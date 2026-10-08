Copilot, Windows'ta ipleri eline alıyor: Yerel yapay zeka dönemi başlıyor

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Microsoft, Windows 11'de yapay zekanın çalışma biçimini önemli ölçüde değiştiriyor. Şirketin “Hybrid Intelligence” olarak adlandırdığı yeni yapı sayesinde Copilot, kullanıcının izniyle bilgisayardaki dosyalara ve etkinliklere erişebilecek, Windows üzerinde doğrudan işlem yapabilecek ve uygun durumlarda yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırabilecek. Yeni özellikler önümüzdeki aylarda Copilot+ PC'lere sunulacak.

Copilot dosyaları yönetecek

Microsoft'un yeni yaklaşımının merkezinde yapay zekanın yalnızca bulut üzerinden çalışmak yerine yerel bilgisayar ile bulutu birlikte kullanması bulunuyor. Sistem, yapılan görevin gerektirdiği işlem gücüne göre yerel modelleri veya bulut modellerini kullanabilecek.

Bu yapı Copilot'un bilgisayardaki yerel bağlamı anlamasını da sağlayacak. Kullanıcının izniyle dosyalar, son etkinlikler ve bilgisayardaki diğer ilgili içerikler Copilot tarafından kullanılabilecek. Bunun yanında yapay zeka, Windows üzerinde doğrudan işlem gerçekleştirebilecek.

Microsoft, özelliğin nasıl çalışacağını vergi belgeleri üzerinden gösterdi. Şirketin Copilot yöneticisi Jacob Andreou'nun demosunda Autopilot'tan muhasebecinin ihtiyaç duyduğu belgeleri hazırlaması istendi. Yapay zeka farklı klasörlerdeki dosyaları buldu, yeniden adlandırdı, ZIP arşivine dönüştürdü ve muhasebeciye gönderilmek üzere eki hazır bir e-posta taslağı oluşturdu. Microsoft'a göre bu işlemler Hybrid Intelligence kapsamında yerel ve bulut tabanlı yeteneklerin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilebilecek.

Microsoft, Hybrid Intelligence destekli Copilot özelliklerini önümüzdeki aylarda Copilot+ PC'lerde kullanıma sunmayı planlıyor.

Copilot üç farklı deneyime ayrılıyor

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Öte yandan yeni Copilot deneyimi de Windows'ta üç temel bölüme ayrılıyor: Home, Code ve Autopilot.

Home bölümü, kullanıcıların yapay zeka modelleriyle etkileşime girdiği ana alan olacak. Copilot burada bilgisayardaki yerel bağlamı kullanarak üzerinde çalışılan dosyaları bulabilecek ve bunları iş birliğine uygun içeriklere dönüştürmeye yardımcı olabilecek.

Code bölümü, kullanıcıların komutlarla Windows uygulamaları geliştirmesine yardımcı olacak. Microsoft ayrıca kod çalıştırma süreçlerinde Microsoft Execution Containers (MXC) desteği sayesinde daha güvenli bir çalışma ortamı sunacağını belirtiyor. Yerel modeller de uygun görevlerde devreye alınabilecek.

Autopilot ise daha bağımsız çalışan yapay zeka ajanlarının yönetileceği bölüm olacak. Hybrid Intelligence sayesinde Autopilot, yerel dosyalara, yerel modellere ve Windows üzerindeki işlemlere erişerek kullanıcı adına görevleri sürdürebilecek.

Windows Arama’da yeni dönem

Microsoft'un Windows 11 için hazırladığı bir diğer önemli yenilik ise arama deneyiminde. Yeni Windows Arama, yalnızca dosya, uygulama veya ayar bulmak için kullanılmayacak. Yeni işlevler ile artık doğrudan Windows üzerinde işlem gerçekleştirebilecek.

Örneğin kullanıcı arama alanına karanlık modu açmasını, Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirmesini veya uçak modunu açmasını yazabilecek. Ekran parlaklığını azaltma, sesi kapatma, tüm pencereleri küçültme ve pencereleri düzenleme gibi işlemler de arama alanından gerçekleştirilebilecek.

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Microsoft ayrıca arama kutusundan doğrudan mesaj göndermeyi de gösterdi. Telefon Windows'a bağlıysa bilgisayarın görev çubuğundan kısa mesaj gönderilebilecek. Mikrofon sesini artırmak gibi işlemlerde ise komutun yanında doğrudan bir ses seviyesi kaydırıcısı görüntülenebilecek.

Yeni işlemler ilk olarak Windows Insider kullanıcılarına deneysel kanalda sunulacak. Yeni Arama deneyiminin son kullanıcı tarafındaki yayılımının ise 2026 sonbaharında başlaması planlanıyor. Copilot entegrasyonu ilk aşamada belirli pazarlarda isteğe bağlı olarak sunulacak.

AI ajanları için yeni güvenlik mimarisi

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Bilgisayarda dosyalara erişebilen ve kendi başına işlem gerçekleştirebilen yapay zeka ajanları geçmiş haberlerimizden hatırlanabileceği üzere bir kaşımızın kalkmasına neden oluyor. Bu doğrultuda Microsoft, Windows'un güvenlik modelini de genişletiyor. Şirket bu amaçla Microsoft Execution Containers (MXC) adlı sistemi genel kullanıma açıyor.

MXC, yapay zeka ajanlarının hangi dosyalara ve ağ kaynaklarına erişebileceğini belirleyen politikaların çalışma sırasında uygulanmasını sağlıyor. Böylece kuruluşlar ajanların erişim sınırlarını belirleyebiliyor, hangi ajanın hangi işlemi gerçekleştirdiğini takip edebiliyor ve organizasyon genelinde politikalar uygulayabiliyor.

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İşlem ve oturum izolasyonunun yanı sıra WSL, sanal makineler ve Windows 365 for Agents gibi farklı izolasyon seçenekleriyle çalışabiliyor. MXC desteği Codex, GitHub Copilot, OpenClaw, Replit, LM Studio, NVIDIA OpenShell ve Unsloth AI gibi ajanlarda bulunuyor. Anthropic Claude Code, Box, Egnyte, Heidi Health, Hermes Agent, Manus, Perplexity, Raycast ve Simular gibi başka platformların da destek sunması bekleniyor.

Meta'nın kişisel yapay zeka ajanı Muse da Windows'a yerel uygulama olarak gelecek ve MXC entegrasyonuna sahip olacak.

Yapay zeka modelleri bilgisayarda çalışacak

Hybrid Intelligence'ın önemli taraflarından birisi de daha güçlü yapay zeka modellerinin doğrudan Windows bilgisayarlarda çalıştırılabilmesi. Microsoft bunun için yerel modeller, akıllı yönlendirme ve Windows ML çalışma ortamını bir araya getiriyor.

Şirketin yerel olarak çalıştıracağı modeller arasında MAI Code 1.1 Flash da bulunuyor. Modelin toplam 137 milyar, aktif olarak kullanılan ise 6,8 milyar parametresi bulunuyor. Microsoft, 3 bit hassasiyet kullanarak model boyutunu yaklaşık yüzde 80 küçülttüğünü ve buna rağmen kodlama yeteneklerini koruduğunu belirtiyor. Model yerel olarak 256K bağlam penceresi destekliyor.

Bunun yanında Nvidia’nın 70 milyardan fazla parametreye sahip Nemotron modeli, 2 bitlik nicemleme ile 20 GB'ın biraz üzerinde bellek kullanacak şekilde çalıştırılabilecek. 284 milyar parametreli DeepSeek V4 Flash da yerel modeller arasında bulunuyor. Microsoft, optimizasyonlarla bu modellerin daha az bellek ve sistem kaynağı kullanarak yüksek performans sunmasını hedefliyor.

Windows ML tarafında ise açık kaynaklı modellerin çalıştırılmasını kolaylaştırmak için llama.cpp desteği geliyor. GPU, NPU ve CPU üzerinde modellerin çalıştırılması için Windows ML, ölçeklenebilir bir çalışma ortamı olarak konumlandırılıyor. Yapıştırılan metin

Microsoft, Hybrid Intelligence yaklaşımını GitHub araçlarına da taşıyor. GitHub'ın HydraFusion sistemi daha önce görevleri buluttaki uygun modele yönlendirebiliyordu. Yeni Windows entegrasyonuyla HydraFusion, bilgisayarda çalışan yerel modelleri de kullanabilecek.

Bu özellik GitHub Copilot uygulaması, GitHub Copilot CLI ve Visual Studio Code için Ekim ayının ilerleyen günlerinde deneysel önizleme olarak sunulacak.

RTX Spark destekli yeni bilgisayarlar geliyor

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Microsoft, yerel yapay zeka için yalnızca yazılım tarafına dokunmuyor. RTX Spark tabanlı yeni Windows bilgisayarlar da geliyor. ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI ve Microsoft Surface tarafından hazırlanan cihazlar ön siparişe açılıyor.

Bunlar arasında 128 GB'a kadar birleşik belleğe sahip Surface Laptop Ultra bulunuyor. Microsoft, bu cihazın 120 milyardan fazla parametre içeren yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırabileceğini belirtiyor. Surface RTX Spark Dev Box ise geliştiriciler ve yapay zeka mühendisleri için masaüstü yerel yapay zeka sistemi olarak konumlandırılıyor. Surface Laptop Ultra'nın 16 Ekim'de satışa çıkması, RTX Spark Dev Box'ın ise ABD'de kasım ayında gönderilmeye başlanması planlanıyor.

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RTX Spark kullanan bilgisayarlar arasında ASUS ProArt P16 ve P14, Dell XPS 16 Creator Edition, HP OmniBook Ultra 16, Lenovo Yoga 9i 2-in-1, MSI Prestige N16 Flip AI+ ve Surface Laptop Ultra yer alıyor. Bu cihazların 16 Ekim'den itibaren gönderilmeye başlanması, RTX Spark tabanlı mini bilgisayar ve geliştirici sistemlerinin ise yıl içinde gelmesi bekleniyor.

Microsoft'un kendi karşılaştırmalarına göre RTX Spark kullanan Windows bilgisayarlar, Apple'ın 16 inç MacBook Pro M5 Pro modeline kıyasla yapay zeka işlemlerinde bazı senaryolarda daha yüksek performans sunabiliyor. Şirket; ilk token'a ulaşma süresinde 2,1 kat, yapay zeka görüntü üretiminde 4,3 kat ve yapay zeka video üretiminde 6,2 kata kadar performans avantajı iddia ediyor.

Windows'a masaüstü yapay zeka süper bilgisayarı geliyor

Microsoft'un yerel yapay zeka vizyonunun en üst noktasında Nvidia DGX Station bulunuyor. Windows üzerinde çalışacak DGX Station sistemleri, Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip kullanacak.

Bu sistemlerle Llama 4 Maverick, Kimi K2.6 ve DeepSeek V4 Pro gibi 1 trilyondan fazla parametreye sahip modellerin yerel olarak çalıştırılması hedefleniyor. Böylece daha önce veri merkezi veya bulut altyapısı gerektiren yapay zeka iş yüklerinin masaüstünde çalıştırılması amaçlanıyor.

DGX Station iki temel kullanım senaryosuna odaklanıyor. İlkinde araştırma, mühendislik ve bilimsel çalışmalar için kişisel yapay zeka süper bilgisayarı olarak kullanılacak. İkinci senaryoda ise ekiplerin aynı sistem üzerinde 32 veya daha fazla eş zamanlı yapay zeka ajanı çalıştırmasına imkan veren bir “token factory” olarak görev yapabilecek.

Yerel çıkarım sayesinde hassas verilerin ve fikri mülkiyetin kurum içinde tutulması da hedefleniyor. Dell Pro Precision with GB300 ve HP ZGX Fury AI Station gibi sistemlerin yıl içinde Windows ile gelmesi planlanıyor.

Windows on Arm tarafında oyun desteği genişliyor

Microsoft, yerel yapay zeka donanımındaki gelişmelerin oyun tarafına da yansıyacağını belirtiyor. RTX Spark sistemleri DirectX ray tracing, Variable Rate Shading ve DirectStorage gibi teknolojileri destekleyecek.

Gears of War: E-Day, Windows on Arm tarafında gelişmiş Shader Delivery desteği sunan ilk oyun olacak. Bu teknolojiyle ilk çalıştırmada shader derleme süresinin dakikalardan saniyelere indirilmesi ve oyun içindeki takılmaların azaltılması hedefleniyor.

Electronic Arts, Embark, Tencent ve Ubisoft gibi yayıncıların yanı sıra KRAFTON, NetEase, Riot Games ve Epic Games gibi şirketlerin desteğiyle Windows on Arm'daki oyun kataloğu da genişliyor. Fortnite, Alan Wake 2 ve World of Warcraft: Forever gibi oyunların yanında League of Legends, Valorant, PUBG: Battlegrounds ve Genshin Impact gibi yapımlar da desteklenen veya gelecek oyunlar arasında bulunuyor. Call of Duty'nin RTX Spark'a 2027'de gelmesi planlanıyor.

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Windows 11’e büyük yenilik: Yerel yapay zeka dönemi başlıyor

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