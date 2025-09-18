Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Taşınabilir oyun konsolları pazarındaki rekabet hızla kızışıyor. Steam Deck ve Nintendo Switch'in açtığı yolda, Windows tabanlı taşınabilir PC'lerin de popüler olduğunu gördük. Hatta yakın tarihte Microsoft'un bu alanda yeni özellikler planladığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise Windows 11 tabanlı taşınabilir PC'ler için Xbox modu sızdırıldı.

Windows 11 tabanlı taşınabilir PC'lere geliyor

Windows 11'in 25H2 sürümünde keşfedilen bu özellik, kullanıcıların cihazlarını doğrudan Xbox arayüzünde başlatmasına olanak tanıyor. Yani klasik masaüstü yerine Xbox uygulaması açılıyor ve Microsoft Store, Steam, Battle.net gibi farklı oyun mağazalarına erişim sağlanıyor. Ayrıca arka planda Explorer gibi süreçler çalışmadığı için yaklaşık 2 GB bellek tasarrufu sağlanıyor olacak.

Yeni arayüz, daha konsol benzeri bir deneyim sunan görev görünümü ve gezinme çubuğu ile geliyor. Elbette dileyen kullanıcılar Windows masaüstüne geçiş yapabiliyor, ancak bu modda dokunmatik ekran veya harici fare-klavye kullanımı öneriliyor.

Microsoft, Windows 11’de Xbox kontrolcülerine yeni özellik ekliyo 2 gün önce eklendi

Öte yandan Xbox modu, şimdiden MSI Claw ve ilk nesil ROG Ally gibi mevcut cihazlarda da etkinleştirildi. Bunun için bazı sistem ayarlarında değişiklik yapmak gerekiyor. Ancak Microsoft'un, yanlış yapılandırmaların sistem kararsızlığına veya yeniden kurulum ihtiyacına yol açabileceği konusunda uyardığını söyleyelim. Yeni özelliğin küresel olarak ROG Xbox Ally serisiyle kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 için Xbox Modu sızdırıldı: Taşınabilir PC'lere geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: