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    Windows 11 için büyük 27H2 güncellemesi geliyor, Windows 12 gündemde yok

    Microsoft, Windows 12 yerine Windows 11'i yenilemeye hazırlanıyor. 2027'de çıkacak 27H2 güncellemesi, performans artışı ve kapsamlı sistem değişiklikleri getirebilir.

    Windows 11 için büyük değişim kapıda, Windows 12 gündemde yok Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 12 yerine Windows 11'i geliştirmeye devam edecek gibi görünüyor. 2027'de yayınlanması beklenen Windows 11 27H2 güncellemesinin performans ve kararlılık başta olmak üzere işletim sisteminin temel bileşenlerinde önemli değişiklikler getirmesi bekleniyor.

    Windows 11 27H2 güncellemesi kapsamlı olacak

    Microsoft'un 2027 yılı için hazırladığı Windows 11 27H2 güncellemesinin 2024'te yayınlanan 24H2 sürümünden bu yana işletim sistemindeki en büyük yükseltme olması bekleniyor. Aktarılanlara göre şirket, yeni sürümde yalnızca mevcut özellikleri etkinleştirmek yerine Windows'un temel bileşenlerini değiştirmeyi veya kapsamlı biçimde güncellemeyi planlıyor.

    Bu yaklaşım Windows 11'in son iki büyük sürümünden farklı olacak. 25H2 ve 26H2 güncellemeleri, büyük ölçüde mevcut altyapı üzerine inşa edilen küçük etkinleştirme paketleri şeklinde sunulmuştu. Microsoft'un da resmi olarak açıkladığı üzere bu iki sürüm aynı temel servis platformunu paylaşıyor. Böylece uyumlu bilgisayarlarda güncelleme küçük boyutlu bir indirmeyle ve tek bir yeniden başlatmayla tamamlanabiliyor.

    Windows 11 27H2 ise daha kapsamlı bir yükseltme sürecine işaret ediyor. Bu açıdan 24H2 sürümüne benzer bir geçiş yaşanabilir. Temel sistem bileşenlerindeki değişiklikler daha geniş kapsamlı uyumluluk testlerini de beraberinde getirebilir. Ayrıca Microsoft'un Windows Insider programı üzerinden 2027 yılında normalden daha erken testlere başlaması bekleniyor.

    Performans iyileştirmesi odakta

    Windows 11 için büyük değişim kapıda, Windows 12 gündemde yok Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un yeni sürümdeki önceliklerinden biri de işletim sisteminin performansını ve kaynak kullanımını iyileştirmek olacak. Şirket, kısa süre önce duyurduğu optimizasyonlarla Windows 11'in yüzde 20'ye kadar daha hızlı tepki verebildiğini, çoklu görev performansının ise 8 GB RAM'e sahip sistemlerde yüzde 40'a kadar iyileştiğini açıklamıştı.

    Söz konusu optimizasyonlar yalnızca gelecekteki 27H2 sürümüne özel değil. Desteklenen Windows 11 26H2 sistemleri için geçerli. Dolayısıyla Microsoft'un performans çalışmalarının yeni sürümde de devam edeceği belirtiliyor.

    Performans tarafındaki bir diğer önemli gelişme ise Intel'in Advanced Performance Extensions (APX) teknolojisi. Daha önce deneysel Windows 11 sürümlerinde ortaya çıkan APX desteği, gelecekteki uyumlu işlemcilerde uygun şekilde optimize edilmiş 64 bit uygulamaların performansını artırabilir. Intel APX sayesinde işlemcinin bellek erişimlerine daha az ihtiyaç duyması ve komut işleme sırasında oluşan ek yükün azaltılması hedefleniyor. Ancak bu teknolojinin Windows 11 27H2 ile kullanıma sunulacağı henüz doğrulanmış değil.

    Windows 11 için büyük değişim kapıda, Windows 12 gündemde yok Tam Boyutta Gör
    Microsoft aynı zamanda kozmetik değişiklikler de yapacak. Şirketin, Windows 11 ile özdeşleşen Bloom duvar kağıdını yeni tasarımlarla değiştirmeye hazırlandığı belirtiliyor.

    Üstteki gibi yeni duvar kağıtlarının bu ayın ilerleyen günlerinde düzenlenecek Microsoft Ignite 2026 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Tasarımlarda bulutlarla çevrelenmiş, katlanmış ve farklı renkler taşıyan şekillerin kullanılacağı aktarılıyor. Ayrıca bireysel kullanıcılar ve kurumsal müşteriler için farklı tasarım seçenekleri hazırlanıyor.

    Tüketici sürümlerindeki duvar kağıtlarının oyun, üretkenlik, yaratıcılık ve performans gibi temalara odaklanacağı belirtiliyor. Windows 11 Pro sürümünde ise mevcut Bloom tasarımının renk paletine daha yakın bir görünüm korunabilir. Yeni duvar kağıtlarının daha geniş kapsamlı dağıtımının Ocak 2027'de başlaması planlanıyor.

    Windows 12 için bekleyiş uzayabilir

    Microsoft’un 2027 yılında büyük bir Windows 11 güncellemesi hazırlaması Windows 12’nin çıkış takvimini de bir anlamda öteliyor. Şirket, Windows 12’ye geçiş yapmak yerine mevcut işletim sisteminin performansını, güvenilirliğini ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

    Microsoft, Windows 12'nin geleceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle yeni işletim sisteminin tamamen rafa kaldırıldığını söylemek mümkün değil. Ancak mevcut planlar, 2027 yılında şirketin ana gündeminde Windows 11'in kapsamlı biçimde yenilenmesinin olacağını gösteriyor.

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