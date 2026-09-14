Windows 11’in Eylül güncellemesi bazı bilgisayarlarda sesi bozuyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’in KB5124008 kodlu Eylül güvenlik güncellemesinde yeni bir sorun olduğunu doğruladı. Güncelleme, bazı bilgisayarlarda USB üzerinden bağlanan ses cihazlarının çalışmamasına neden olabiliyor. Sorunun Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümlerini etkilediği belirtiliyor.

Bu sefer de ses cihazları bozuldu

8 Eylül’de yayınlanan Patch Tuesday kapsamında dağıtılan KB5124008, sistemleri 25H2’de 26200.9445, 24H2’de ise 26100.9445 yapı numarasına taşıyor. Kullanıcılar sürüm numarasını Ayarlar > Sistem > Hakkında bölümünden kontrol edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft’a göre sorun özellikle USB Audio Class 1.0 cihazlarında görülüyor. Etkilenen bilgisayarlarda ses tamamen kesilebildiği gibi mikrofon da çalışmayabiliyor. Bazı durumlarda Windows ses cihazını hiç algılamıyor veya Aygıt Yöneticisi'nde “Bu cihaz başlatılamıyor (Kod 10)” hatası gösteriliyor.

Ses seviyesi kontrollerinin yanıt vermemesi, ses ayarlarının açılmaması ve herhangi bir ses çıkışı alınamaması da diğer belirtiler arasında. Cihazı kaldırmak veya devre dışı bırakmak ise sorunu çözmüyor.

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Bazı cihazlar standart 2 kanallı stereo modunda çalışmaya devam ederken, 8 kanallı veya 3D ses gibi çok kanallı özellikler etkinleştirildiğinde ses tamamen kesilebiliyor. Microsoft bu nedenle geçici olarak 2 kanallı ses moduna geçilmesini öneriyor.

Şu ana kadarki raporlara göre kablosuz ses cihazları sorundan etkilenmiyor gibi görünüyor. Microsoft henüz kalıcı bir çözüm yayınlamadı ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı.

Başka sorunlar da var

Ses problemlerinin yanı sıra KB5124008 sonrasında Explorer.exe çökmeleri ve siyah ekran, Linux tabanlı sanal makineleri kullanan Claude Cowork gibi uygulamalarda problemler ve Uzak Masaüstü bağlantı hataları raporlandı. Bazı AMD sistemlerinde GPU sorunları da bildirildi.

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Windows 11’in Eylül güncellemesi bazı sistemlerde sesi bozuyor

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