Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı Ocak 2026 güvenlik güncellemesi, yeni performans ve kararlılık sorunlarını da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, KB5074109 kodlu güncellemenin, Nvidia ekran kartlarında ciddi performans düşüşlerine yol açtığını söylüyor. Tek çözüm ise, güncellemeyi kaldırmak.

Kullanıcılar FPS kaybından şikâyetçi

Kullanıcı geri bildirimlerine göre KB5074109 yüklü sistemlerde yaklaşık 15-20 FPS seviyesinde performans kaybı, gölgelenme hataları, ekran titreşimi ve frame generation sorunları yaşanıyor. İlk etapta bu problemler Ocak ayında yayımlanan Nvidia sürücülerine bağlansa da, Nvidia cephesinden yapılan açıklama sorunun Windows güncellemesi kaynaklı olduğunu doğruladı.

Nvidia forumlarında yapılan resmi açıklamada, etkilenen kullanıcıların KB5074109 güncellemesini kaldırmaları tavsiye edildi. Güncellemenin yüklü olup olmadığı, Ayarlar > Windows Update > Güncelleme Geçmişi yoluyla kontrol edilebiliyor. Microsoft, yaşanan sorunlara karşı birden fazla out-of-band güncelleme yayımladı. Ancak Nvidia GPU’ları etkileyen performans düşüşüyle ilgili henüz net bir resmi açıklama yapılmış değil.

Windows 11'in yeni özelliği sistem dosyalarını koruyor 4 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Aralık ayında Windows 11'in AppXSVC servisi nedeniyle çeşitli sistem yavaşlamaları yaşanmıştı. Ocak güncellemesinin de ekran kartı performansını etkilemesi kullanıcıları zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Güvenlik yamalarını geciktirmek riskli, ancak güncellemeler sonrası oluşan performans kaybı da günlük kullanımı doğrudan etkiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'de yeni sorun: Nvidia GPU'larda performansı düşürüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: