Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11’e tam karanlık mod ve yenilenmiş Başlat menüsü geliyor

    Microsoft, Windows 11'de karanlık mod desteğini genişletiyor. Yeni önizleme sürümünde Dosya Gezgini'nin tamamı karanlık temaya kavuşuyor. Ayrıca Başlat menüsünde düzen değişikliği yapıldı.

    Windows 11'e tam karanlık mod ve yenilenmiş Başlat menüsü geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir dile getirdiği bir eksikliği gideriyor. Şirket, karanlık mod desteğini artık Dosya Gezgini'nin tamamına genişletmeye başladı. En son Dev Channel kanalına gönderilen Build 26220.6772 önizleme sürümünde, kopyalama, taşıma ve silme pencereleri dahil olmak üzere pek çok alt menü artık sistem temasına uyum sağlıyor.

    Karanlık mod desteği genişledi

    Bu güncelleme ile birlikte, bağlam menüleri, ilerleme çubukları, dosya seçme pencereleri ve onay kutuları da koyu renk paletine kavuştu. Böylece Windows 11'in karanlık modu, uzun süredir kullanıcıları rahatsız eden "yarım temalı" görünümlerden kurtuluyor. Microsoft ayrıca Başlat menüsü ve bazı sistem menülerinde küçük düzen ve hizalama değişiklikleri de yaptı. Şirket, yeni tasarımın genel deneyimi daha bütüncül hale getirdiğini belirtiyor.

    Windows 11'e tam karanlık mod ve yenilenmiş Başlat menüsü geliyor Tam Boyutta Gör
    Karanlık modun bu şekilde derinlemesine uygulanması, Windows 10'dan bu yana devam eden en önemli görsel tutarsızlıklardan birini ortadan kaldırıyor. Ancak bazı klasik bileşenlerde, örneğin Özellikler penceresi, Çalıştır kutusu ve Denetim Masası’nın belirli bölümlerinde hâlâ açık tema kullanılmaya devam ediyor.

    Microsoft, bu eksik alanların da zamanla modernleştirileceğini ve karanlık temaya tam uyumlu hale getirileceğini söylüyor. Şirket, bu sürümü ilk etapta Dev Channel kullanıcılarıyla test edecek ve geri bildirimlere göre kararlı sürümde daha kapsamlı bir uygulama planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aynı ilde plaka değişikliği olur mu rüyada gördüğünü gerçek hayatta yaşamak converse kalıpları nasıl kırgızistan-türkiye manas üniversitesi hakkında yorumlar bmw paket sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum