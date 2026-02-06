Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'de yeni sorun: Nvidia GPU'larda performansı düşürüyor

    Windows 11'un Ocak 2026 güncellemesi KB5074109, bu kez Nvidia ekran kartlarını etkiliyor. Kullanıcılar, güncelleme sonrası belirgin performans kaybı ve grafik hataları yaşadığını bildirdi.

    Windows 11'de yeni sorun: Nvidia GPU'larda performansı düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı Ocak 2026 güvenlik güncellemesi, yeni performans ve kararlılık sorunlarını da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, KB5074109 kodlu güncellemenin, Nvidia ekran kartlarında ciddi performans düşüşlerine yol açtığını söylüyor. Tek çözüm ise, güncellemeyi kaldırmak.

    Kullanıcılar FPS kaybından şikâyetçi

    Kullanıcı geri bildirimlerine göre KB5074109 yüklü sistemlerde yaklaşık 15-20 FPS seviyesinde performans kaybı, gölgelenme hataları, ekran titreşimi ve frame generation sorunları yaşanıyor. İlk etapta bu problemler Ocak ayında yayımlanan Nvidia sürücülerine bağlansa da, Nvidia cephesinden yapılan açıklama sorunun Windows güncellemesi kaynaklı olduğunu doğruladı.

    Nvidia forumlarında yapılan resmi açıklamada, etkilenen kullanıcıların KB5074109 güncellemesini kaldırmaları tavsiye edildi. Güncellemenin yüklü olup olmadığı, Ayarlar > Windows Update > Güncelleme Geçmişi yoluyla kontrol edilebiliyor. Microsoft, yaşanan sorunlara karşı birden fazla out-of-band güncelleme yayımladı. Ancak Nvidia GPU’ları etkileyen performans düşüşüyle ilgili henüz net bir resmi açıklama yapılmış değil. 

    Kaçıranlar için Aralık ayında Windows 11'in AppXSVC servisi nedeniyle çeşitli sistem yavaşlamaları yaşanmıştı. Ocak güncellemesinin de ekran kartı performansını etkilemesi kullanıcıları zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Güvenlik yamalarını geciktirmek riskli, ancak güncellemeler sonrası oluşan performans kaybı da günlük kullanımı doğrudan etkiliyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2.0 tfsi motor diazomid kullananlar yorumlar sıfır araç kokusu araç içi koku giderme sandviç panel kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum