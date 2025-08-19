Giriş
    Windows 11’in karanlık modu nihayet iyileştiriliyor

    Microsoft, Windows 11’de karanlık modu daha tutarlı hale getirmeye hazırlanıyor. Yeni önizleme sürümünde dosya kopyalama ve silme pencereleri karanlık tema desteği kazandı.

    Windows 11’in karanlık modu nihayet iyileştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Windows 10’un çıkışından bu yana geçen 10 yılda, kullanıcıların en çok eleştirdiği noktaların başında karanlık modun tutarsızlığı geliyordu. 2016’da eklenen özellik, uzun süredir işletim sisteminin bazı bölümlerinde tam anlamıyla uygulanamıyor; kimi arayüzler karanlık, kimileri ise aydınlık kalıyordu. Bu durum Windows 11 ile de aynı şekilde devam etmişti. Şimdi ise nihayet Microsoft, bu sorunları çözüyor.

    Karanlık mod gerçekten karanlık oluyor

    Windows 11’in karanlık modu nihayet iyileştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Son yayımlanan Windows 11 önizleme sürümünde, bu sorunların kademeli olarak giderildiği görülüyor. Windows takipçisi Phantomofearth’ün paylaştığı ekran görüntülerine göre, dosya kopyalama ve silme pencereleri artık karanlık tema desteği kazanmış durumda. Ancak bu yenilik henüz tamamlanmış değil, zira pencerelerin üzerindeki butonlar hâlâ açık renk görünüyor.

    Microsoft, söz konusu geliştirmeleri resmi olarak duyurmadı. Yine de bu küçük değişikliklerin yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanması beklenen 25H2 güncellemesine hazırlık olabileceği düşünülüyor. Özellikle Denetim Masası, Çalıştır penceresi ve dosya özellikleri menüsü gibi bölümlerin hâlâ açık tema ile sınırlı olması karanlık modun bütünlüğünü bozmaya devam ediyor.

    Öte yandan karanlık mod, Microsoft’un geçmişte de sıkça eleştirildiği bir nokta olmuştu. Windows 10’da Dosya Gezgini’nin karanlık moda kavuşması bile yıllar almıştı. Buna karşın Apple, 2018’de macOS Mojave ile birlikte çok daha tutarlı bir karanlık mod sunmuş ve bu deneyimi sürekli geliştirmişti.

