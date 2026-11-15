Windows 11'e yeni Çalıştır penceresi geliyor

Yapay Zeka Özeti:
- Microsoft, Windows 11'in simgeleşen Çalıştır penceresini yeniledi. Tasarım son test aşamasına girdi. WinUI 3 ile sıfırdan yazılan arayüz, karanlık tema desteği sunuyor ve daha hızlı açılıyor. Son kullanılan komutları üstte gösteren tasarımda Gözat düğmesi kaldırıldı. Yeni pencere kasım sonunda isteğe bağlı, aralık başında ise zorunlu güncellemeyle dağıtılacak. Dileyen kullanıcılar ayarlar üzerinden klasik Çalıştır penceresine geri dönebilecek.
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Yenilenen pencerenin kasım ayının sonunda isteğe bağlı güncellemeyle, 8 Aralık'ta ise zorunlu güvenlik güncellemesiyle kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak kademeli dağıtım nedeniyle tüm kullanıcıların yeni arayüze aynı anda erişmesi mümkün olmayabilir.
Yeni Çalıştır penceresinde neler değişiyor?
Win+R kısayoluyla açılmaya devam edecek pencere, C# diliyle yeniden yazıldı ve WinUI 3 teknolojisiyle tasarlandı. Yeni arayüz karanlık tema desteği sunarken daha hızlı açılıyor. Microsoft'un ölçümlerine göre açılış süresi 103 milisaniyeden 94 milisaniyeye düşürüldü.
Kullanıcılar yeni arayüzü Windows 11'in gelişmiş sistem ayarlarından etkinleştirebilecek ve diledikleri zaman klasik pencereye geri dönebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: