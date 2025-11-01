Windows 11'e Bluetooth ses paylaşımı özelliği geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’e ses paylaşımı özelliğini getiriyor. Bu özellik sayesinde aynı anda iki farklı kablosuz kulaklık, hoparlör veya işitme cihazı arasında ses akışı yapılabilecek. Bluetooth Low Energy (LE) ses codec’i kullanılarak geliştirilen bu yenilik, şu anda Windows 11 Insider kullanıcılarına Dev ve Beta kanallarında önizleme olarak sunuluyor.

Ses paylaşımı, özellikle dizüstü bilgisayarında film izlemek veya beraber bir şarkıyı dinlemek isteyen kullanıcılar için kullanışlı bir özellik olacak. Özelliği kullanmak için Bluetooth LE destekli cihazlarınızı bilgisayarınıza bağlamanız ve hızlı ayarlar menüsündeki “Shared audio (preview)” seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli.

Microsoft, Ağustos ayında Windows 11'de oyun veya arama sırasında kablosuz kulaklık kullanırken daha yüksek ses kalitesi sağlayan LE Audio desteğini eklemişti. Diğer cihaz üreticileri de ses paylaşımı özelliğini eklemeye başladı. Örneğin Google, Android 16 cihazlardan uyumlu işitme cihazlarına ses yayını yapmak için Bluetooth LE tabanlı Auracast özelliğini kullandı. Şirket daha sonra bu özelliği, Pixel 8 ve sonrası telefonların aynı anda iki kulaklığa bağlanmasını sağlayacak şekilde genişletti. Samsung da geçen yıl Galaxy S24'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte telefonlarına Auracast özelliğini entegre etmeye başladı.

Şu anda Windows 11’deki paylaşılan ses özelliği yalnızca belirli Copilot Plus PC modellerinde çalışıyor. Bunlar arasında 13,8 ve 15 inç Surface Laptop’lar ile 13 inç Surface Pro bulunuyor. Yakında Samsung Galaxy Book 5 360, Galaxy Book 5 Pro ve diğer bazı modeller de destek kapsamına girecek. Ancak özelliği kullanabilmek için Bluetooth LE destekli kulaklıklar gerekiyor. Uyumlu cihazlar arasında Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Buds 3, Buds 3 Pro ve Sony WH-1000XM6 gibi modeller yer alıyor.

