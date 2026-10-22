Windows 11 için sevindirecek karar: Copilot resmen kırpılıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde yapay zeka entegrasyonunu daha az müdahaleci hale getirmeye hazırlanıyor. Şirket, OneDrive için Dosya Gezgini'ndeki sağ tık menüsüne eklenen bazı Copilot eylemlerini kaldıracak. Böylece kullanıcıların karşısına çıkan yapay zeka seçenekleri azaltılacak.

Copilot sadeleşiyor

Microsoft'un planladığı yeni değişiklik, özellikle Dosya Gezgini üzerinden OneDrive dosyalarına erişen kullanıcıları ilgilendiriyor. Mevcut sistemde bir dosyaya sağ tıklandıktan sonra OneDrive simgesi üzerinden Copilot tarafından gerçekleştirilebilen çok sayıda işlem listeleniyor. Microsoft'un yeni düzenlemesiyle birlikte Copilot ile özetleme, SSS oluşturma, dosyaları karşılaştırma, soru sorma, görüntüyü açıklama, görüntüleri karşılaştırma ve metin çıkarma gibi toplam 8 eylem bu menüden kaldırılacak.

Microsoft, söz konusu özellikleri tamamen kullanımdan kaldırmayacak. Bunun yerine Copilot özelliklerine daha az müdahaleci yöntemlerle erişilebilmesi sağlanacak. Kullanıcılar Dosya Gezgini'nde sağ tıklayarak "Ask Copilot" seçeneğini kullanabilecek. Ayrıca Dosya Gezgini'nin Ana Sayfa bölümü ve OneDrive etkinlik merkezi üzerinden de Copilot özelliklerine ulaşılabilecek.

Değişiklik kademeli olarak sunulacak

Microsoft, yeni düzenlemeyi aşamalı olarak dağıtacak. Güncellemenin yılın Kasım ayının ortasına kadar tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Şirketin bu adımı yalnızca OneDrive ve Dosya Gezgini ile sınırlı tutup tutmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Microsoft'un ilerleyen dönemde Windows 11''n diğer bölümlerindeki Copilot entegrasyonlarını da sadeleştirmesi mümkün.

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Yeni yaklaşım, Copilot özelliklerini tamamen kaldırmak yerine onları isteyen kullanıcıların erişebileceği seçenekler haline getiriyor. Böylece Microsoft bir yandan yapay zeka araçlarını Windows 11 içerisinde tutarken diğer yandan kullanıcı arayüzündeki zorunlu görünen entegrasyonları azaltmış olacak.

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