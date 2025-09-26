Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'de yerel AI dönemi: Windows ML tüm geliştiricilere açıldı

    Microsoft, Windows ML altyapısını Windows 11 için geliştiricilere açtı. Yeni platform, AI modellerini doğrudan cihazlarda çalıştırarak hız ve gizlilik avantajı sunuyor.

    Windows 11'de yerel AI dönemi: Windows ML geliştiricilere açıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına yapay zekâ tabanlı yeni bir kapı açıyor. Şirket, Build 2025'te duyurduğu Windows ML altyapısını genel kullanıma açtı. Bu da, AI modellerinin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılabilmesini sağlayarak hem hız hem de gizlilik açısından önemli avantajlar getiriyor.

    AI uygulamaları PC'ye taşınıyor

    Windows ML, CPU, GPU ve NPU gibi farklı donanımları otomatik algılayıp en uygun yürütme sağlayıcısını seçebiliyor. Böylece geliştiricilerin her cihaz için ayrı ayrı optimizasyon yapmasına gerek kalmıyor. Microsoft'un "hardware abstraction layer" olarak tanımladığı bu yapı, Windows AI Foundry ekosisteminin de temeli niteliğinde.

    Şirket, AMD, Intel, Nvidia ve Qualcomm gibi büyük çip üreticileriyle yakın iş birliği yaptığını açıkladı. Bu sayede Windows ML, x86 tabanlı işlemcilerden Snapdragon X serisi SoC’lere, harici ekran kartlarına kadar geniş bir uyumluluk sunacak.

    Adobe, Premiere Pro ve After Effects gibi uygulamalarda sahne algılama ve içerik arama için Windows ML entegrasyonuna hazırlanıyor. McAfee, sahte video ve dolandırıcılık tespitinde bu altyapıyı kullanırken, Topaz Labs ise görsel düzenleme uygulamalarında AI hızlandırmasından faydalanacak. Microsoft ayrıca, "Windows AI Labs" ile deneysel yapay zekâ özelliklerini test eden yeni bir program da başlattı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla 1.6 sol otomatik yorumlar stay true stay free ağız ve diş sağlığı bölümü okuyanların yorumları uzaktan yüksek lisans askerliği tecil eder mi gaz kelebeği tamirini kim yapar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum