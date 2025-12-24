Windows 11'e yeni özellik: NVMe performansı artacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Windows, NVMe depolama protokolünü Windows 8.1'den bu yana performans tarafında önemli kısıtlamalara sahip. 2006 yılına dayanan sürücü, NVMe SSD'leri SCSI aygıtları gibi ele alıyor ve modern donanımın sunduğu potansiyeli tam olarak kullanamıyor. Son olarak Microsoft, bu sürücüyü sessizce yenilemeye başladı.

Microsoft, NVMe hızlarını artırıyor

Microsoft, Windows 11 25H2 ve Windows Server 2025 sürümleriyle birlikte bu durumu değiştirmeye başladı. Yeni tanıtılan nvmedisk.sys adlı yerel NVMe sürücüsü, depolama birimlerini protokolüne daha uygun şekilde ele alıyor. Notebookcheck'in paylaştığı testlere göre bu sürücü, hem sıralı hem de rastgele okuma-yazma senaryolarında ölçülebilir performans artışları sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kötü haber şu ki, yeni düzeltme şu an için otomatik olarak devreye girmiyor. Sistemler varsayılan olarak eski disk.sys sürücüsünü kullanmaya devam ediyor. Kullanıcıların yeni sürücüye geçebilmesi için Aygıt Yöneticisi üzerinden sürücü detaylarını kontrol etmesi ve ardından kayıt defteri üzerinden manuel değişiklikler yapması gerekiyor. Bu noktada üç farklı registry değerinin düzenlenmesi şart.

Bu noktada nvmedisk.sys her NVMe SSD ile uyumlu değil. Dolayısıyla uyumsuz bir sürücüyle yapılan değişiklik, Windows 11'in açılmamasına kadar gidebilen sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle Microsoft'un sunacağı güncellemeyi beklemekte fayda var.

