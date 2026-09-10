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    Windows 11'e beklenen özellik geliyor: Otomatik Karanlık Mod

    Windows 11, macOS ve mobil işletim sistemlerinde uzun süredir bulunan otomatik tema değişimi özelliğini sonunda kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

    Windows 11'e beklenen özellik nihayet geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir beklediği otomatik karanlık ve aydınlık mod geçişi üzerinde çalışıyor. Yeni özellik henüz genel kullanıma sunulmasa da, Windows Insider sürümlerinde test edilmeye başladı.

    Windows 11'e otomatik karanlık mod geliyor

    Kaçıranlar için Windows 11'de kullanıcılar mevcut durumda karanlık veya aydınlık temayı manuel olarak seçebiliyor. Ancak işletim sistemi, günün saatine göre bu iki tema arasında otomatik geçiş yapma konusunda macOS, Android ve iOS gibi platformların gerisinde kalıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, gelecekte "Schedule auto mode" seçeneğini Windows 11'in ayarlarına ekleyebilir.

    Bu seçenek sayesinde kullanıcılar karanlık ve aydınlık modun hangi saatlerde etkinleşeceğini belirleyebilecek. Yeni özellik yalnızca sabit bir saat aralığıyla sınırlı olmayacak gibi görünüyor. Windows 11'in, cihazdaki konum servislerini kullanarak gün doğumu ve gün batımı zamanlarını belirlemesi ve temaları buna göre değiştirmesi de mümkün olacak.

    Ortaya çıkan metinlerde, konum servislerinin etkinleştirilmesi halinde karanlık modun otomatik olarak programlanabileceği belirtiliyor. Konum servisleri kapalı olduğunda ise kullanıcının belirlediği başlangıç ve bitiş saatlerinin kullanılacağı ifade ediliyor.

    Bir başka seçenek ise tema değişiminin bilgisayar boşta olduğunda gerçekleştirilmesi olacak. Böylece Windows, kullanıcı çalışırken veya toplantıdayken ekran temasını aniden değiştirmeyecek. Bu seçenek özellikle iş sırasında yapılan otomatik geçişlerin dikkat dağıtmasını önlemeyi amaçlıyor.

    Windows 11'de yeni DLL de ortaya çıktı

    Özelliğin geliştirilmekte olduğunu gösteren bir diğer detay ise Windows 11'in System32 klasöründe görülen "Windows.Shell.AutoDarkMode.dll" dosyası. Yeni DLL ile birlikte ortaya çıkan ayar metinleri, otomatik tema değişiminin Windows'a daha entegre olacağını doğruluyor. Bununla birlikte özelliğin ne zaman Insider kullanıcılarına sunulacağı ve kararlı Windows 11 sürümüne ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

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