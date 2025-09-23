Windows 11’e hareketli duvar kağıdı özelliği geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir özelliği test etmeye başladı. Yeni güncellemelerle birlikte masaüstünde video dosyalarını duvar kağıdı olarak kullanmak mümkün olacak. MP4 ve MKV formatlarını destekleyen bu özellik, tıpkı popüler üçüncü taraf uygulamalarında olduğu gibi videoların masaüstünde arka plan olarak oynatılmasına imkan tanıyacak.

Canlı duvar kağıtları geliyor

Aslında bu fikir Microsoft için tamamen yeni değil. Windows Vista döneminde “DreamScene” adıyla tanıtılan video duvar kağıdı özelliği, o dönem yalnızca Ultimate sürümünde kullanıcılara sunulmuştu. Zaten Vista, Microsoft’un görsel anlamda yapmış olduğu en iyi sürümlerden birisiydi. Ne yazık ki Windows 7’ye geçişle birlikte bu özellik tamamen rafa kaldırılmıştı.

Yıllar sonra bu özelliğin yeniden resmi olarak işletim sistemine dönecek olması hem özelleştirme seçeneklerini artırıyor hem de üçüncü taraf uygulamalara olan bağımlılığı azaltıyor. Windows ekosisteminde canlı duvar kağıtları veya hareketli duvar kağıtları her zaman ilgi gören alanlardan olmuştu. Bu ilgiyi en net şekilde Steam’de en popüler uygulamalar arasında sürekli ilk sıralarda yer alan Wallpaper Engine örneğinde görmek mümkün. Milyonlarca kullanıcı, yıllardır bu tür üçüncü taraf çözümlerle masaüstüne hareketli arka planlar ekliyor.

