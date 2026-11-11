Microsoft, Windows 11'in Windows 95'ten kalan arayüzlerini değiştirmeye hazırlanıyor

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Oynat Microsoft, Windows 11'deki Windows 95 döneminden kalma eski arayüzleri tamamen yenilemeye hazırlanıyor. Şirket; Denetim Masası, Aygıt Yöneticisi ve Kayıt Defteri gibi klasik araçları modern WinUI 3 altyapısıyla yeniden tasarlıyor. Tasarım ekibi, bu dönüşümün sistem genelinde tutarlı bir görünüm sunacağını belirtirken, güncellemelerle karanlık mod ve modern menüler sisteme kademeli olarak ekleniyor. Dönüşümün zaman alması beklense de Windows 11'deki tasarım karmaşası son bulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’de yıllardır varlığını sürdüren eski sistem arayüzlerini modernleştirmek için çalışmalarını yeniden gündeme aldı. Windows 95 döneminden kalma iletişim kutuları ve sistem araçları, işletim sisteminin genel tasarım diliyle uyumsuz görüntü oluşturmaya devam ederken şirket, bu eski bileşenleri yenilemeyi hedefliyor.

Windows 11’de WinUI 3 dönemine geçiliyor

Microsoft’un Windows tasarım ve araştırma ekibinden sorumlu yöneticisi Marcus Ash, eski Win32 iletişim pencerelerinin ve Microsoft Management Console (MMC) araçlarının modern WinUI sürümleri üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Bir kullanıcının eski arayüzlerin yenilenmesi ve Denetim Masası işlevlerinin tamamen Ayarlar uygulamasına taşınması yönündeki talebine Ash, “Bunu da not ettik ve üzerinde çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Şirketin bu yöndeki çalışmaları aslında yeni değil. Microsoft, daha önce WinUI 3 kullanarak eski arayüzleri aşamalı olarak yeniden oluşturmayı planladığını açıklamıştı. Yenilenen Çalıştır penceresi, Dosya Gezgini özellikler penceresi ve Otomatik Kullan arayüzü bu çalışmaların ilk örnekleri arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yenilemek istediği bileşenler arasında Kayıt Defteri Düzenleyicisi, Aygıt Yöneticisi, Hizmetler ve Olay Görüntüleyicisi gibi araçlar da bulunuyor. Ancak bu araçların önemli bir bölümü MMC altyapısını kullandığından dönüşümün tamamlanması zaman alabilir.

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Denetim Masası'nın tamamen kaldırılması kolay olmayacak

Microsoft'un önündeki en büyük zorluklardan biri ise Denetim Masası. Şirket, buradaki işlevleri modern Ayarlar uygulamasına taşımak istese de ağ donanımları, yazıcılar ve sürücülerle ilgili çok sayıda farklı yapılandırmanın sorunsuz çalışmasını sağlamak zorunda. Bu nedenle bazı seçenekler hala kullanıcıları eski arayüzlere yönlendiriyor. Gelişmiş ses ayarları, fare özellikleri ve disk birleştirme araçları bunun örnekleri arasında bulunuyor.

Microsoft'un hedefi yalnızca eski pencerelere karanlık mod eklemek değil, bunları tamamen WinUI 3 altyapısıyla yeniden oluşturmak. Böylece Windows 11 genelinde daha tutarlı bir tasarım dili oluşturulması amaçlanıyor.

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Kasım güncellemesi de arayüz yenilikleri getiriyor

Microsoft'un eski arayüzleri modernleştirme planları devam ederken 10 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan güncelleme de Windows 11'e çeşitli yenilikler kazandırdı. KB5132061 numaralı güncelleme, Windows 11 26H2 sürümünü 26300.9974, 25H2 sürümünü ise 26200.9974 yapı numarasına taşıyor.

Güncellemenin öne çıkan yeniliklerinden biri Dosya Gezgini'nin sağ tıklama menüsü. Yenilenen menü daha hızlı açılırken kullanıcıların gereksiz seçenekleri kaldırmasına, üçüncü taraf uygulama uzantılarını yönetmesine ve menü düzenini kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca Windows 10 tarzındaki klasik menü düzenine geri dönme seçeneği de sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında Otomatik Kullan penceresi karanlık mod desteği ve daha iyi metin ölçeklendirmesi kazanıyor. Dosya Gezgini'nin Klasör Seçenekleri penceresi de karanlık modla uyumlu hale getiriliyor.

Windows Kurtarma Ortamı'na kaydedilmiş Wi-Fi bilgilerini kullanabilme desteği eklenirken Cloud Rebuild özelliği sayesinde Windows'un, işletim sistemi açılmasa bile Windows Update üzerinden yeniden kurulması mümkün hale geliyor.

Microsoft henüz bütün eski arayüzlerin ne zaman yenileneceğine ilişkin kesin bir takvim paylaşmış değil. Ancak WinUI 3 tabanlı yeniden tasarımların hız kazanması, Windows 11'in yıllardır devam eden eski ve yeni arayüz karmaşasını azaltabilir.

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