Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'in Windows 95'ten kalan arayüzlerini değiştirmeye hazırlanıyor

    Microsoft, Windows 95 döneminden kalma iletişim pencerelerini ve sistem araçlarını modernleştirmeye hazırlanıyor. Şirket, eski arayüzleri WinUI 3 altyapısıyla yeniden tasarlamayı hedefliyor.

    Windows 11’in 30 yıllık arayüzleri sonunda değişiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’de yıllardır varlığını sürdüren eski sistem arayüzlerini modernleştirmek için çalışmalarını yeniden gündeme aldı. Windows 95 döneminden kalma iletişim kutuları ve sistem araçları, işletim sisteminin genel tasarım diliyle uyumsuz görüntü oluşturmaya devam ederken şirket, bu eski bileşenleri yenilemeyi hedefliyor.

    Windows 11’de WinUI 3 dönemine geçiliyor

    Microsoft’un Windows tasarım ve araştırma ekibinden sorumlu yöneticisi Marcus Ash, eski Win32 iletişim pencerelerinin ve Microsoft Management Console (MMC) araçlarının modern WinUI sürümleri üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Bir kullanıcının eski arayüzlerin yenilenmesi ve Denetim Masası işlevlerinin tamamen Ayarlar uygulamasına taşınması yönündeki talebine Ash, “Bunu da not ettik ve üzerinde çalışıyoruz” yanıtını verdi.

    Şirketin bu yöndeki çalışmaları aslında yeni değil. Microsoft, daha önce WinUI 3 kullanarak eski arayüzleri aşamalı olarak yeniden oluşturmayı planladığını açıklamıştı. Yenilenen Çalıştır penceresi, Dosya Gezgini özellikler penceresi ve Otomatik Kullan arayüzü bu çalışmaların ilk örnekleri arasında yer alıyor. 

    Windows 11’in 30 yıllık arayüzleri sonunda değişiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yenilemek istediği bileşenler arasında Kayıt Defteri Düzenleyicisi, Aygıt Yöneticisi, Hizmetler ve Olay Görüntüleyicisi gibi araçlar da bulunuyor. Ancak bu araçların önemli bir bölümü MMC altyapısını kullandığından dönüşümün tamamlanması zaman alabilir.

    Windows 11’in 30 yıllık arayüzleri sonunda değişiyor Tam Boyutta Gör

    Denetim Masası'nın tamamen kaldırılması kolay olmayacak

    Microsoft'un önündeki en büyük zorluklardan biri ise Denetim Masası. Şirket, buradaki işlevleri modern Ayarlar uygulamasına taşımak istese de ağ donanımları, yazıcılar ve sürücülerle ilgili çok sayıda farklı yapılandırmanın sorunsuz çalışmasını sağlamak zorunda. Bu nedenle bazı seçenekler hala kullanıcıları eski arayüzlere yönlendiriyor. Gelişmiş ses ayarları, fare özellikleri ve disk birleştirme araçları bunun örnekleri arasında bulunuyor.

    Microsoft'un hedefi yalnızca eski pencerelere karanlık mod eklemek değil, bunları tamamen WinUI 3 altyapısıyla yeniden oluşturmak. Böylece Windows 11 genelinde daha tutarlı bir tasarım dili oluşturulması amaçlanıyor.

    Kasım güncellemesi de arayüz yenilikleri getiriyor

    Microsoft'un eski arayüzleri modernleştirme planları devam ederken 10 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan güncelleme de Windows 11'e çeşitli yenilikler kazandırdı. KB5132061 numaralı güncelleme, Windows 11 26H2 sürümünü 26300.9974, 25H2 sürümünü ise 26200.9974 yapı numarasına taşıyor.

    Güncellemenin öne çıkan yeniliklerinden biri Dosya Gezgini'nin sağ tıklama menüsü. Yenilenen menü daha hızlı açılırken kullanıcıların gereksiz seçenekleri kaldırmasına, üçüncü taraf uygulama uzantılarını yönetmesine ve menü düzenini kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca Windows 10 tarzındaki klasik menü düzenine geri dönme seçeneği de sunuluyor.

    Windows 11’in 30 yıllık arayüzleri sonunda değişiyor Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında Otomatik Kullan penceresi karanlık mod desteği ve daha iyi metin ölçeklendirmesi kazanıyor. Dosya Gezgini'nin Klasör Seçenekleri penceresi de karanlık modla uyumlu hale getiriliyor.

    Windows Kurtarma Ortamı'na kaydedilmiş Wi-Fi bilgilerini kullanabilme desteği eklenirken Cloud Rebuild özelliği sayesinde Windows'un, işletim sistemi açılmasa bile Windows Update üzerinden yeniden kurulması mümkün hale geliyor.

    Microsoft henüz bütün eski arayüzlerin ne zaman yenileneceğine ilişkin kesin bir takvim paylaşmış değil. Ancak WinUI 3 tabanlı yeniden tasarımların hız kazanması, Windows 11'in yıllardır devam eden eski ve yeni arayüz karmaşasını azaltabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    banabak şikayet uskumru nasıl bir balık opet pay referans kodu modülasyonlu oda termostatı 1. vitese zor geçiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip8
    Samsung Galaxy Z Flip8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN
    HP OMEN
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum