Yapay Zeka Özeti:
- Laptop alırken Windows 11 Home ile Pro arasındaki seçim tamamen kullanım amacınıza bağlıdır. İki sürüm de oyunlarda ve günlük kullanımda aynı performansı verir. Pro sürümünün farkı; Hyper-V sanallaştırma, gelişmiş BitLocker şifrelemesi ve Uzak Masaüstü gibi kurumsal güvenlik ve yönetim araçlarında ortaya çıkar. Pro sürümü bilgisayarınızı daha hızlı yapmaz. Bu nedenle iş ve gelişmiş yönetim ihtiyaçlarınız yoksa Home sürümü yeterli olacaktır.
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Windows 11 Home ve Pro arasındaki farklar neler?
Windows 11 Home ve Pro, aynı temel işletim sistemi deneyimini sunuyor. Başlat menüsü, Dosya Gezgini, Windows Güvenliği, Windows Hello, oyun özellikleri ve günlük uygulamalar açısından iki sürüm arasında büyük bir fark bulunmuyor. Pro sürümünün asıl farkı, daha gelişmiş güvenlik ve yönetim araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcıları hedeflemesi.
Bu farklar özellikle bilgisayarını iş ağına bağlayan, sanal makineler kullanan veya cihazına başka bir konumdan Uzak Masaüstü ile erişmek isteyen kullanıcılar için önem taşıyor. Örneğin Windows 11 Home yüklü bir laptop üzerinden başka bir bilgisayara Uzak Masaüstü bağlantısı kurulabiliyor ancak Home sürümü, aynı şekilde uzaktan erişilecek ana bilgisayar olarak kullanılamıyor. Benzer şekilde Hyper-V ile sanal makine oluşturmak isteyenlerin Pro sürümüne ihtiyacı var.
BitLocker konusunda da bir ayrıntı bulunuyor: Uyumlu donanımlarda Windows 11 Home cihaz şifrelemesi sunabiliyor. Ancak Pro sürümü, BitLocker sürücü şifrelemesini yönetme ve gelişmiş seçeneklerden yararlanma imkânı sağlıyor. Dolayısıyla Pro'nun güvenlik avantajı, Home sürümünde hiçbir şifreleme bulunmaması şeklinde yorumlanmamalı.
Windows 11 Home mu Pro mu tercih edilmeli?
Özetle, Windows 11 Home ile Pro arasında seçim yaparken laptopun fiyatından veya işlemci gücünden çok kullanım senaryosuna odaklanmak gerekiyor. Oyun oynayan, internette gezinen, ofis uygulamalarını kullanan ve günlük işlerini yürüten kullanıcılar için Home sürümü yeterli. Pro sürümünün sunduğu ek özellikler ise daha çok iş bilgisayarlarında ve ileri düzey kullanıcı senaryolarında anlam kazanıyor.
- Windows 11 Home: Oyun, eğitim, ev kullanımı, ofis uygulamaları ve standart üretkenlik işleri.
- Windows 11 Pro: Hyper-V, Windows Sandbox, gelişmiş BitLocker yönetimi, Uzak Masaüstü ana bilgisayar özelliği ve kurumsal cihaz yönetimi.
- FreeDOS laptop: Windows lisansını ayrıca satın alıp kurulum yapmayı gerektiriyor.
Burada unutulmaması gereken nokta, Windows 11 Pro'nun tek başına bilgisayarı daha hızlı hale getirmediği. Aynı donanımda Home ve Pro sürümleri arasında oyun performansı veya işlem gücü bakımından genel bir artış beklenmemeli. Pro'nun ek maliyeti, yalnızca ihtiyaç duyulan özellikler kullanılacaksa anlamlı hale geliyor.
|
Özellik
|
Windows 11 Home
|
Windows 11 Pro
|
Günlük kullanım ve oyun
|
Var
|
Var
|
Windows Güvenliği
|
Var
|
Var
|
Windows Hello
|
Var
|
Var
|
BitLocker sürücü şifreleme yönetimi
|
Yok
|
Var
|
Uzak Masaüstü bağlantısı (ana bilgisayar)
|
Yok
|
Var
|
Hyper-V sanallaştırma
|
Yok
|
Var
|
Windows Sandbox
|
Yok
|
Var
|
Grup İlkesi yönetimi
|
Yok
|
Var
|
Etki alanı / Microsoft Entra ID katılımı
|
Yok
|
Var
|
Maksimum RAM desteği
|
128 GB
|
2 TB
|Marka-Model🖥️
|
Fiyat🏷️
|Casper Excalibur Laptop G915.1362-EQ70R-C
|131.037 TL
|Casper Excalibur Laptop G920.1490-EQ90H-E
|279.039 TL
|Casper Nirvana Laptop S100.270H-DQ00H-G-F
|88.789 TL
|Lenovo Legion 5 15IAX10 83F00087TR
|128.000 TL
|HP HyperX OMEN 15-GB0008NT (D2QW4EA)
|60.000 TL
|MSI Crosshair 16 MAX HX E2WGK-008TR
|167.180 TL
|ASUS TUF Gaming A16 FA608UP
|93.000 TL
|MSI Modern 15 F13MG-631XTR012
|52.500 TL
1️⃣ Casper Excalibur G915.1362-EQ70R-C
Windows 11 Home, oyun ve günlük kullanım için yeterli özellikleri sunarken Pro sürümü özellikle iş odaklı senaryolarda avantaj sağlıyor. Örneğin bilgisayarında sanal makineler çalıştıran, BitLocker ile sürücü şifrelemesini yönetmek isteyen veya cihazına uzaktan bağlanması gereken kullanıcılar Pro sürümünü tercih edebilir. G915'in özelleştirilebilir yapısı, işletim sistemi tercihini de donanım seçimiyle birlikte değerlendirme imkânı sunuyor. Laptopta Intel Core i7-13620H işlemci, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 8 GB ekran kartı ve 16 inç, 165Hz 1920 x 1200 IPS ekran bulunuyor. Ayrıca 64 GB'a kadar DDR5 RAM artırma seçeneği mevcut.
- İşlemci: Intel Core i7-13620H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
- Ekran: 16 inç, 1920 x 1200 IPS, 165 Hz
- Bellek: 64 GB'a kadar DDR5
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home Single Language / Windows 11 Pro / FreeDOS seçenekleri
2️⃣ Casper Excalibur G920.1490-EQ90H-E
Bu modelde Windows 11 Pro tercihi, özellikle cihazını iş süreçlerine dahil edecek kullanıcılar için anlam kazanıyor. Büyük projeler üzerinde çalışan, sanal makineler kullanan veya şirket ağına bağlanarak merkezi yönetim özelliklerinden yararlanmak isteyenler Pro sürümünün ek araçlarını değerlendirebilir. Sadece oyun oynayan ve günlük uygulamalar kullanan kişiler içinse Home sürümü yeterli olabilir. Casper'ın özelleştirme seçenekleri sayesinde işletim sistemi tercihi de ihtiyaca göre belirlenebiliyor.
- İşlemci: Intel Core i9-14900HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB (konfigürasyona bağlı)
- Ekran: 16 inç, 2560 x 1600 QHD+, IPS, 300 Hz
- Bellek: 64 GB'a kadar DDR5
- Depolama: Konfigürasyona göre değişiyor
- İşletim Sistemi: Windows 11 Pro / Windows 11 Home Single Language / FreeDOS seçenekleri
3️⃣ Casper Nirvana S100.270H-DQ00H-G-F
Modelin Windows 11 Pro ile gelmesi, özellikle gelişmiş güvenlik ve yönetim özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar açısından avantaj sağlıyor. BitLocker sürücü şifrelemesini yönetmek, Hyper-V ile sanal makineler oluşturmak veya bilgisayara Uzak Masaüstü üzerinden erişmek isteyenler bu sürümün sunduğu araçlardan yararlanabilir. Ayrıca Casper'ın Nirvana S100 serisinde Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri de bulunuyor. Bu nedenle aynı donanım ailesinde farklı işletim sistemi tercihlerine yönelmek mümkün.
- İşlemci: Intel Core 9 270H
- Ekran Kartı: Dahili grafik birimi
- Ekran: 16 inç, 1920 x 1200, IPS, 16:10
- Parlaklık: 300 nit
- Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
4️⃣ Lenovo Legion 5 15IAX10 83F00087TR
Windows 11 Home sürümüyle gelen Legion 5, oyun, eğitim, günlük işler ve standart üretkenlik uygulamaları için ek bir işletim sistemi yükseltmesine ihtiyaç duymuyor. Ancak bilgisayarı iş ortamında kullanacak ve uzaktan masaüstü ana bilgisayar özelliği, Hyper-V veya gelişmiş BitLocker yönetimi gibi araçlardan yararlanacak kullanıcılar Pro sürümüne yükseltmeyi düşünebilir. Sadece oyun performansı için Windows 11 Pro'ya geçmek ise tek başına anlamlı bir avantaj sağlamıyor.
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 255HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070
- Ekran: 15,1 inç OLED, 2560 x 1600, 165 Hz
- Bellek: 32 GB DDR5
- Depolama: 1 TB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
5️⃣ HP HyperX OMEN 15-GB0008NT (D2QW4EA)
Windows 11 Home, OMEN 15'in hedeflediği oyun ve günlük kullanım senaryoları için yeterli bir işletim sistemi. Bu nedenle yalnızca oyun performansını artırmak amacıyla Pro sürümüne geçmek gerekmiyor. Ancak laptopu şirket ağına bağlamak, Hyper-V üzerinden sanal makineler oluşturmak veya Windows'un gelişmiş yönetim özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar Pro yükseltmesini değerlendirebilir. Böyle bir ihtiyaç yoksa cihazla birlikte gelen Home sürümü yeterli olacaktır.
- İşlemci: AMD Ryzen 5 240
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
- Ekran: 15,3 inç IPS, 1920 x 1200, 165 Hz
- Bellek: 24 GB DDR5
- Depolama: 512 GB PCIe 4.0 SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home Single Language
6️⃣ MSI Crosshair 16 MAX HX E2WGK-008TR
MSI, Crosshair serisinin bu konfigürasyonunda Windows 11 Home sunarken işletmeler için Pro sürümünü öneriyor. Bu ayrım, cihazın kullanım amacına göre doğru işletim sistemini seçmenin önemini gösteriyor. Oyun, günlük kullanım ve standart içerik üretimi için Home yeterli olabilir. Ancak sanallaştırma, gelişmiş sürücü şifreleme yönetimi ve kurumsal ağ özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar Windows 11 Pro'yu tercih edebilir.
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 290HX Plus
- Ekran: 16 inç OLED, 2560 x 1600 QHD+, 165 Hz
- Ekran Kartı: RTX 5070 8GB
- Bellek: 16GB DDR5
- Depolama:1 TB SSD
- Renk Kapsamı: Yüzde 100 DCI-P3
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
7️⃣ ASUS TUF Gaming A16 FA608UP
Windows 11 Home, 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD kapasitesiyle gelen cihaz, gerektiğinde bellek yükseltmesine de olanak tanıyor. 90 Wh bataryası ve yaklaşık 2,2 kg ağırlığıyla TUF Gaming A16, güçlü donanımı farklı kullanım alanlarına taşımak isteyenlere hitap ediyor.
- İşlemci: Amd Ryzen 7 260
- Ekran: 16 inç, 2560 x 1600 QHD+, 165 Hz
- Ekran Kartı: RTX 5070 8GB
- Bellek: 16GB DDR5
- Depolama:1 TB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
8️⃣ MSI Modern 15 F13MG-631XTR012
Windows 11 Pro işletim sistemiyle gelen model, entegre grafiklere sahip. Bu da daha çok iş yükleri ve taşınabilirlik anlamında avantaj sağlıyor. Ayrıca 15,6 inç Full HD IPS-Level ekranı da günlük çalışma alanı sağlıyor.
- İşlemci: Intel Core i5-1334U
- Ekran: 15,6 inç Full HD IPS-Level
- Bellek: 8 GB DDR4
- Depolama: 512 GB NVMe SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
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