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    Windows 11'de yeni açık keşfedildi: SYSTEM yetkisi kazanabiliyor

    Windows 11'de SignDrop adı verilen yeni bir sıfırıncı gün güvenlik açığı keşfedildi. Microsoft'un güvenlik mekanizmasını hedef alan açık, saldırganlara tam sistem yetkisi kazandırabiliyor.

    Windows 11'de yeni açık keşfedildi: SYSTEM yetkisi kazanabiliyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11 kullanıcılarını etkileyebilecek yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. SignDrop adı verilen açık, standart kullanıcı yetkilerine sahip saldırganların Windows sistemlerinde en üst düzey yetki olan SYSTEM erişimini elde etmesine imkan tanıyor. Üstelik saldırı, Microsoft'un benzer güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla geliştirdiği bir mekanizmayı hedef alıyor.

    Microsoft'un güvenlik önlemi tersine çevrilebiliyor

    Güvenlik araştırmacısı Abdelhamid Naceri, 10 Kasım 2026'da SignDrop için bir kavram kanıtı (PoC) yayımladı. Açık, Windows uygulamalarının ve sistem hizmetlerinin günlük kayıtlarını yöneten Common Log File System (CLFS) sürücüsünü hedef alıyor. Microsoft, Ekim 2025'te CLFS altyapısına yönelik güvenlik önlemlerini güçlendirmişti.

    Bu sistem, günlük dosyalarının bütünlüğünü kontrol etmek için kriptografik doğrulama kodlarından yararlanıyor. Böylece sürücünün işlediği dosyaların değiştirilip değiştirilmediği denetlenebiliyor. Ancak Naceri'nin keşfine göre saldırganlar, bu doğrulama mekanizmasının çalışma biçimini manipüle ederek SYSTEM yetkileriyle dosya oluşturulmasını sağlayabiliyor.

    Windows 11'de yeni açık keşfedildi: SYSTEM yetkisi kazanabiliyor Tam Boyutta Gör
    Bunun için öncelikle özel olarak hazırlanmış bir günlük dosyası oluşturuluyor. Ardından Microsoft Defender gibi yüksek yetkilere sahip bir Windows işleminin bu dosyayı açması sağlanıyor. Bu etkileşim sırasında CLFS sürücüsü, saldırganın kontrolündeki dosyadan devralınan erişim izinleriyle birlikte SYSTEM yetkileri altında .cnpf uzantılı doğrulama dosyası oluşturabiliyor.

    Araştırmacıya göre bu işlem, standart kullanıcıların sistem üzerinde daha yüksek ayrıcalıklar elde etmesine imkan tanıyor. Naceri ayrıca yöntemin, bazı antivirüs ve EDR çözümlerindeki müdahale korumalarını aşabileceğini iddia ediyor. Bunun nedeni, ayrıcalıklı dosya işlemlerinin güvenlik süreçlerinden kaynaklanıyormuş gibi görünmesi.

    Windows sistemlerinin yüzde 80'i etkilenebilir

    Araştırmacı, SignDrop açığını Windows 11 26H2, Windows 11 26H2 Experimental ve Windows Server 2025 Experimental sürümlerinde test etti. Naceri, Windows kurulumlarının yaklaşık yüzde 80'inin etkilenebileceğini tahmin ediyor. Ancak bu oran henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Ayrıca farklı araştırmacılar, açığın bazı sistemlerde uyumluluk ve güvenilirlik sorunları yaşayabildiğini belirtiyor.

    Siber güvenlik şirketi Cyderes araştırmacıları ise açığı bağımsız olarak yeniden üreterek SYSTEM seviyesinde komut kabuğu elde etmeyi başardı. Bu da yöntemin belirli koşullar altında çalışabildiğini doğruluyor. Microsoft, konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Şirket, Microsoft Defender'ın saldırı girişimlerini tespit edip engelleyebildiğini ve şu ana kadar gerçek dünyada aktif istismar kanıtı bulamadığını belirtiyor.

    Şimdilik SignDrop için resmi bir CVE numarası veya özel bir güvenlik yaması yayımlanmış değil. Kullanıcıların Windows ve Defender güncellemelerini yüklemeye devam etmesi öneriliyor. 

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