    Windows 11'in Görev Çubuğu yenileniyor: AI destekli olacak

    Microsoft, Windows 11 görev çubuğuna yapay zekâ destekli yeni bir alan eklemeye hazırlanıyor. "AI arkadaşı" olarak duyurulan bu özellik, Copilot ve diğer asistanlarla çalışabilecek.

    Windows 11'in Görev Çubuğu yenileniyor! AI destekli olacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 11 için paylaştığı son Insider sürümlerinde, Görev Çubuğu'na eklenecek yepyeni özellikler ortaya çıktı. Tespit edilen yeni kodlar, görev çubuğunun gelecekte bir yapay zekâ merkezi hâline geleceğini gösteriyor. Kullanıcılar artık bilgisayarla daha doğal bir etkileşim kuracak. 

    Görev Çubuğu yenileniyor

    Kodlarda yer alan bilgilere göre Microsoft, Windows 11'in Görev Çubuğu'na kullanıcılara "arkadaşlık" edebilecek bir yapay zekâ bölümü eklemeye hazırlanıyor. Bu alan, tıpkı sohbet tabanlı bir asistan gibi çalışarak anlık destek sağlayacak. Ayrıca Copilot ile entegre çalışması beklenen sistemin, ileride üçüncü taraf yapay zekâ araçlarını da desteklemesi planlanıyor.

    Tüm AI özellikleri tek noktada

    Bu arada yeni AI alanı, Windows 11'de hâlihazırda bulunan Copilot Vision ve Click To Do gibi araçları da daha erişilebilir kılabilir. Kaçıranlar için Click To Do, ekran içeriğini tarayarak metin ve görsellerden bağlamsal eylemler önerebiliyor. Görev çubuğuna eklenecek kısayol, bu tip işlevleri klavye kısayoluna gerek kalmadan tek tıkla açmayı sağlayacak.

    Öte yandan Copilot Vision ise, ekrandaki içerikleri analiz ederek kullanıcıya uygun aksiyon önerileri sunuyor. Örneğin bir belgedeki görselden bilgi almak veya seçili metni takvime eklemek gibi işlemler, bu yeni görev çubuğu alanı üzerinden doğrudan yapılabilecek.

    Daha önce Microsoft, "Windows 2030 Vision" videosunda sistemin sesli komutlarla kontrol edilebileceğini ve yapay zekânın sistem yönetiminde daha etkin bir rol oynayacağını işaret etmişti. Yeni görev çubuğu arkadaşı, bu vizyonun ilk adımlarından biri olabilir. Ancak yeni özelliklerin kullanıma sunulacağı tarih halen netleşmiş değil. Dolayısıyla kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

