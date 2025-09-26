Windows 11'de yerel AI dönemi: Windows ML tüm geliştiricilere açıldı

AI uygulamaları PC'ye taşınıyor
Windows ML, CPU, GPU ve NPU gibi farklı donanımları otomatik algılayıp en uygun yürütme sağlayıcısını seçebiliyor. Böylece geliştiricilerin her cihaz için ayrı ayrı optimizasyon yapmasına gerek kalmıyor. Microsoft'un "hardware abstraction layer" olarak tanımladığı bu yapı, Windows AI Foundry ekosisteminin de temeli niteliğinde.
Şirket, AMD, Intel, Nvidia ve Qualcomm gibi büyük çip üreticileriyle yakın iş birliği yaptığını açıkladı. Bu sayede Windows ML, x86 tabanlı işlemcilerden Snapdragon X serisi SoC’lere, harici ekran kartlarına kadar geniş bir uyumluluk sunacak.
Adobe, Premiere Pro ve After Effects gibi uygulamalarda sahne algılama ve içerik arama için Windows ML entegrasyonuna hazırlanıyor. McAfee, sahte video ve dolandırıcılık tespitinde bu altyapıyı kullanırken, Topaz Labs ise görsel düzenleme uygulamalarında AI hızlandırmasından faydalanacak. Microsoft ayrıca, "Windows AI Labs" ile deneysel yapay zekâ özelliklerini test eden yeni bir program da başlattı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: