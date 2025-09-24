Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'in yeni güncellemesi Blu-Ray ve TV uygulamalarını bozdu

    Windows 11 24H2 güncellemesi, Blu-Ray oynatma ve TV uygulamalarında donma, siyah ekran ve DRM hatalarına yol açıyor. Microsoft sorunu doğruladı ve düzeltme sözü verdi.

    Windows 11 güncellemesi Blu-Ray ve TV uygulamalarını bozuyor! Tam Boyutta Gör
    Windows 11 24H2 için yakın tarihte paylaşılan KB5063878 güncellemesi, büyük dosya aktarımları sırasında SSD arızaları ile gündeme gelmişti. Şimdi bu durum çözülmüşken, yepyeni sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. 29 Ağustos 2025 tarihli KB5064081 ve sonrasındaki 24H2 güncellemeleri, bazı Blu-Ray oynatma ve TV uygulamalarında beklenmedik arızalara yol açıyor.

    Windows 11'de yeni sorun

    Paylaşılan detaylara göre, Windows 11'in son güncellemesini yükleyen kullanıcılar, telif koruması (DRM) içeren içerikleri oynatırken donma, siyah ekran ve sürekli kesintilerle karşılaşıyor. Özellikle Enhanced Video Renderer teknolojisiyle HDCP uygulaması yapan yazılımlarda bu sorun daha sık görülüyor. Microsoft ise, hatayı resmi olarak doğruladı ve "bazı Digital TV ve Blu-Ray/DVD uygulamalarının güncelleme sonrası korumalı içeriklerde hata verebileceğini" açıkladı.

    Şirket, etkilenen kullanıcılar için ilerleyen güncellemelerde çözüm sunulacağını belirtti ancak henüz kesin bir takvim paylaşılmadı. Şu an için sorun yalnızca Blu-Ray veya canlı TV gibi fiziksel medya uygulamalarını etkiliyor. Dolayısıyla Netflix veya Disney+ gibi çevrim içi servislerde bu tür bir arıza yok.

    Windows 11'in bu ayki güncellemelerle birlikte daha önce de farklı sorunlar yaşadığını söyleyelim. Örneğin, Ağustos güncellemeleri sonrası bazı yazılımlarda kurulum hataları, UAC (Kullanıcı Hesabı Denetimi) uyarıları, hatta Windows kurtarma işlevlerinde arızalar ortaya çıkmıştı. Şirket, bu sorunların bir kısmını acil yamalarla çözmüş olsa da, Windows 11 24H2 güncellemesiyle gündeme gelen Blu-Ray ve TV uygulaması hatası halen giderilmiş değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lustral ve misol arasındaki fark okulu uzatanlar mezuniyete katılabilir mi laptop yeniden başlatılıyorda kaldı honda civic 1.5 yakıt tüketimi yorumları rehinli araca yakalama konulur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum