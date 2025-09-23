Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11’e hareketli duvar kağıdı özelliği geliyor

    Microsoft, Windows 11’e video temelli hareketli duvar kağıdı desteği getiriyor. Kullanıcılar artık MP4 ve MKV formatındaki videoları masaüstü arka planı olarak ayarlayabilecek.

    Windows 11’e hareketli duvar kağıdı özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir özelliği test etmeye başladı. Yeni güncellemelerle birlikte masaüstünde video dosyalarını duvar kağıdı olarak kullanmak mümkün olacak. MP4 ve MKV formatlarını destekleyen bu özellik, tıpkı popüler üçüncü taraf uygulamalarında olduğu gibi videoların masaüstünde arka plan olarak oynatılmasına imkan tanıyacak.

    Canlı duvar kağıtları geliyor

    Aslında bu fikir Microsoft için tamamen yeni değil. Windows Vista döneminde “DreamScene” adıyla tanıtılan video duvar kağıdı özelliği, o dönem yalnızca Ultimate sürümünde kullanıcılara sunulmuştu. Zaten Vista, Microsoft’un görsel anlamda yapmış olduğu en iyi sürümlerden birisiydi. Ne yazık ki Windows 7’ye geçişle birlikte bu özellik tamamen rafa kaldırılmıştı.

    Yıllar sonra bu özelliğin yeniden resmi olarak işletim sistemine dönecek olması hem özelleştirme seçeneklerini artırıyor hem de üçüncü taraf uygulamalara olan bağımlılığı azaltıyor. Windows ekosisteminde canlı duvar kağıtları veya hareketli duvar kağıtları her zaman ilgi gören alanlardan olmuştu. Bu ilgiyi en net şekilde Steam’de en popüler uygulamalar arasında sürekli ilk sıralarda yer alan Wallpaper Engine örneğinde görmek mümkün. Milyonlarca kullanıcı, yıllardır bu tür üçüncü taraf çözümlerle masaüstüne hareketli arka planlar ekliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kendi aracımla servis çekmek istiyorum deniz suyu pet şişede bozulur mu su içince terleme neden olur cumartesi araç satışı olur mu ankara mı istanbul mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum