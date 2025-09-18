Giriş
    Windows 11 için Xbox Modu sızdırıldı: Taşınabilir PC'lere geliyor

    Windows 11'in yeni Xbox modu, el konsollarına tam ekran oyun arayüzü getiriyor. Bu mod, performans iyileştirmeleriyle taşınabilir cihazlara daha konsol benzeri bir deneyim sunuyor.

    Windows 11 için Xbox Modu sızdırıldı: Taşınabilir PC'lere geliyor Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir oyun konsolları pazarındaki rekabet hızla kızışıyor. Steam Deck ve Nintendo Switch'in açtığı yolda, Windows tabanlı taşınabilir PC'lerin de popüler olduğunu gördük. Hatta yakın tarihte Microsoft'un bu alanda yeni özellikler planladığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise Windows 11 tabanlı taşınabilir PC'ler için Xbox modu sızdırıldı.

    Windows 11 tabanlı taşınabilir PC'lere geliyor

    Windows 11'in 25H2 sürümünde keşfedilen bu özellik, kullanıcıların cihazlarını doğrudan Xbox arayüzünde başlatmasına olanak tanıyor. Yani klasik masaüstü yerine Xbox uygulaması açılıyor ve Microsoft Store, Steam, Battle.net gibi farklı oyun mağazalarına erişim sağlanıyor. Ayrıca arka planda Explorer gibi süreçler çalışmadığı için yaklaşık 2 GB bellek tasarrufu sağlanıyor olacak. 

    Yeni arayüz, daha konsol benzeri bir deneyim sunan görev görünümü ve gezinme çubuğu ile geliyor. Elbette dileyen kullanıcılar Windows masaüstüne geçiş yapabiliyor, ancak bu modda dokunmatik ekran veya harici fare-klavye kullanımı öneriliyor.

    Öte yandan Xbox modu, şimdiden MSI Claw ve ilk nesil ROG Ally gibi mevcut cihazlarda da etkinleştirildi. Bunun için bazı sistem ayarlarında değişiklik yapmak gerekiyor. Ancak Microsoft'un, yanlış yapılandırmaların sistem kararsızlığına veya yeniden kurulum ihtiyacına yol açabileceği konusunda uyardığını söyleyelim. Yeni özelliğin küresel olarak ROG Xbox Ally serisiyle kullanıcılara sunulması bekleniyor.

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 20 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

