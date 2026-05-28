Windows 11’e performans dopingi: Hız artışı sağlayacak büyük güncelleme yayında

Tam Boyutta Gör Yazılım devi Microsoft, Windows 11 için sistem performansını önemli ölçüde artıran bir güncelleme dağıtmaya başladı. KB5089573 numaralı sürüm aynı zamanda bir dizi yeni özellik de içeriyor. Söz konusu güncelleme uzun süredir devam eden sistem sorunlarını gidermek amacıyla başlatılan Windows K2 projesi kapsamında sunuldu.

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıları bekleyen en büyük değişikliklerden biri sistem genelindeki hız artışı olacak. Özellikle Başlat menüsü ve arama gibi sık kullanılan uygulamaların açılış hızlarında belirgin iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca belirli uygulamaların çalışma hızını %70'e kadar artıran yeni düşük gecikme profili sisteme dahil edildi.

Microsoft sadece hız konusunda değil sistem güvenliği tarafında da önemli adımlar attı. Kilit ekranı ve işletim sistemi oturum açma süreçlerinde sistem güvenilirliği artırıldı. Dosya Gezgini ve dokunmatik ekranların çalışma performansı daha stabil hale getirildi. Hepsi bununla da sınırlı değil.

Yeni özellikler

KB5089573 güncellemesi günlük kullanımı kolaylaştıracak özellikler de içeriyor. Artık kullanıcılar aynı anda iki farklı Bluetooth cihazına ses aktarımı yapabilecekler. Bunun yanı sıra bilgisayar kurulum (aktivasyon) aşamasındayken cihaza isim verme seçeneği eklendi ve kameranın aynı anda birden fazla uygulamada kullanılabilmesine olanak sağlandı.

Haberimize konu güncelleme şu an isteğe bağlı bir paket olarak sunuluyor. Ayarlar > Windows Update > İsteğe bağlı güncellemeler bölümünden manuel olarak yüklemek mümkün. En son güncellemeleri hazır olduğunda al seçeneği açık olan kullanıcılar ise güncellemeyi otomatik olarak alacaklar. Microsoft bu iyileştirmelerin kademeli olarak dağıtıldığını, bu nedenle performans artışının her kullanıcıda aynı anda görülmeyebileceğini hatırlatıyor.

