    Windows 11 güncellemesi C sürücüsüne erişimi engelleyebiliyor

    Windows 11 KB5077181 güncellemesi, özellikle Samsung cihazlarda C sürücüsüne erişim sorunu yaratıyor. Microsoft, sistemi felç eden bu teknik hatayı resmen kabul etti.

    Microsoft, Windows 11'in KB5077181 numaralı Şubat güncellemesinin bazı sistemlerde C sürücüsüne erişim engeli yarattığını resmi olarak doğruladı. Genellikle işletim sisteminin kurulu olduğu bu ana diske ulaşılamaması, bilgisayar kullanımını neredeyse imkansız hale getirerek sistemi adeta felç ediyor. Hata nedeniyle tarayıcılar ve temel sistem araçları dahil olmak üzere birçok kritik uygulama çalıştırılamıyor.

    Samsung dizüstü bilgisayarlarda daha sık görülüyor

    Bu teknik aksaklık tüm bilgisayarlarda değil, yalnızca belirli donanım konfigürasyonlarında ortaya çıkıyor. Microsoft'un paylaştığı verilere göre sorun en çok Samsung Galaxy Book4 gibi dizüstü bilgisayar modellerinde gözlemleniyor. Yazılım devi, hatanın "Samsung Share" uygulamasıyla bağlantılı olabileceğini tahmin etse de incelemeler henüz sonuçlanmış değil.

    Söz konusu problem Windows 11'in 24H2 ve 25H2 sürümlerini etkiliyor. Microsoft kalıcı bir yama üzerinde çalışırken, kullanıcılar için geçici çözüm önerileri sundu. Mağdur olan kullanıcılar, KB5077181 güncellemesini sistemden kaldırarak eski sürüme dönebilir veya bir yönetici hesabı aracılığıyla C sürücüsündeki klasör izinlerini manuel olarak düzenleyerek erişimi yeniden sağlayabilirler.
    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 1 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

