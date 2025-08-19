Windows 11’in karanlık modu nihayet iyileştiriliyor

Microsoft, söz konusu geliştirmeleri resmi olarak duyurmadı. Yine de bu küçük değişikliklerin yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanması beklenen 25H2 güncellemesine hazırlık olabileceği düşünülüyor. Özellikle Denetim Masası, Çalıştır penceresi ve dosya özellikleri menüsü gibi bölümlerin hâlâ açık tema ile sınırlı olması karanlık modun bütünlüğünü bozmaya devam ediyor.
Öte yandan karanlık mod, Microsoft’un geçmişte de sıkça eleştirildiği bir nokta olmuştu. Windows 10’da Dosya Gezgini’nin karanlık moda kavuşması bile yıllar almıştı. Buna karşın Apple, 2018’de macOS Mojave ile birlikte çok daha tutarlı bir karanlık mod sunmuş ve bu deneyimi sürekli geliştirmişti.
