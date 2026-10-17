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    Windows 11 ile akıllı telefon entegrasyonu genişliyor: İşte yeni özellikler

    Artık kullanıcılar mesajlarını Başlat menüsünden görüntüleyebilecek, telefonlarını bilgisayardan çaldırabilecek ve desteklenen Android uygulamalarını masaüstünde çalıştırabilecek.

    Windows 11 ile akıllı telefon entegrasyonu genişliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 ile akıllı telefonlar arasındaki entegrasyonu daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirketin açıkladığı yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, telefon bildirimlerini görüntüleyebilecek, mesajlarını yanıtlayabilecek ve desteklenen Android cihazlardaki uygulamalara doğrudan bilgisayar üzerinden erişebilecek.

    Microsoft, 15 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı Windows 11 duyurusunda, Telefon Bağlantısı (Phone Link) deneyimini Başlat menüsü, Hızlı Ayarlar ve masaüstü uygulama pencerelerine daha fazla entegre edeceğini açıkladı. Böylece kullanıcıların bilgisayar başında çalışırken telefonlarını sürekli ellerine almalarına gerek kalmayacak.

    Windows 11 Başlat menüsünden mesajlara erişilebilecek

    Yeni entegrasyonun öne çıkan özelliklerinden biri, telefon bildirimlerinin ve mesajların Windows 11 Başlat menüsü üzerinden görüntülenebilmesi olacak. Bağlı bir Android telefon veya iPhone üzerinden gelen bildirimleri kontrol edebilen kullanıcılar, yanıt vermeleri gereken bir mesajı ayrı bir sohbet penceresinde açabilecek.

    Microsoft'un paylaştığı tanıtım videosu, mesajlaşma arayüzüne ilişkin daha fazla ayrıntı da sunuyor. Görüntülerde sohbet listesi, grup konuşmaları ve fotoğraf ile GIF paylaşım seçenekleri yer alıyor. Böylece kullanıcıların mesajlarını kontrol etmek için farklı pencereler arasında geçiş yapmadan iletişimlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor.

    Ancak Microsoft, bu mesajlaşma arayüzünün ayrı olarak indirilebilen bir uygulama şeklinde sunulup sunulmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.

    Telefonu bilgisayardan çaldırmak mümkün olacak

    Microsoft, telefon entegrasyonunu yalnızca mesajlaşmayla sınırlı tutmuyor. Windows 11'in Hızlı Ayarlar bölümüne eklenecek kontroller sayesinde kullanıcılar telefonlarının sesini kapatabilecek veya cihazın zil sesini uzaktan etkinleştirebilecek. Özellikle evde ya da ofiste telefonunu nereye koyduğunu unutan kullanıcılar için bu özellik pratik bir çözüm sunacak. 

    Android telefon uygulamaları masaüstünde açılabilecek

    Desteklenen Android cihazlarda daha kapsamlı özellikler kullanılabilecek. Kullanıcılar telefon uygulamalarını bilgisayar ekranında ayrı ve yeniden boyutlandırılabilir pencerelerde açabilecek. Ayrıca telefon dosyalarına Windows Dosya Gezgini üzerinden erişilebilecek.

    Telefonla yeni çekilen fotoğraflar da bilgisayarda görüntülenen bir bildirim üzerinden kolayca açılabilecek. Microsoft'un tanıtım videosunda, bilgisayardaki bir dosyanın telefona gönderilmesi de gösteriliyor. Bu özellikler, iki cihaz arasında dosya aktarımını ve uygulama kullanımını daha akıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

    Microsoft ayrıca, desteklenen etkinliklerin farklı cihazlar arasında devam ettirilmesini sağlayan Resume özelliğine de dikkat çekiyor. Böylece kullanıcılar, uyumlu görevlerini cihazlar arasında daha kolay sürdürebilecek.

    Microsoft, Windows 11 için daha kapsamlı iyileştirmelerin kullanıma sunulmaya başladığını ve yeni özelliklerin gelmeye devam edeceğini belirtiyor. Bununla birlikte şirket, yeni telefon entegrasyonu özelliklerinin hangi tarihte tüm kullanıcılara açılacağını henüz açıklamadı.

    Özelliklerin kullanılabilirliği telefon modeline ve işletim sistemine göre değişecek. Özellikle Android tarafındaki uygulamaları masaüstünde çalıştırma ve dosya yönetimi gibi gelişmiş yetenekler, yalnızca desteklenen cihazlarda kullanılabilecek. iPhone kullanıcıları da bazı entegrasyon özelliklerinden yararlanabilecek ancak iki platformdaki deneyim tamamen aynı olmayacak.

    Kaynakça https://blogs.windows.com/windowsexperience/2026/10/15/whats-new-in-windows-11-everyday-experiences-reimagined/ https://www.androidauthority.com/windows-11-phone-integration-messaging-controls-3724205/
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