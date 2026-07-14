Windows 11’de telefon entegrasyonu bir adım ileri taşınıyor

Telefon entegrasyonu derinleşiyor
İddiaya göre Başlat menüsündeki Phone Link daha işlevsel hale gelecek. Kullanıcılar Phone Link uygulamasını açmadan son etkinlikleri görüntüleyebilecek, liste içinde gezinebilecek ve fare imlecini üzerine getirerek mesajların veya fotoğrafların ayrıntılarını görebilecek.
Microsoft'un ayrıca Windows 11'e özel bağımsız bir Mesajlar uygulaması geliştirdiği belirtiliyor. Bu uygulama, telefondaki SMS konuşmalarını senkronize edecek, kullanıcıların mevcut sohbetlere yanıt vermesine ve yeni mesajlaşmalar başlatmasına imkan tanıyacak.
Tüm özellikler test aşamasında
Söz konusu yeniliklerin tamamı şu an şirket içinde prototip aşamasında bulunuyor. Bu nedenle özelliklerin mevcut haliyle kullanıcılara sunulup sunulmayacağı kesinleşmiş değil. Microsoft'un nihai karar öncesinde Windows Insider kullanıcılarından geri bildirim alması bekleniyor.
Microsoft son dönemde telefon entegrasyonunu zaten Windows'un içine taşımaya başlamıştı. Dosya Gezgini üzerinden telefon dosyalarına erişim ve telefon kamerasını web kamerası olarak kullanma gibi özelliklerin ardından şimdi akıllı telefonu Windows 11 deneyiminin daha doğal bir uzantısı haline getirmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: