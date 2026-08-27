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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows ve Android cihazlar arasındaki bağlantıyı geliştirmeye devam ediyor. Son olarak şirketin Link to Windows uygulaması üzerinden bağlı bilgisayarları doğrudan Android telefondan kontrol etmeyi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Windows 11'e yeni uzaktan kontrol özelliği geliyor

Uygulamanın 25 Ağustos tarihli Android sürümünde bulunan kodlara göre Microsoft, bilgisayarı uzaktan kapatma, yeniden başlatma ve uyku moduna alma seçeneklerini hazırlıyor. Uygulamada keşfedilen bilgilere göre yeni özellik, birden fazla uzaktan kontrol seçeneği sunacak. Bunlar arasında şunlar yer alıyor.

Yeniden başlat

Bilgisayarı kapat

Güncelle ve yeniden başlat

Güncelle ve kapat

Böylece kullanıcılar, Windows bilgisayarlarının başında bulunmadan Android telefonları üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebilecek. Uygulama içerisinde RemoteControlManager adlı yeni bir bileşenin ve isRemotePcControlsV2Enabled adlı bir ayarın bulunması ise, Microsoft'un bu özellikleri aktif olarak geliştirdiğini gösteriyor.

Kaydedilmemiş çalışmalar için uyarı verilecek

Microsoft, uzaktan kapatma ve yeniden başlatma işlemlerinin oluşturabileceği riskleri de dikkate alıyor. Yeni özellik kapsamında, kullanıcıya bilgisayarda kaydedilmemiş çalışmaların bulunabileceğini ve işlemin veri kaybına yol açabileceğini bildiren onay ekranları gösterilecek.

Tam Boyutta Gör Şimdilik söz konusu özellik devre dışı durumda ve test kullanıcılarının erişimine açılmış değil. Bu nedenle Microsoft'un uzaktan bilgisayar kontrollerini ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor. Özelliğin hayata geçmesiyle birlikte Link to Windows, telefon-bilgisayar bağlantısının ötesine geçerek Windows bilgisayarlar için daha kapsamlı bir uzaktan kontrol merkezi haline gelebilir.

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Windows 11'e yeni uzaktan kontrol özelliği geliyor

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