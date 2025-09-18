Windows 11 için Xbox Modu sızdırıldı: Taşınabilir PC'lere geliyor

Windows 11 tabanlı taşınabilir PC'lere geliyor
Windows 11'in 25H2 sürümünde keşfedilen bu özellik, kullanıcıların cihazlarını doğrudan Xbox arayüzünde başlatmasına olanak tanıyor. Yani klasik masaüstü yerine Xbox uygulaması açılıyor ve Microsoft Store, Steam, Battle.net gibi farklı oyun mağazalarına erişim sağlanıyor. Ayrıca arka planda Explorer gibi süreçler çalışmadığı için yaklaşık 2 GB bellek tasarrufu sağlanıyor olacak.
Yeni arayüz, daha konsol benzeri bir deneyim sunan görev görünümü ve gezinme çubuğu ile geliyor. Elbette dileyen kullanıcılar Windows masaüstüne geçiş yapabiliyor, ancak bu modda dokunmatik ekran veya harici fare-klavye kullanımı öneriliyor.
Öte yandan Xbox modu, şimdiden MSI Claw ve ilk nesil ROG Ally gibi mevcut cihazlarda da etkinleştirildi. Bunun için bazı sistem ayarlarında değişiklik yapmak gerekiyor. Ancak Microsoft'un, yanlış yapılandırmaların sistem kararsızlığına veya yeniden kurulum ihtiyacına yol açabileceği konusunda uyardığını söyleyelim. Yeni özelliğin küresel olarak ROG Xbox Ally serisiyle kullanıcılara sunulması bekleniyor.
