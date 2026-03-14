    Windows 11'in güvenlik güncellemesi, sistemleri alt üst etti!

    Microsoft, bu haftanın başlarında Salı yaması güncellemesini yayınladı. Windows 11 25H2 ve 24H2 sürümlerinde görülen KB5079473 güncellemesi, sistemlerde çeşitli sorunlara yol açtı.

    Salı yaması güncellemelerinde sıklıkla olduğu gibi, bu hafta yayınlanan KB5079473 güncellemesinde de kullanıcılar çeşitli sorunlar ve hatalar bildirdi. Bazı kullanıcılar güncellemenin yüklenemediğini ve "0x80070306" hata mesajı aldıklarını paylaşırken, bazıları da yeniden başlatma döngüsü, sistemin donması, grafiklerin bozulması gibi çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını dile getirdi.

    Windows 11 KB5079473 güncellemesi hangi sorunlara yol açtı?

    SFC ve DISM komutlarını kullanarak bozuk güncelleme ve sistem dosyalarını düzeltmek işe yaramıyor. Sistemin güncelleme sorununu düzeltmeye çalışırken sürekli olarak mavi ekran hatası verdiğini ve sistemin yeniden başlatıldığını söyleyen kullanıcılar da var.

    Kurulum hataları ve yeniden başlatma hatasının yanı sıra, grafiksel aksaklıklar vb. sorunlar yaşadıklarını dile getirenler de var. Bir kullanıcı, sistem donmaları ve kilitlenmeleri yaşadığını ve işe yarayan tek şeyin donanımsal sıfırlama olduğunu ekliyor.

    Microsoft, güncelleme için resmi destek makalesinde, şu anda bilinen herhangi bir sorundan haberdar olmadığını belirtiyor.

