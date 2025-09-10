Windows 11 Dosya Gezgini'ne yeni yapay zeka özellikleri geliyor

Yapay zeka eylemleri şu anda JPG, JPEG ve PNG formatındaki görüntülere sağ tıklama menüsünden işlem yapmaya olanak tanıyor. Arka plan kaldırma, istenmeyen nesneleri silme ve arka planı bulanıklaştırma gibi seçenekler mevcut. Şirket bu yeniliklerle kullanıcıların dosyalarla daha derinlemesine ve pratik bir şekilde etkileşim kurabileceğini düşünüyor.
Metin özetleme zaman kazandırıyor
Ayrıca, görsel koleksiyonunuzdaki herhangi bir resmi doğrudan Microsoft Bing aracılığıyla aratmaya olanak tanıyan bir araç da sunuluyor. Yapay zeka eylemleriyle uzun metinler ve belgelerin özetlenebildiğini, bunun da yoğun çalışanlar için ciddi zaman tasarrufu sağladığını hatırlatalım.
Microsoft, bu özelliklerin Copilot entegrasyonu ve diğer düzenleme araçlarıyla uyumlu çalışacağını da belirtiyor. Söz konusu yenilikler şimdilik yalnızca Windows Insider programının Canary kanalındaki kullanıcılar için erişilebilir durumda. Kullanabilmek için Windows 11'in 27938 numaralı beta sürümüne güncelleme yapılması gerekiyor.
