    Windows 11 görev çubuğunun sevilen özelliği geri geliyor

    Microsoft, Windows 11 görev çubuğunda uzun süredir talep edilen Hızlı Ayarlar’ı düzenleme özelliğini geri getiriyor ve ek olarak pil tasarrufu için yeni bir alt menü ekliyor.

    Microsoft, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği bir Windows 11 görev çubuğu özelliğini yeniden kullanıma sunmak üzere önemli bir adım atıyor. Test aşamasındaki yeni Windows 11 sürümlerinde ortaya çıkan bu özellikle Hızlı Ayarlar bölümündeki düzenleme yeteneği geri dönüyor.

    Önce kaldırıldı, şimdi geri geliyor

    Windows 11 görev çubuğunun sevilen özelliği geri geliyor
    İlk Windows 11 sürümleri aslında selefi Windows 10’da olduğu gibi Hızlı Ayarlar alanında hangi kontrollerin görüneceğini özelleştirmeye izin veriyordu. Bu alandaki kısayol düğmeleri, Wi‑Fi, Bluetooth, Uçak Modu gibi bağlantı seçeneklerinin yanında Gece Işığı gibi özelliklerin açılıp kapatılmasına da imkan tanıyordu. Ancak Microsoft daha sonra bu düzenleme seçeneğini kaldırarak tüm mevcut kısayolları listeleyen, yalnızca kaydırılabilir bir panel sunmaya başladı. Kullanıcılar, bu paneldeki öğeleri yeniden sıralayabilir olsa da ekleme ya da silme yapamıyordu. Yıllar içinde pek çok kullanıcı bu işlevin geri gelmesini talep etmişti.

    Yeni Windows 11 önizleme yapılarında bu taleplerin karşılık bulduğuna dair güçlü işaretler ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre menüde düzenleme imkanı sunan bir seçenek bulunduğu görülüyor. Microsoft ayrıca enerji tasarrufu düğmesinin yanına yeni bir ok işareti ekledi. Bu araç ile pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilecek bir dizi farklı seçenek aktif hale geliyor. Bu seçenekler arasında karanlık mod ve güç tasarrufu modu gibi birkaç ayar bulunuyor.

