Windows 11'e yeni özellik: NVMe performansı artacak

Microsoft, Windows 11 25H2 ve Windows Server 2025 sürümleriyle birlikte bu durumu değiştirmeye başladı. Yeni tanıtılan nvmedisk.sys adlı yerel NVMe sürücüsü, depolama birimlerini protokolüne daha uygun şekilde ele alıyor. Notebookcheck'in paylaştığı testlere göre bu sürücü, hem sıralı hem de rastgele okuma-yazma senaryolarında ölçülebilir performans artışları sunuyor.
Bu noktada nvmedisk.sys her NVMe SSD ile uyumlu değil. Dolayısıyla uyumsuz bir sürücüyle yapılan değişiklik, Windows 11'in açılmamasına kadar gidebilen sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle Microsoft'un sunacağı güncellemeyi beklemekte fayda var.