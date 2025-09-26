Windows 11'de yerel AI dönemi: Windows ML tüm geliştiricilere açıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına yapay zekâ tabanlı yeni bir kapı açıyor. Şirket, Build 2025'te duyurduğu Windows ML altyapısını genel kullanıma açtı. Bu da, AI modellerinin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılabilmesini sağlayarak hem hız hem de gizlilik açısından önemli avantajlar getiriyor.

AI uygulamaları PC'ye taşınıyor

Windows ML, CPU, GPU ve NPU gibi farklı donanımları otomatik algılayıp en uygun yürütme sağlayıcısını seçebiliyor. Böylece geliştiricilerin her cihaz için ayrı ayrı optimizasyon yapmasına gerek kalmıyor. Microsoft'un "hardware abstraction layer" olarak tanımladığı bu yapı, Windows AI Foundry ekosisteminin de temeli niteliğinde.

Şirket, AMD, Intel, Nvidia ve Qualcomm gibi büyük çip üreticileriyle yakın iş birliği yaptığını açıkladı. Bu sayede Windows ML, x86 tabanlı işlemcilerden Snapdragon X serisi SoC’lere, harici ekran kartlarına kadar geniş bir uyumluluk sunacak.

Windows 11 güncellemesi Blu-Ray ve TV uygulamalarını bozuyor! 1 gün önce eklendi

Adobe, Premiere Pro ve After Effects gibi uygulamalarda sahne algılama ve içerik arama için Windows ML entegrasyonuna hazırlanıyor. McAfee, sahte video ve dolandırıcılık tespitinde bu altyapıyı kullanırken, Topaz Labs ise görsel düzenleme uygulamalarında AI hızlandırmasından faydalanacak. Microsoft ayrıca, "Windows AI Labs" ile deneysel yapay zekâ özelliklerini test eden yeni bir program da başlattı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Windows 11'de yerel AI dönemi: Windows ML geliştiricilere açıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: