    Windows 11 Dosya Gezgini'ne yeni yapay zeka özellikleri geliyor

    Microsoft, Windows 11 Dosya Gezgini'nde yeni yapay zeka tabanlı özellikler test ediyor. Artık dosyaları açmadan görselleri düzenlemek ve Bing aracılığı ile arama yapmak mümkün olacak.

    Windows 11 Dosya Gezgini'ne yeni yapay zeka özellikleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yapay zeka tabanlı yeni özellikler test etmeye başladı. İşletim sisteminin kullanıcı deneyimini geliştirmek için hayata geçirilmesi planlanan bu özellikler sayesinde, belgeler ve resimler üzerinde dosyaları açmaya gerek kalmadan hızlıca işlem yapmak mümkün olacak.

    Yapay zeka eylemleri şu anda JPG, JPEG ve PNG formatındaki görüntülere sağ tıklama menüsünden işlem yapmaya olanak tanıyor. Arka plan kaldırma, istenmeyen nesneleri silme ve arka planı bulanıklaştırma gibi seçenekler mevcut. Şirket bu yeniliklerle kullanıcıların dosyalarla daha derinlemesine ve pratik bir şekilde etkileşim kurabileceğini düşünüyor.

    Windows 11 Dosya Gezgini'ne yeni yapay zeka özellikleri geliyor Tam Boyutta Gör

    Metin özetleme zaman kazandırıyor

    Ayrıca, görsel koleksiyonunuzdaki herhangi bir resmi doğrudan Microsoft Bing aracılığıyla aratmaya olanak tanıyan bir araç da sunuluyor. Yapay zeka eylemleriyle uzun metinler ve belgelerin özetlenebildiğini, bunun da yoğun çalışanlar için ciddi zaman tasarrufu sağladığını hatırlatalım.

    Microsoft, bu özelliklerin Copilot entegrasyonu ve diğer düzenleme araçlarıyla uyumlu çalışacağını da belirtiyor. Söz konusu yenilikler şimdilik yalnızca Windows Insider programının Canary kanalındaki kullanıcılar için erişilebilir durumda. Kullanabilmek için Windows 11'in 27938 numaralı beta sürümüne güncelleme yapılması gerekiyor. 

    Kaynakça https://blogs.windows.com/windows-insider/2025/09/08/announcing-windows-11-insider-preview-build-27938-canary-channel/ https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-testing-new-ai-features-in-windows-11-file-explorer/
    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 1 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

