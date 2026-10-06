Windows 11'de yazıcı desteği değişiyor: Eski modeller çalışmayabilir

Klasik sürücüler için önemli tarih 2027
Yeni sistemin temelinde Windows Ready Print bulunuyor. Microsoft, yazıcılar için ayrı ayrı üretici sürücüleri yüklemek yerine IPP gibi standartları kullanan ortak bir altyapı oluşturmayı hedefliyor. Mopria sertifikalı cihazlarla çalışan bu yapı sayesinde desteklenen yazıcıların Windows tarafından ek sürücü kurulmasına gerek kalmadan tanınması amaçlanıyor.
Microsoft, üçüncü taraf yazıcı sürücülerinin kullanımını aşamalı olarak sınırlandırıyor. 1 Temmuz'dan itibaren Windows'taki sürücü sıralaması değiştirilerek uyumlu cihazların Microsoft'un yerleşik Internet Printing Protocol (IPP) Class Driver sürücüsünü tercih etmesi sağlandı.
Daha önemli değişiklik ise 1 Temmuz 2027 tarihinde gerçekleşecek. Bu tarihten itibaren üçüncü taraf yazıcı sürücülerine yönelik güncellemeler yalnızca güvenlik düzeltmeleriyle sınırlandırılacak. Üreticilerin eski sürücü modelini desteklemeye devam etmesi halinde mevcut sürücüler manuel olarak kurulabilecek.
Microsoft ayrıca Windows Protected Print Mode özelliğini kullanıma sunuyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde üçüncü taraf yazıcı sürücülerinin çalışması engelleniyor ve bu sürücülere bağlı yazıcılar sistemden kaldırılıyor. Mopria uyumlu modeller ise Windows Ready Print üzerinden yeniden kurulabiliyor. Microsoft, Protected Print Mode'un ilerleyen dönemde Windows'ta varsayılan hale geleceğini belirtiyor ancak bunun için henüz kesin bir tarih açıklanmadı.
Eski USB yazıcılar risk altında
Değişiklikten en fazla etkilenmesi beklenen cihazlar, IPP desteği bulunmayan eski USB yazıcılar. Çok işlevli yazıcılarda ise üreticilerin sunduğu özel tarama özellikleri de kullanılamayabilir. Bununla birlikte uyumlu yapılandırmalarda WS-Scan ve eSCL standartları desteklenmeye devam edecek. Microsoft, kullanıcıların şu aşamada çalışan yazıcılarını değiştirmesine gerek olmadığını belirtiyor. Windows 11'de Ayarlar > Bluetooth ve cihazlar > Yazıcılar ve tarayıcılar bölümünden uyumluluk kontrol edilebiliyor.
Yeni bir yazıcı satın almayı düşünen kullanıcıların ise üreticinin IPP, IPP over USB ve Mopria desteğini doğrulaması önem taşıyor. Böylece Windows 11'in yeni yazdırma altyapısına geçiş sırasında uyumluluk sorunlarının önüne geçilebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: