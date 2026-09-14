Windows 11’in Eylül güncellemesi bazı bilgisayarlarda sesi bozuyor

Bu sefer de ses cihazları bozuldu
8 Eylül’de yayınlanan Patch Tuesday kapsamında dağıtılan KB5124008, sistemleri 25H2’de 26200.9445, 24H2’de ise 26100.9445 yapı numarasına taşıyor. Kullanıcılar sürüm numarasını Ayarlar > Sistem > Hakkında bölümünden kontrol edebiliyor.
Ses seviyesi kontrollerinin yanıt vermemesi, ses ayarlarının açılmaması ve herhangi bir ses çıkışı alınamaması da diğer belirtiler arasında. Cihazı kaldırmak veya devre dışı bırakmak ise sorunu çözmüyor.
Bazı cihazlar standart 2 kanallı stereo modunda çalışmaya devam ederken, 8 kanallı veya 3D ses gibi çok kanallı özellikler etkinleştirildiğinde ses tamamen kesilebiliyor. Microsoft bu nedenle geçici olarak 2 kanallı ses moduna geçilmesini öneriyor.
Şu ana kadarki raporlara göre kablosuz ses cihazları sorundan etkilenmiyor gibi görünüyor. Microsoft henüz kalıcı bir çözüm yayınlamadı ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı.
Başka sorunlar da var
Ses problemlerinin yanı sıra KB5124008 sonrasında Explorer.exe çökmeleri ve siyah ekran, Linux tabanlı sanal makineleri kullanan Claude Cowork gibi uygulamalarda problemler ve Uzak Masaüstü bağlantı hataları raporlandı. Bazı AMD sistemlerinde GPU sorunları da bildirildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: