Windows 11’e tam karanlık mod ve yenilenmiş Başlat menüsü geliyor

Karanlık mod desteği genişledi
Bu güncelleme ile birlikte, bağlam menüleri, ilerleme çubukları, dosya seçme pencereleri ve onay kutuları da koyu renk paletine kavuştu. Böylece Windows 11'in karanlık modu, uzun süredir kullanıcıları rahatsız eden "yarım temalı" görünümlerden kurtuluyor. Microsoft ayrıca Başlat menüsü ve bazı sistem menülerinde küçük düzen ve hizalama değişiklikleri de yaptı. Şirket, yeni tasarımın genel deneyimi daha bütüncül hale getirdiğini belirtiyor.
Microsoft, bu eksik alanların da zamanla modernleştirileceğini ve karanlık temaya tam uyumlu hale getirileceğini söylüyor. Şirket, bu sürümü ilk etapta Dev Channel kullanıcılarıyla test edecek ve geri bildirimlere göre kararlı sürümde daha kapsamlı bir uygulama planlıyor.
