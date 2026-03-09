Windows 11 görev çubuğunun sevilen özelliği geri geliyor

Microsoft, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği bir Windows 11 görev çubuğu özelliğini yeniden kullanıma sunmak üzere önemli bir adım atıyor. Test aşamasındaki yeni Windows 11 sürümlerinde ortaya çıkan bu özellikle Hızlı Ayarlar bölümündeki düzenleme yeteneği geri dönüyor.
Önce kaldırıldı, şimdi geri geliyor
Yeni Windows 11 önizleme yapılarında bu taleplerin karşılık bulduğuna dair güçlü işaretler ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre menüde düzenleme imkanı sunan bir seçenek bulunduğu görülüyor. Microsoft ayrıca enerji tasarrufu düğmesinin yanına yeni bir ok işareti ekledi. Bu araç ile pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilecek bir dizi farklı seçenek aktif hale geliyor. Bu seçenekler arasında karanlık mod ve güç tasarrufu modu gibi birkaç ayar bulunuyor.
