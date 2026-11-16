Windows 11'de yeni açık keşfedildi: SYSTEM yetkisi kazanabiliyor

Yapay Zeka Özeti:
- Windows 11 sistemlerinde SignDrop adıyla yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu açık, standart kullanıcıların en yüksek yetki olan SYSTEM erişimini elde etmesine imkan tanıyor. Günlük kayıt sürücüsündeki doğrulama mekanizmasını hedef alan yöntem, antivirüs korumalarını aşarak tam denetim sunuyor. Uzmanlar, bu durumun Windows kurulumlarının büyük kısmını etkileyebileceğini vurguluyor. Microsoft henüz yama yayınlamadı ancak güncellemelerin aksatılmamasını öneriyor.
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Microsoft'un güvenlik önlemi tersine çevrilebiliyor
Güvenlik araştırmacısı Abdelhamid Naceri, 10 Kasım 2026'da SignDrop için bir kavram kanıtı (PoC) yayımladı. Açık, Windows uygulamalarının ve sistem hizmetlerinin günlük kayıtlarını yöneten Common Log File System (CLFS) sürücüsünü hedef alıyor. Microsoft, Ekim 2025'te CLFS altyapısına yönelik güvenlik önlemlerini güçlendirmişti.
Bu sistem, günlük dosyalarının bütünlüğünü kontrol etmek için kriptografik doğrulama kodlarından yararlanıyor. Böylece sürücünün işlediği dosyaların değiştirilip değiştirilmediği denetlenebiliyor. Ancak Naceri'nin keşfine göre saldırganlar, bu doğrulama mekanizmasının çalışma biçimini manipüle ederek SYSTEM yetkileriyle dosya oluşturulmasını sağlayabiliyor.
Araştırmacıya göre bu işlem, standart kullanıcıların sistem üzerinde daha yüksek ayrıcalıklar elde etmesine imkan tanıyor. Naceri ayrıca yöntemin, bazı antivirüs ve EDR çözümlerindeki müdahale korumalarını aşabileceğini iddia ediyor. Bunun nedeni, ayrıcalıklı dosya işlemlerinin güvenlik süreçlerinden kaynaklanıyormuş gibi görünmesi.
Windows sistemlerinin yüzde 80'i etkilenebilir
Araştırmacı, SignDrop açığını Windows 11 26H2, Windows 11 26H2 Experimental ve Windows Server 2025 Experimental sürümlerinde test etti. Naceri, Windows kurulumlarının yaklaşık yüzde 80'inin etkilenebileceğini tahmin ediyor. Ancak bu oran henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Ayrıca farklı araştırmacılar, açığın bazı sistemlerde uyumluluk ve güvenilirlik sorunları yaşayabildiğini belirtiyor.
Siber güvenlik şirketi Cyderes araştırmacıları ise açığı bağımsız olarak yeniden üreterek SYSTEM seviyesinde komut kabuğu elde etmeyi başardı. Bu da yöntemin belirli koşullar altında çalışabildiğini doğruluyor. Microsoft, konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Şirket, Microsoft Defender'ın saldırı girişimlerini tespit edip engelleyebildiğini ve şu ana kadar gerçek dünyada aktif istismar kanıtı bulamadığını belirtiyor.
Şimdilik SignDrop için resmi bir CVE numarası veya özel bir güvenlik yaması yayımlanmış değil. Kullanıcıların Windows ve Defender güncellemelerini yüklemeye devam etmesi öneriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: