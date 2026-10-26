Windows 11’in internet hız testi Bing’ten kurtuluyor

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Microsoft, Windows 11’in yeni Insider Experimental Build 26340.9767 sürümünde internet hız testi özelliğini yeniden tasarladı. Daha önce görev çubuğundaki ağ simgesinden erişilebilen hız testi seçeneği kullanıcıları varsayılan tarayıcı üzerinden Bing’in ilgili sayfasına yönlendiriyordu. Yeni sürümde ise test, Windows 11’in Hızlı Ayarlar menüsüne entegre edilen bir pencere üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bing ve tarayıcı açmaya gerek kalmadı

Kullanıcılar yeni teste Hızlı Ayarlar menüsündeki hız testi kutucuğundan, Wi-Fi veya hücresel bağlantı menüsünden ya da görev çubuğundaki ağ simgesine sağ tıklayıp ulaşabiliyor. Test başlatıldığında önce uygun sunucu belirleniyor, ardından ping, indirme ve yükleme hızları ölçülüyor. Arayüzde 1.000 Mbps ve üzerindeki hızları da gösterebilen bir ölçüm göstergesi bulunuyor.

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Bununla birlikte hız ölçümü için Ookla'nın Speedtest hizmetinden yararlanılmaya devam ediliyor. Dolayısıyla Microsoft, ölçüm altyapısını değiştirmek yerine tarayıcıya yönlendirme adımını ortadan kaldırıyor ve özelliği doğrudan Windows arayüzüne taşıyor.

Windows 11’de Bing entegrasyonu azalıyor

Microsoft, ağ menüsündeki hız testi kısayolunu ilk olarak Eylül 2025'te test etmeye başlamıştı. Şubat 2026'daki isteğe bağlı güncelleme ve Mart 2026'daki güvenlik güncellemesiyle daha geniş kullanıcı kitlesine sunulan özellik, o dönemde yalnızca Bing'deki hız testi sayfasını açıyordu.

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Yeni düzenleme, Windows 11'de Bing'e bağımlılığı azaltan diğer değişikliklerin ardından geliyor. Microsoft, bu yılın başlarında Windows 11'in yeni Arama deneyimine Bing'in web sonuçlarını devre dışı bırakma seçeneği eklemişti. Bu değişiklik, bilgisayardaki yerel dosya ve içerik aramalarının da daha hızlı yapılmasını sağladı.

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Öte yandan Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin 2026 mali yılının üçüncü çeyrek bilanço görüşmesinde Bing'in aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı aştığını açıklamıştı. Şirket, hız testi özelliğini neden yeniden tasarladığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.

Yeni hız testi nasıl etkinleştiriliyor?

Özellik şu anda Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26340.9767 veya daha yeni bir sürüm gerektiriyor. Ancak ilgili sürümü yüklemek, yeni hız testinin her kullanıcıda otomatik olarak görünmesini sağlamıyor.

Özelliği etkinleştirmek için Ayarlar menüsündeki Windows Update bölümünden Windows Insider Programı'na, ardından Özellik bayrakları (Feature flags) sayfasına gidilmesi ve “Quick Settings Speed Test” seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekiyor. Yeni internet hız testinin standart Windows 11 kullanıcılarına ne zaman ulaşacağı henüz açıklanmadı.

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Windows 11’in internet hız testi Bing’ten kurtuluyor

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