Windows 11'e dev yeni güncelleme geldi: USB gereksinimi kalkıyor!

Windows 11'in sağ tık menüsü yenilendi
Güncellemenin öne çıkan değişikliklerinden biri, uzun süredir eleştirilen sağ tık menüsünde yapılan düzenlemeler. Microsoft, yeni menü sistemini daha hızlı, sade ve kişiselleştirilebilir hale getiriyor. Bunun yanında Windows'un internet üzerinden yeniden kurulmasını sağlayan yeni kurtarma seçeneği ve çeşitli donanım-yazılım sorunlarına yönelik düzeltmeler de pakette yer alıyor.
KB5127936 ile birlikte Dosya Gezgini'nin sağ tık menüsü daha hızlı açılıyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre düzenlenebiliyor. Kullanıcılar, Windows'un yerleşik komutlarını açıp kapatabiliyor, Yazdır gibi yeni seçenekler ekleyebiliyor ve uygulama uzantılarının ana menüde veya alt menüde gösterilmesini belirleyebiliyor.
Güncelleme bununla sınırlı kalmıyor. Dosya Gezgini'ndeki arama sonuçları daha düzenli hale getirilirken Klasör Seçenekleri penceresine karanlık mod desteği ekleniyor. Yeni Xbox görev görünümü arayüzü de kademeli olarak kullanıma sunuluyor.
Windows'u USB bellek olmadan yeniden kurma
Güncellemenin bir diğer önemli yeniliği Cloud Rebuild özelliği. Bu seçenek, Windows'un internet bağlantısı üzerinden yeniden kurulmasına imkan tanıyor. Sistem açılmadığında bile gerekli Windows dosyaları ve sürücüler Windows Update üzerinden indirilebiliyor. Böylece yeniden kurulum için harici bir USB belleğe ihtiyaç duyulmuyor.
Microsoft ayrıca erişilebilirlik araçlarında ve Windows ayarlarında çeşitli iyileştirmeler yapıyor. AMD ekran kartlarında HDMI ve DisplayPort üzerinden ses aktarımıyla ilgili bazı sorunlar da gideriliyor. Windows Sandbox, Uzak Masaüstü ve VPN bağlantıları için sunulan düzeltmelerin yanı sıra AMD işlemcili sistemlerde WSL2 sanallaştırmasıyla yaşanan bazı hatalar da ele alınıyor.
Windows 11 KB5127936 güncellemesi nasıl yüklenir?
KB5127936, isteğe bağlı bir ön izleme güncellemesi olarak sunuluyor. Yüklemek isteyen kullanıcılar, Ayarlar > Windows Update bölümünden güncellemeleri kontrol edebilir. Güncelleme listede görünüyorsa İndir ve yükle seçeneğiyle kurulumu başlatmak mümkün.
Öte yandan Microsoft, yeni özellikleri kademeli olarak dağıtıyor. Bu nedenle güncelleme yüklense bile bazı yeniliklerin hemen görünmemesi mümkün. Özelliklere daha erken erişmek isteyen kullanıcıların Windows Update ayarlarında yer alan "En son güncellemeleri kullanılabilir olur olmaz al" seçeneğini etkinleştirmesi gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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