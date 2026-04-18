Windows 11 için Xbox Mode yakında PC'ye geliyor

Xbox modu artık PC'lere geliyor
Paylaşılan bilgilere göre Xbox modu veya Xbox Full Screen Experience, Windows 11 Insider Preview Build 29570.1000 sürümüyle Canary kanalında test sürecine girdi. Bu dağıtım, özelliğin masaüstü, dizüstü ve tablet formundaki tüm Windows cihazlara yayılmasının önünü açıyor. Kaçıranlar için Xbox mode'un temel amacı, oyun deneyimini sadeleştirmek.
Tam ekran çalışan bu arayüz, kontrolcü kullanımına odaklanıyor ve klasik masaüstü dikkat dağıtıcılarını minimuma indiriyor. Böylece kullanıcılar doğrudan oyunlara erişebiliyor ve daha akıcı bir deneyim elde ediyor. Ayrıca arayüze erişim tarafında da farklı seçenekler sunuluyor. Kullanıcılar Xbox uygulaması üzerinden, Game Bar ayarlarından veya Win + F11 kısayoluyla bu moda geçiş yapabiliyor.
Arayüz tarafında yapılan değişiklikler ise, Xbox konsol deneyimine daha yakın bir yapı sunuyor. Oyun kütüphanesi, başlatma seçenekleri ve sistem kontrolleri tek bir ekran üzerinden yönetilebiliyor.