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    Windows 11'in arama özelliğine büyük güncelleme: Reklamlar kaldırılıyor

    Windows Insider'da test edilmeye başlanan yeni arama sistemi, reklamları kaldırırken yerel arama sonuçlarını ön plana çıkararak daha hızlı ve isabetli bir kullanım sunmayı hedefliyor.

    Windows 11'in arama özelliğine büyük güncelleme geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'in uzun süredir eleştirilen arama deneyimini kapsamlı bir güncellemeyle yeniliyor. Windows Insider programının önizleme sürümünde test edilmeye başlanan yeni arama sistemi, reklamları kaldırırken yerel arama sonuçlarını ön plana çıkararak daha hızlı ve isabetli bir kullanım sunmayı hedefliyor.

    Windows'un arama özelliği baştan aşağı yenileniyor

    Görev çubuğundaki arama kutusu için hazırlanan yeni tasarım, Windows 11'in bugüne kadarki en kapsamlı arama güncellemesi olarak öne çıkıyor. Güncelleme şu anda Beta Kanalı'ndaki Insider kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Microsoft, yeni deneyimin tüm Windows 11 kullanıcılarına ne zaman ulaşacağına ilişkin ise henüz bir tarih paylaşmış değil.

    Mevcut arama arayüzünde, kullanıcılar arama kutusunu açtığında önceki aramaların yanı sıra Microsoft hizmetleri ve uygulamalarını öne çıkaran reklamlarla karşılaşıyordu. Yeni sürümle birlikte bu reklamlar tamamen kaldırılıyor. Boşalan alan ise geçmiş aramalar ve ilgili içeriklerin daha ayrıntılı gösterilmesi için kullanılıyor.

    Microsoft, arama sonuçlarının görünümünü de yeniledi. Sonuçlar artık uygulama, dosya, sistem ayarı veya web sitesi gibi kategorilere daha belirgin şekilde ayrılıyor. Desteklenen dosya türleri için büyük önizleme pencereleri sunulurken, kullanıcılar "Birlikte Aç" seçeneğine doğrudan arama ekranı üzerinden erişebiliyor.

    Windows 11'in arama özelliğine büyük güncelleme geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sürümde en dikkat çeken değişiklik ise yerel arama sonuçlarına verilen öncelik oldu. Örneğin kullanıcı "Outlook" kelimesini yanlış yazsa veya bir Windows ayarını arasa bile sistem artık gereksiz yere web aramasına yönelmek yerine bilgisayardaki uygulama, dosya ve ayarları göstermeye çalışıyor. Böylece arama sonuçlarının daha alakalı ve kullanışlı olması amaçlanıyor.
    Windows 11'in arama özelliğine büyük güncelleme geliyor Tam Boyutta Gör
    Web araması gerektiğinde ise sonuçlar artık sayfanın üst kısmında gösteriliyor. Önceki sürümlerde olduğu gibi reklamların arasında kaybolmadan doğrudan web sonuçlarına ulaşılabiliyor.
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