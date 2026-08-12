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    Windows 11 güncellemesi yıllardır kullanılan özelliği kaldırdı

    Microsoft, Windows 10 ve Windows 11'de yıllardır kullanılan resimli parola özelliğini yeni kayıtlar için devre dışı bıraktı. Mevcut parolalar ise kullanılmaya devam edecek.

    Windows 11 güncellemesi yıllardır kullanılan özelliği kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 ve Windows 11'de yıllardır kullanılan resimli parola özelliğinin fişini çekti. 14 Temmuz 2026'da yayınlanan KB5101650 güncellemesiyle kullanıcılar artık yeni bir resimli parola oluşturamayacak. Ancak daha önce oluşturulmuş resimli parolalar şimdilik kullanılmaya devam edecek.

    Eski giriş yöntemi kalktı

    Kaçıranlar için Microsoft, resimli parola özelliğini ilk olarak 2012 yılında Windows 8 ile birlikte kullanıma sunmuştu. Özellikle dokunmatik cihazlarla popüler olan özellik, kullanıcıların seçtikleri bir fotoğraf üzerinde belirli hareketleri gerçekleştirerek Windows'a giriş yapmasına imkan veriyordu. Ayrıca kullanıcılar seçtikleri fotoğraf üzerinde daire, düz çizgi veya dokunma gibi hareketleri belirli bir sıra ve konumla kaydedebiliyordu. Daha sonra oturum açarken aynı hareketlerin tekrarlanması gerekiyordu.

    KB5101650 güncellemesiyle Microsoft, resimli parola seçeneğini tamamen ortadan kaldırmıyor. Değişiklik yalnızca yeni resimli parola kayıtlarını etkiliyor. Daha önce bu yöntemi kullanan Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları, mevcut resimli parolalarıyla oturum açmaya devam edebilecek. Ancak mevcut giriş yöntemi değiştirildiğinde veya resimli parola kaldırıldığında, aynı yöntem yeniden oluşturulamayacak.

    Microsoft bu değişikliğin arkasındaki temel neden olarak güvenliği gösteriyor. Windows 8 döneminden kalan resimli parolaların, günümüzde kullanılan daha gelişmiş kimlik doğrulama yöntemlerine kıyasla daha zayıf olduğu belirtiliyor. Şirket kullanıcıları Windows Hello, PIN ve biyometrik kimlik doğrulama gibi yöntemlere yönlendiriyor.

    Hem Windows 10 hem de Windows 11'i kapsıyor

    Resimli parola yönteminin güvenlik açısından sorunlu olmasının temel nedenlerinden biri, kullanıcıların belirlediği hareketlerin fotoğraf üzerinden tahmin edilebilmesi. Bu nedenle yöntem, geleneksel parola sistemlerinden farklı olsa da güçlü bir kimlik doğrulama çözümü olarak değerlendirilmiyor. Microsoft'un aldığı karar ise hem Windows 10 hem de Windows 11'i kapsıyor.

     

    Dolayısıyla desteklenen bu iki işletim sisteminde de KB5101650 güncellemesinin ardından Ayarlar üzerinden yeni bir resimli parola oluşturma seçeneği sunulmayacak.

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