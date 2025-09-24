Windows 11'in yeni güncellemesi Blu-Ray ve TV uygulamalarını bozdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2 için yakın tarihte paylaşılan KB5063878 güncellemesi, büyük dosya aktarımları sırasında SSD arızaları ile gündeme gelmişti. Şimdi bu durum çözülmüşken, yepyeni sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. 29 Ağustos 2025 tarihli KB5064081 ve sonrasındaki 24H2 güncellemeleri, bazı Blu-Ray oynatma ve TV uygulamalarında beklenmedik arızalara yol açıyor.

Windows 11'de yeni sorun

Paylaşılan detaylara göre, Windows 11'in son güncellemesini yükleyen kullanıcılar, telif koruması (DRM) içeren içerikleri oynatırken donma, siyah ekran ve sürekli kesintilerle karşılaşıyor. Özellikle Enhanced Video Renderer teknolojisiyle HDCP uygulaması yapan yazılımlarda bu sorun daha sık görülüyor. Microsoft ise, hatayı resmi olarak doğruladı ve "bazı Digital TV ve Blu-Ray/DVD uygulamalarının güncelleme sonrası korumalı içeriklerde hata verebileceğini" açıkladı.

Şirket, etkilenen kullanıcılar için ilerleyen güncellemelerde çözüm sunulacağını belirtti ancak henüz kesin bir takvim paylaşılmadı. Şu an için sorun yalnızca Blu-Ray veya canlı TV gibi fiziksel medya uygulamalarını etkiliyor. Dolayısıyla Netflix veya Disney+ gibi çevrim içi servislerde bu tür bir arıza yok.

Windows 11’e hareketli duvar kağıdı özelliği geliyor 1 gün önce eklendi

Windows 11'in bu ayki güncellemelerle birlikte daha önce de farklı sorunlar yaşadığını söyleyelim. Örneğin, Ağustos güncellemeleri sonrası bazı yazılımlarda kurulum hataları, UAC (Kullanıcı Hesabı Denetimi) uyarıları, hatta Windows kurtarma işlevlerinde arızalar ortaya çıkmıştı. Şirket, bu sorunların bir kısmını acil yamalarla çözmüş olsa da, Windows 11 24H2 güncellemesiyle gündeme gelen Blu-Ray ve TV uygulaması hatası halen giderilmiş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 güncellemesi Blu-Ray ve TV uygulamalarını bozuyor!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: