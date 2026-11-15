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    Anlık Bildirim

    Windows 11'e yeni Çalıştır penceresi geliyor

    Microsoft, Windows 11'in yenilenen Çalıştır penceresini Sürüm Önizleme kanalına taşıdı. Yeni arayüzün kasım sonunda isteğe bağlı, 8 Aralık'ta ise zorunlu güncellemeyle sunulması bekleniyor.

    Windows 11'e yeni Çalıştır penceresi geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'de uzun yıllardır kullanılan Çalıştır penceresini yeniliyor. Yeni tasarım, Sürüm Önizleme kanalına taşınarak genel kullanıma sunulmadan önceki son aşamaya geçti.

    Yenilenen pencerenin kasım ayının sonunda isteğe bağlı güncellemeyle, 8 Aralık'ta ise zorunlu güvenlik güncellemesiyle kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak kademeli dağıtım nedeniyle tüm kullanıcıların yeni arayüze aynı anda erişmesi mümkün olmayabilir.

    Yeni Çalıştır penceresinde neler değişiyor?

    Win+R kısayoluyla açılmaya devam edecek pencere, C# diliyle yeniden yazıldı ve WinUI 3 teknolojisiyle tasarlandı. Yeni arayüz karanlık tema desteği sunarken daha hızlı açılıyor. Microsoft'un ölçümlerine göre açılış süresi 103 milisaniyeden 94 milisaniyeye düşürüldü.

    Windows 11'e yeni Çalıştır penceresi geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca son kullanılan komutlar giriş alanının üzerinde gösteriliyor. Eski penceredeki Gözat düğmesi ise kullanıcılar tarafından çok az kullanıldığı gerekçesiyle kaldırıldı.

    Kullanıcılar yeni arayüzü Windows 11'in gelişmiş sistem ayarlarından etkinleştirebilecek ve diledikleri zaman klasik pencereye geri dönebilecek.

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