Windows 11'den tarihi eşik: Windows 10 hızla geriliyor

Zorunlu yükseltmeler Windows 11 payını artırıyor
Bildiğiniz gibi Windows 11, sayısal olarak masaüstünün yeni hâkimi konumunda. Ancak bu hakimiyet, sıkı güvenlik politikaları ve zorunlu donanım gereksinimleri eşliğinde geldi. Önümüzdeki dönemde Microsoft'un hem sistem kararlılığını artırması hem de kullanıcı güvenini güçlendirmesi gerekecek.
Öte yandan tüm Windows 10 kullanıcıları Windows 11'e geçmedi. Yeni donanım alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalan bazı kullanıcıların macOS ve Linux'a yöneldiği belirtiliyor. Teknik açıdan yetkin kullanıcılar ise donanım kontrollerini aşmak için çeşitli yöntemler geliştirdi. Kayıt defteri düzenlemeleri, özel kurulum medyaları veya değiştirilmiş kurulum dosyalarıyla TPM 2.0'sız ya da desteklenmeyen işlemcili sistemlere Windows 11 kurulabiliyor. Ancak Microsoft bu açıkları kademeli olarak kapatmaya devam ediyor.