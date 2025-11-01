Windows 11'e Bluetooth ses paylaşımı özelliği geliyor

Ses paylaşımı, özellikle dizüstü bilgisayarında film izlemek veya beraber bir şarkıyı dinlemek isteyen kullanıcılar için kullanışlı bir özellik olacak. Özelliği kullanmak için Bluetooth LE destekli cihazlarınızı bilgisayarınıza bağlamanız ve hızlı ayarlar menüsündeki “Shared audio (preview)” seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli.
Şu anda Windows 11’deki paylaşılan ses özelliği yalnızca belirli Copilot Plus PC modellerinde çalışıyor. Bunlar arasında 13,8 ve 15 inç Surface Laptop’lar ile 13 inç Surface Pro bulunuyor. Yakında Samsung Galaxy Book 5 360, Galaxy Book 5 Pro ve diğer bazı modeller de destek kapsamına girecek. Ancak özelliği kullanabilmek için Bluetooth LE destekli kulaklıklar gerekiyor. Uyumlu cihazlar arasında Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Buds 3, Buds 3 Pro ve Sony WH-1000XM6 gibi modeller yer alıyor.Kaynakça https://blogs.windows.com/windows-insider/2025/10/31/extending-bluetooth-le-audio-on-windows-11-with-shared-audio-preview/ https://www.theverge.com/news/811795/microsoft-windows-11-bluetooth-le-shared-audio-headsets Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
