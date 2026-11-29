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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Lenovo, yeni iş bilgisayarlarına ChatGPT uygulamasını fabrikada yüklemeye başladı. OpenAI ortaklığıyla sunulan bu adım kapsamında, cihazları satın alan şirketlere 100 dolara kadar kullanım kredisi veriliyor. Kampanyadan yararlanmak için ilk oturumun cihazda hazır gelen bu uygulama üzerinden açılması şart koşuluyor. Fakat ön yüklü yapay zeka araçları, kullanıcılar arasında yeni bir yazılım kalabalığı tartışması başlattı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayarlarda önceden yüklenmiş yazılımlar, kullanıcıların uzun süredir şikâyet ettiği konular arasında yer alıyor. Windows 11 ile birlikte gelen uygulamalara şimdi de üçüncü taraf yapay zeka araçları ekleniyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo'nun, belirli iş odaklı dizüstü bilgisayar modellerine masaüstü ChatGPT uygulamasını fabrikadan yüklemeye başladığı ortaya çıktı.

Windows Latest tarafından fark edilen ve OpenAI'ın destek belgesinde yer alan bilgilere göre bu uygulama, yalnızca uygun Lenovo cihazlarında sunulan özel bir kampanyayla bağlantılı. OpenAI, söz konusu bilgisayarları satın alan işletmelere ChatGPT Business çalışma alanlarında kullanabilecekleri 100 dolara kadar kredi sağlıyor.

İşletmelere 100 dolara kadar ChatGPT kredisi

Kampanyadan yararlanmak isteyen işletmelerin, Lenovo bilgisayarlarında önceden yüklenmiş olarak gelen ChatGPT uygulaması üzerinden oturum açması gerekiyor. Hâlihazırda ChatGPT Business çalışma alanı bulunan şirketler, ortak hesap bakiyelerine tek seferlik 100 dolarlık kredi ekleyebiliyor. Yeni bir ChatGPT Business çalışma alanı oluşturan işletmeler içinse daha yüksek tutarlı bir teşvik sunulduğu belirtiliyor.

Ancak kampanyanın tüm Lenovo bilgisayarlarını kapsamadığını belirtelim. Yalnızca ChatGPT'nin fabrikadan yüklü geldiği uygun cihazlar bu tekliften yararlanabiliyor. OpenAI'ın açıklamasına göre krediler, çalışma alanının ortak bakiyesine aktarılıyor ve 60 gün içinde kullanılması gerekiyor. Ayrıca kampanyaya katılım için uygulamanın önceden yüklenmiş sürümünün kullanılması şart. ChatGPT, Windows Başlat menüsünde veya Lenovo Now ve Lenovo Vantage uygulamalarında da görülebiliyor.

ChatGPT, Lenovo'nun diğer ürünlerine de gelebilir

Lenovo'nun bu adımı, Microsoft'un Windows 11'e Copilot entegrasyonuyla benzer bir yaklaşım sergiliyor. Şirketin OpenAI ile yapay zeka iş birliğini ilerleyen dönemde Yoga ve Legion gibi tüketici odaklı ürün ailelerine de genişletebileceği belirtiliyor. Ancak bu genişlemenin hangi modelleri ve bölgeleri kapsayacağı henüz netleşmiş değil.

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Öte yandan önceden yüklenen yapay zeka uygulamaları, farklı servisleri tercih eden kullanıcılar açısından yeni bir gereksiz yazılım tartışmasını beraberinde getirebilir. Claude veya Gemini gibi alternatifleri kullanan kişiler, bilgisayarlarında ihtiyaç duymadıkları bir uygulamayla karşılaşabilir. Lenovo'nun hâlihazırda sunduğu diğer ön yüklü yazılımlar da düşünüldüğünde, bu tür ortaklıkların yazılım kalabalığını artırması mümkün.

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Windows 11'de yapay zeka yazılımları artıyor!

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