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Oynat Laptop alırken Windows 11 Home ile Pro arasındaki seçim tamamen kullanım amacınıza bağlıdır. İki sürüm de oyunlarda ve günlük kullanımda aynı performansı verir. Pro sürümünün farkı; Hyper-V sanallaştırma, gelişmiş BitLocker şifrelemesi ve Uzak Masaüstü gibi kurumsal güvenlik ve yönetim araçlarında ortaya çıkar. Pro sürümü bilgisayarınızı daha hızlı yapmaz. Bu nedenle iş ve gelişmiş yönetim ihtiyaçlarınız yoksa Home sürümü yeterli olacaktır. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yeni bir laptop alırken işlemci, ekran kartı, bellek ve depolama kapasitesi kadar işletim sistemi sürümü de göz önünde bulundurulmalı. Windows 11 Home ve Windows 11 Pro, temel kullanım deneyimi açısından birbirine oldukça yakın olsa da özellikle güvenlik, uzaktan erişim ve sanallaştırma gibi alanlarda farklılaşıyor. Bu nedenle yalnızca daha üst sürüm olduğu için Windows 11 Pro'yu tercih etmek her kullanıcı için gerekli olmayabilir. Peki laptop alırken hangi sürüm seçilmeli? Casper, Lenovo, HP, MSI ve ASUS modelleri üzerinden hem Windows sürümlerini hem de farklı kullanım senaryolarını ele alıyoruz.

Windows 11 Home ve Pro arasındaki farklar neler?

Windows 11 Home ve Pro, aynı temel işletim sistemi deneyimini sunuyor. Başlat menüsü, Dosya Gezgini, Windows Güvenliği, Windows Hello, oyun özellikleri ve günlük uygulamalar açısından iki sürüm arasında büyük bir fark bulunmuyor. Pro sürümünün asıl farkı, daha gelişmiş güvenlik ve yönetim araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcıları hedeflemesi.

Bu farklar özellikle bilgisayarını iş ağına bağlayan, sanal makineler kullanan veya cihazına başka bir konumdan Uzak Masaüstü ile erişmek isteyen kullanıcılar için önem taşıyor. Örneğin Windows 11 Home yüklü bir laptop üzerinden başka bir bilgisayara Uzak Masaüstü bağlantısı kurulabiliyor ancak Home sürümü, aynı şekilde uzaktan erişilecek ana bilgisayar olarak kullanılamıyor. Benzer şekilde Hyper-V ile sanal makine oluşturmak isteyenlerin Pro sürümüne ihtiyacı var.

BitLocker konusunda da bir ayrıntı bulunuyor: Uyumlu donanımlarda Windows 11 Home cihaz şifrelemesi sunabiliyor. Ancak Pro sürümü, BitLocker sürücü şifrelemesini yönetme ve gelişmiş seçeneklerden yararlanma imkânı sağlıyor. Dolayısıyla Pro'nun güvenlik avantajı, Home sürümünde hiçbir şifreleme bulunmaması şeklinde yorumlanmamalı.

Windows 11 Home mu Pro mu tercih edilmeli?

Özetle, Windows 11 Home ile Pro arasında seçim yaparken laptopun fiyatından veya işlemci gücünden çok kullanım senaryosuna odaklanmak gerekiyor. Oyun oynayan, internette gezinen, ofis uygulamalarını kullanan ve günlük işlerini yürüten kullanıcılar için Home sürümü yeterli. Pro sürümünün sunduğu ek özellikler ise daha çok iş bilgisayarlarında ve ileri düzey kullanıcı senaryolarında anlam kazanıyor.

Windows 11 Home: Oyun, eğitim, ev kullanımı, ofis uygulamaları ve standart üretkenlik işleri.

Oyun, eğitim, ev kullanımı, ofis uygulamaları ve standart üretkenlik işleri. Windows 11 Pro: Hyper-V, Windows Sandbox, gelişmiş BitLocker yönetimi, Uzak Masaüstü ana bilgisayar özelliği ve kurumsal cihaz yönetimi.

Hyper-V, Windows Sandbox, gelişmiş BitLocker yönetimi, Uzak Masaüstü ana bilgisayar özelliği ve kurumsal cihaz yönetimi. FreeDOS laptop: Windows lisansını ayrıca satın alıp kurulum yapmayı gerektiriyor.

Burada unutulmaması gereken nokta, Windows 11 Pro'nun tek başına bilgisayarı daha hızlı hale getirmediği. Aynı donanımda Home ve Pro sürümleri arasında oyun performansı veya işlem gücü bakımından genel bir artış beklenmemeli. Pro'nun ek maliyeti, yalnızca ihtiyaç duyulan özellikler kullanılacaksa anlamlı hale geliyor.

Özellik Windows 11 Home Windows 11 Pro Günlük kullanım ve oyun Var Var Windows Güvenliği Var Var Windows Hello Var Var BitLocker sürücü şifreleme yönetimi Yok Var Uzak Masaüstü bağlantısı (ana bilgisayar) Yok Var Hyper-V sanallaştırma Yok Var Windows Sandbox Yok Var Grup İlkesi yönetimi Yok Var Etki alanı / Microsoft Entra ID katılımı Yok Var Maksimum RAM desteği 128 GB 2 TB

1️⃣ Casper Excalibur G915.1362-EQ70R-C

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G915.1362-EQ70R-C, Windows 11 Home ve Pro arasında seçim yapmak isteyen kullanıcılar açısından dikkat çekici bir model. Casper'ın özelleştirme sayfasında işletim sistemi seçenekleri arasında Windows 11 Home Single Language, Windows 11 Pro ve FreeDOS bulunuyor. Böylece kullanıcılar bilgisayarı hangi amaçla kullanacaklarına göre işletim sistemi tercihini yapabiliyor. Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı gibi donanım seçenekleriyle gelen model, oyunların yanı sıra grafik gücü gerektiren uygulamalarda da kullanılabiliyor.

Windows 11 Home, oyun ve günlük kullanım için yeterli özellikleri sunarken Pro sürümü özellikle iş odaklı senaryolarda avantaj sağlıyor. Örneğin bilgisayarında sanal makineler çalıştıran, BitLocker ile sürücü şifrelemesini yönetmek isteyen veya cihazına uzaktan bağlanması gereken kullanıcılar Pro sürümünü tercih edebilir. G915'in özelleştirilebilir yapısı, işletim sistemi tercihini de donanım seçimiyle birlikte değerlendirme imkânı sunuyor. Laptopta Intel Core i7-13620H işlemci, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 8 GB ekran kartı ve 16 inç, 165Hz 1920 x 1200 IPS ekran bulunuyor. Ayrıca 64 GB'a kadar DDR5 RAM artırma seçeneği mevcut.

İşlemci: Intel Core i7-13620H

Intel Core i7-13620H Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB

NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB Ekran: 16 inç, 1920 x 1200 IPS, 165 Hz

16 inç, 1920 x 1200 IPS, 165 Hz Bellek: 64 GB'a kadar DDR5

64 GB'a kadar DDR5 Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

1 TB PCIe 4.0 SSD İşletim Sistemi: Windows 11 Home Single Language / Windows 11 Pro / FreeDOS seçenekleri

2️⃣ Casper Excalibur G920.1490-EQ90H-E

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G920.1490-EQ90H-E, üst seviye donanımı ve Windows 11 Pro seçeneğiyle hem oyun hem de profesyonel kullanım için değerlendirilebilecek bir dizüstü bilgisayar. Intel Core i9-14900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı seçenekleri, yüksek işlem ve grafik gücü gerektiren uygulamalara yönelik bir yapı sunuyor. 16 inç QHD+ ekranı, 300 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı da modelin görüntü tarafındaki özelliklerini oluşturuyor.

Bu modelde Windows 11 Pro tercihi, özellikle cihazını iş süreçlerine dahil edecek kullanıcılar için anlam kazanıyor. Büyük projeler üzerinde çalışan, sanal makineler kullanan veya şirket ağına bağlanarak merkezi yönetim özelliklerinden yararlanmak isteyenler Pro sürümünün ek araçlarını değerlendirebilir. Sadece oyun oynayan ve günlük uygulamalar kullanan kişiler içinse Home sürümü yeterli olabilir. Casper'ın özelleştirme seçenekleri sayesinde işletim sistemi tercihi de ihtiyaca göre belirlenebiliyor.

İşlemci: Intel Core i9-14900HX

Intel Core i9-14900HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB (konfigürasyona bağlı)

NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB (konfigürasyona bağlı) Ekran: 16 inç, 2560 x 1600 QHD+, IPS, 300 Hz

16 inç, 2560 x 1600 QHD+, IPS, 300 Hz Bellek: 64 GB'a kadar DDR5

64 GB'a kadar DDR5 Depolama: Konfigürasyona göre değişiyor

Konfigürasyona göre değişiyor İşletim Sistemi: Windows 11 Pro / Windows 11 Home Single Language / FreeDOS seçenekleri

3️⃣ Casper Nirvana S100.270H-DQ00H-G-F

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana S100.270H-DQ00H-G-F, Windows 11 Pro yüklü olarak sunulan ve özellikle iş odaklı kullanımı hedefleyen bir dizüstü bilgisayar. Intel Core 9 270H işlemci, 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen model, ofis uygulamaları, çoklu görev ve günlük üretkenlik çalışmaları için güçlü bir donanım sunuyor. 16 inç büyüklüğündeki 16:10 IPS ekranı ise Full HD çözünürlük ve 300 nit parlaklık değerine sahip. Dahili grafik birimi kullanan cihaz, oyun performansından ziyade iş ve günlük kullanım senaryolarına odaklanıyor.

Modelin Windows 11 Pro ile gelmesi, özellikle gelişmiş güvenlik ve yönetim özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar açısından avantaj sağlıyor. BitLocker sürücü şifrelemesini yönetmek, Hyper-V ile sanal makineler oluşturmak veya bilgisayara Uzak Masaüstü üzerinden erişmek isteyenler bu sürümün sunduğu araçlardan yararlanabilir. Ayrıca Casper'ın Nirvana S100 serisinde Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri de bulunuyor. Bu nedenle aynı donanım ailesinde farklı işletim sistemi tercihlerine yönelmek mümkün.

İşlemci: Intel Core 9 270H

Intel Core 9 270H Ekran Kartı: Dahili grafik birimi

Dahili grafik birimi Ekran: 16 inç, 1920 x 1200, IPS, 16:10

16 inç, 1920 x 1200, IPS, 16:10 Parlaklık: 300 nit

300 nit Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz

32 GB DDR5 4800 MHz Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

1 TB PCIe 4.0 SSD İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

4️⃣ Lenovo Legion 5 15IAX10 83F00087TR

Tam Boyutta Gör Lenovo Legion 5 15IAX10, Windows 11 Home yüklü olarak sunulan güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarlarından biri. Intel Core Ultra 7 255HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı, yüksek performans gerektiren oyun ve uygulamalar için uygun bir donanım oluşturuyor. 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD kapasitesi de çoklu görev ve büyük dosyalarla çalışma konusunda avantaj sağlıyor. 15,1 inç OLED ekranın 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü ve 165 Hz yenileme hızı, görüntü deneyimini tamamlıyor.

Windows 11 Home sürümüyle gelen Legion 5, oyun, eğitim, günlük işler ve standart üretkenlik uygulamaları için ek bir işletim sistemi yükseltmesine ihtiyaç duymuyor. Ancak bilgisayarı iş ortamında kullanacak ve uzaktan masaüstü ana bilgisayar özelliği, Hyper-V veya gelişmiş BitLocker yönetimi gibi araçlardan yararlanacak kullanıcılar Pro sürümüne yükseltmeyi düşünebilir. Sadece oyun performansı için Windows 11 Pro'ya geçmek ise tek başına anlamlı bir avantaj sağlamıyor.

İşlemci: Intel Core Ultra 7 255HX

Intel Core Ultra 7 255HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ekran: 15,1 inç OLED, 2560 x 1600, 165 Hz

15,1 inç OLED, 2560 x 1600, 165 Hz Bellek: 32 GB DDR5

32 GB DDR5 Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD İşletim Sistemi: Windows 11 Home

5️⃣ HP HyperX OMEN 15-GB0008NT (D2QW4EA)

Tam Boyutta Gör HP HyperX OMEN 15-GB0008NT, Windows 11 Home Single Language ile gelen oyuncu dizüstü bilgisayarlarından biri. AMD Ryzen 5 240 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5050 ekran kartıyla donatılan model, oyunların yanı sıra günlük üretkenlik uygulamalarında da kullanılabiliyor. 24 GB DDR5 bellek ve 512 GB PCIe 4.0 SSD kapasitesi sunan cihazın 15,3 inç ekranı 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve IPS panel özelliklerine sahip.

Windows 11 Home, OMEN 15'in hedeflediği oyun ve günlük kullanım senaryoları için yeterli bir işletim sistemi. Bu nedenle yalnızca oyun performansını artırmak amacıyla Pro sürümüne geçmek gerekmiyor. Ancak laptopu şirket ağına bağlamak, Hyper-V üzerinden sanal makineler oluşturmak veya Windows'un gelişmiş yönetim özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar Pro yükseltmesini değerlendirebilir. Böyle bir ihtiyaç yoksa cihazla birlikte gelen Home sürümü yeterli olacaktır.

İşlemci: AMD Ryzen 5 240

AMD Ryzen 5 240 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB Ekran: 15,3 inç IPS, 1920 x 1200, 165 Hz

15,3 inç IPS, 1920 x 1200, 165 Hz Bellek: 24 GB DDR5

24 GB DDR5 Depolama: 512 GB PCIe 4.0 SSD

512 GB PCIe 4.0 SSD İşletim Sistemi: Windows 11 Home Single Language

6️⃣ MSI Crosshair 16 MAX HX E2WGK-008TR

Tam Boyutta Gör MSI Crosshair 16 MAX HX E2WGK-008TR, Windows 11 Home yüklü olarak sunulan yüksek performanslı modeller arasında yer alıyor. Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci ve 16 inç QHD+ OLED ekranı, modelin öne çıkan özellikleri arasında. 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunan panel, oyunların yanında görsel içeriklerle çalışan kullanıcılar için de uygun bir yapı oluşturuyor.

MSI, Crosshair serisinin bu konfigürasyonunda Windows 11 Home sunarken işletmeler için Pro sürümünü öneriyor. Bu ayrım, cihazın kullanım amacına göre doğru işletim sistemini seçmenin önemini gösteriyor. Oyun, günlük kullanım ve standart içerik üretimi için Home yeterli olabilir. Ancak sanallaştırma, gelişmiş sürücü şifreleme yönetimi ve kurumsal ağ özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar Windows 11 Pro'yu tercih edebilir.

İşlemci: Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Intel Core Ultra 9 290HX Plus Ekran: 16 inç OLED, 2560 x 1600 QHD+, 165 Hz

16 inç OLED, 2560 x 1600 QHD+, 165 Hz Ekran Kartı: RTX 5070 8GB

RTX 5070 8GB Bellek: 16GB DDR5

16GB DDR5 Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Renk Kapsamı: Yüzde 100 DCI-P3

Yüzde 100 DCI-P3 İşletim Sistemi: Windows 11 Home

7️⃣ ASUS TUF Gaming A16 FA608UP

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming A16, QHD+ çözünürlük ve yüksek yenileme hızıyla bir araya getiriyor. 16 inç IPS seviyesindeki panel, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunuyor. Amd Ryzen 7 260 işlemci ve GeForce RTX 5070 ekran kartıyla donatılan model, performans gerektiren uygulamalarda da kullanılabiliyor.

Windows 11 Home, 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD kapasitesiyle gelen cihaz, gerektiğinde bellek yükseltmesine de olanak tanıyor. 90 Wh bataryası ve yaklaşık 2,2 kg ağırlığıyla TUF Gaming A16, güçlü donanımı farklı kullanım alanlarına taşımak isteyenlere hitap ediyor.

İşlemci: Amd Ryzen 7 260

Amd Ryzen 7 260 Ekran: 16 inç, 2560 x 1600 QHD+, 165 Hz

16 inç, 2560 x 1600 QHD+, 165 Hz Ekran Kartı: RTX 5070 8GB

RTX 5070 8GB Bellek: 16GB DDR5

16GB DDR5 Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD İşletim Sistemi: Windows 11 Home

8️⃣ MSI Modern 15 F13MG-631XTR012

Tam Boyutta Gör MSI Modern 15 F13MG-631XTR012, oyun bilgisayarlarından farklı olarak günlük kullanım, ofis işleri ve taşınabilirlik odaklı bir model. Intel Core i5-1334U işlemci, 8 GB DDR4 bellek ve 512 GB NVMe SSD ile gelen cihaz; internet kullanımı, belge düzenleme, çevrim içi toplantılar ve temel üretkenlik uygulamaları için tasarlanmış.

Windows 11 Pro işletim sistemiyle gelen model, entegre grafiklere sahip. Bu da daha çok iş yükleri ve taşınabilirlik anlamında avantaj sağlıyor. Ayrıca 15,6 inç Full HD IPS-Level ekranı da günlük çalışma alanı sağlıyor.

İşlemci: Intel Core i5-1334U

Intel Core i5-1334U Ekran: 15,6 inç Full HD IPS-Level

15,6 inç Full HD IPS-Level Bellek: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Depolama: 512 GB NVMe SSD

512 GB NVMe SSD İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

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Windows 11 Home ve Pro farkı: Laptop alırken hangisi seçilmeli?

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