Windows 11’e tam karanlık mod ve yenilenmiş Başlat menüsü geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir dile getirdiği bir eksikliği gideriyor. Şirket, karanlık mod desteğini artık Dosya Gezgini'nin tamamına genişletmeye başladı. En son Dev Channel kanalına gönderilen Build 26220.6772 önizleme sürümünde, kopyalama, taşıma ve silme pencereleri dahil olmak üzere pek çok alt menü artık sistem temasına uyum sağlıyor.

Karanlık mod desteği genişledi

Bu güncelleme ile birlikte, bağlam menüleri, ilerleme çubukları, dosya seçme pencereleri ve onay kutuları da koyu renk paletine kavuştu. Böylece Windows 11'in karanlık modu, uzun süredir kullanıcıları rahatsız eden "yarım temalı" görünümlerden kurtuluyor. Microsoft ayrıca Başlat menüsü ve bazı sistem menülerinde küçük düzen ve hizalama değişiklikleri de yaptı. Şirket, yeni tasarımın genel deneyimi daha bütüncül hale getirdiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Karanlık modun bu şekilde derinlemesine uygulanması, Windows 10'dan bu yana devam eden en önemli görsel tutarsızlıklardan birini ortadan kaldırıyor. Ancak bazı klasik bileşenlerde, örneğin Özellikler penceresi, Çalıştır kutusu ve Denetim Masası’nın belirli bölümlerinde hâlâ açık tema kullanılmaya devam ediyor.

Microsoft, bu eksik alanların da zamanla modernleştirileceğini ve karanlık temaya tam uyumlu hale getirileceğini söylüyor. Şirket, bu sürümü ilk etapta Dev Channel kullanıcılarıyla test edecek ve geri bildirimlere göre kararlı sürümde daha kapsamlı bir uygulama planlıyor.

