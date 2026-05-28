Windows 11’e performans dopingi: Hız artışı sağlayacak büyük güncelleme yayında

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıları bekleyen en büyük değişikliklerden biri sistem genelindeki hız artışı olacak. Özellikle Başlat menüsü ve arama gibi sık kullanılan uygulamaların açılış hızlarında belirgin iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca belirli uygulamaların çalışma hızını %70'e kadar artıran yeni düşük gecikme profili sisteme dahil edildi.
Microsoft sadece hız konusunda değil sistem güvenliği tarafında da önemli adımlar attı. Kilit ekranı ve işletim sistemi oturum açma süreçlerinde sistem güvenilirliği artırıldı. Dosya Gezgini ve dokunmatik ekranların çalışma performansı daha stabil hale getirildi. Hepsi bununla da sınırlı değil.
Yeni özellikler
KB5089573 güncellemesi günlük kullanımı kolaylaştıracak özellikler de içeriyor. Artık kullanıcılar aynı anda iki farklı Bluetooth cihazına ses aktarımı yapabilecekler. Bunun yanı sıra bilgisayar kurulum (aktivasyon) aşamasındayken cihaza isim verme seçeneği eklendi ve kameranın aynı anda birden fazla uygulamada kullanılabilmesine olanak sağlandı.
Haberimize konu güncelleme şu an isteğe bağlı bir paket olarak sunuluyor. Ayarlar > Windows Update > İsteğe bağlı güncellemeler bölümünden manuel olarak yüklemek mümkün. En son güncellemeleri hazır olduğunda al seçeneği açık olan kullanıcılar ise güncellemeyi otomatik olarak alacaklar. Microsoft bu iyileştirmelerin kademeli olarak dağıtıldığını, bu nedenle performans artışının her kullanıcıda aynı anda görülmeyebileceğini hatırlatıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.