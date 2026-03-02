Giriş
    Windows 11'den tarihi eşik: Windows 10 hızla geriliyor

    Windows 11, kullanıcı sayısında önemli bir rekoru daha geride bıraktı. StatCounter'ın son verilerine göre Windows 10'un payı %25 seviyesine yaklaşıyor. İşte detaylar...

    Windows 11'den tarihi eşik: Windows 10 hızla geriliyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11, masaüstü tarafında sonunda açık ara liderliğe ulaştı. StatCounter'ın son verilerine göre Windows 11'in küresel Windows pazar payı yüzde 72,78'e yükselirken, Windows 10'un payı yüzde 26,27'ye kadar geriledi. 2025'in sonlarına doğru Windows 11 henüz yüzde 50 bandındayken kısa sürede büyük kullanıcı tabanına ulaşmış durumda.

    Zorunlu yükseltmeler Windows 11 payını artırıyor

    Bildiğiniz gibi Windows 11, sayısal olarak masaüstünün yeni hâkimi konumunda. Ancak bu hakimiyet, sıkı güvenlik politikaları ve zorunlu donanım gereksinimleri eşliğinde geldi. Önümüzdeki dönemde Microsoft'un hem sistem kararlılığını artırması hem de kullanıcı güvenini güçlendirmesi gerekecek.

    Windows 11'den tarihi eşik: Windows 10 hızla geriliyor Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan tablo ise yalnızca isteğe bağlı yükseltmelerle açıklanmıyor. Windows 10 için yaklaşan destek sonu tarihi, katı donanım gereksinimleri ve güncelleme politikaları birçok kullanıcıyı yeni sürüme geçmeye adeta zorladı. Bu arada, TPM 2.0, Secure Boot, modern işlemci zorunluluğu, UEFI ve çevrim içi hesap entegrasyonu gibi şartlar, Windows 11 ile birlikte bir Windows PC'nin teknik tanımını daha da daralttı. 

    Öte yandan tüm Windows 10 kullanıcıları Windows 11'e geçmedi. Yeni donanım alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalan bazı kullanıcıların macOS ve Linux'a yöneldiği belirtiliyor. Teknik açıdan yetkin kullanıcılar ise donanım kontrollerini aşmak için çeşitli yöntemler geliştirdi. Kayıt defteri düzenlemeleri, özel kurulum medyaları veya değiştirilmiş kurulum dosyalarıyla TPM 2.0'sız ya da desteklenmeyen işlemcili sistemlere Windows 11 kurulabiliyor. Ancak Microsoft bu açıkları kademeli olarak kapatmaya devam ediyor.

    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

