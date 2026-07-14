Windows 11'in arama özelliğine büyük güncelleme: Reklamlar kaldırılıyor

Windows'un arama özelliği baştan aşağı yenileniyor
Görev çubuğundaki arama kutusu için hazırlanan yeni tasarım, Windows 11'in bugüne kadarki en kapsamlı arama güncellemesi olarak öne çıkıyor. Güncelleme şu anda Beta Kanalı'ndaki Insider kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Microsoft, yeni deneyimin tüm Windows 11 kullanıcılarına ne zaman ulaşacağına ilişkin ise henüz bir tarih paylaşmış değil.
Mevcut arama arayüzünde, kullanıcılar arama kutusunu açtığında önceki aramaların yanı sıra Microsoft hizmetleri ve uygulamalarını öne çıkaran reklamlarla karşılaşıyordu. Yeni sürümle birlikte bu reklamlar tamamen kaldırılıyor. Boşalan alan ise geçmiş aramalar ve ilgili içeriklerin daha ayrıntılı gösterilmesi için kullanılıyor.
Microsoft, arama sonuçlarının görünümünü de yeniledi. Sonuçlar artık uygulama, dosya, sistem ayarı veya web sitesi gibi kategorilere daha belirgin şekilde ayrılıyor. Desteklenen dosya türleri için büyük önizleme pencereleri sunulurken, kullanıcılar "Birlikte Aç" seçeneğine doğrudan arama ekranı üzerinden erişebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: