Windows 11'e yeni uzaktan kontrol özelliği geliyor
Uygulamanın 25 Ağustos tarihli Android sürümünde bulunan kodlara göre Microsoft, bilgisayarı uzaktan kapatma, yeniden başlatma ve uyku moduna alma seçeneklerini hazırlıyor. Uygulamada keşfedilen bilgilere göre yeni özellik, birden fazla uzaktan kontrol seçeneği sunacak. Bunlar arasında şunlar yer alıyor.
- Yeniden başlat
- Bilgisayarı kapat
- Güncelle ve yeniden başlat
- Güncelle ve kapat
Böylece kullanıcılar, Windows bilgisayarlarının başında bulunmadan Android telefonları üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebilecek. Uygulama içerisinde RemoteControlManager adlı yeni bir bileşenin ve isRemotePcControlsV2Enabled adlı bir ayarın bulunması ise, Microsoft'un bu özellikleri aktif olarak geliştirdiğini gösteriyor.
Kaydedilmemiş çalışmalar için uyarı verilecek
Microsoft, uzaktan kapatma ve yeniden başlatma işlemlerinin oluşturabileceği riskleri de dikkate alıyor. Yeni özellik kapsamında, kullanıcıya bilgisayarda kaydedilmemiş çalışmaların bulunabileceğini ve işlemin veri kaybına yol açabileceğini bildiren onay ekranları gösterilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim