzerine sürükleyerek doğrudan telefona aktarma desteği de planlanan yenilikler arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, Windows 11'in Pano Geçmişi özelliğini telefonla senkronize etmeyi de değerlendiriyor. Mevcut sistem yalnızca son kopyalanan öğeyi eşitlerken yeni çözüm kopyalanan içeriklerin tamamının geçmişini iki cihaz arasında ortak hale getirebilir.

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Microsoft'un ayrıca Windows 11'e özel bağımsız bir Mesajlar uygulaması geliştirdiği belirtiliyor. Bu uygulama, telefondaki SMS konuşmalarını senkronize edecek, kullanıcıların mevcut sohbetlere yanıt vermesine ve yeni mesajlaşmalar başlatmasına imkan tanıyacak.

Tüm özellikler test aşamasında

Söz konusu yeniliklerin tamamı şu an şirket içinde prototip aşamasında bulunuyor. Bu nedenle özelliklerin mevcut haliyle kullanıcılara sunulup sunulmayacağı kesinleşmiş değil. Microsoft'un nihai karar öncesinde Windows Insider kullanıcılarından geri bildirim alması bekleniyor.

Microsoft son dönemde telefon entegrasyonunu zaten Windows'un içine taşımaya başlamıştı. Dosya Gezgini üzerinden telefon dosyalarına erişim ve telefon kamerasını web kamerası olarak kullanma gibi özelliklerin ardından şimdi akıllı telefonu Windows 11 deneyiminin daha doğal bir uzantısı haline getirmeyi hedefliyor.

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Windows 11’de telefon entegrasyonu bir adım ileri taşınıyor

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