Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11 için büyük dönüşüm: “K2” projesi ile performans zirve yapacak

    Microsoft, “K2” projesiyle, Windows 11’de yapay zeka ve diğer alanlarda sadeleştirme yapmayı hedefliyor. Oyunlarda SteamOS seviyesine ulaşmak ve daha stabil bir sistem sunmak isteniyor.

    Microsoft, Windows 11’e yönelik artan eleştirilerin ardından işletim sisteminde köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı ve “K2” olarak adlandırılan yeni proje, işletim sistemindeki gereksiz yükü azaltmayı, yapay zeka odaklı özellikleri geri planda tutmayı ve genel performansı ciddi şekilde artırmayı hedefliyor. Özellikle oyuncular için planlanan iyileştirmeler dikkat çekiyor.

    Eleştirilen noktalar masada

    Windows 11, piyasaya sürüldüğünden bu yana özellikle yapay zeka entegrasyonları ve tartışmalı özellikleri nedeniyle eleştiri topluyordu. Recall gibi özelliklerin yanı sıra sistem genelinde artan AI odaklı yaklaşım, kullanıcıların bir kısmı tarafından gereksiz ve kaynak tüketen bir yük olarak değerlendirildi. Buna ek olarak, Windows Update süreçlerinde yaşanan sorunlar ve genel sistem kararsızlıkları da kullanıcı memnuniyetini düşürdü.

    Gelinen noktada Windows 11, birçok kez yamalanmış bir elbiseye benziyor. Microsoft’un K2 projesi, tam olarak bu durumu hedef alarak daha stabil, daha hızlı ve daha sade bir Windows deneyimi sunmayı amaçlıyor.

    Basit bir güncellemeden ibaret değil

    K2 yalnızca bir güncelleme değil, aynı zamanda Microsoft’un Windows geliştirme yaklaşımında da önemli bir değişimi temsil ediyor. Şirketin bugüne kadar daha hızlı özellik sunmaya odaklanan çevik geliştirme modeli, zaman zaman yeterli test süreçlerinden geçmeyen güncellemelerin yayınlanmasına neden oldu.

    Yeni süreçte ise daha kapsamlı testler ve kalite kontrol mekanizmaları ön plana çıkacak. Böylece yayınlanan güncellemelerin daha stabil ve güvenilir olması hedefleniyor.

    Microsoft’un kendi iç analizlerine göre Windows 11, bazı kritik alanlarda rakiplerinin ve hatta Windows 10’un gerisinde kalmış durumda. Özellikle Dosya Gezgini ve oyun performansı, şirketin geride kaldığını kabul ettiği alanlar arasında yer alıyor. Yapılan çeşitli güncellemelere rağmen, test sonuçları Windows 10’un bazı senaryolarda daha hızlı olduğunu ortaya koymuş durumda.

    SteamOS seviyesinde oyun performansı hedefi

    K2 projesinin en dikkat çekici hedeflerinden biri, oyun performansı. Microsoft, oyuncu kitlesinin Windows ekosistemindeki öneminin farkında ve bu nedenle Valve’ın SteamOS platformunu bir referans noktası olarak alıyor. Şirket, yaptığı dahili değerlendirmelerde iki yıl içinde SteamOS seviyesine ulaşmayı ve hatta bu performansı aşmayı hedeflediğini belirtiyor.

    Bu kapsamda sistem kaynaklarının daha verimli kullanılması, gereksiz arka plan süreçlerinin azaltılması ve oyun performansını doğrudan etkileyen optimizasyonlar ön planda olacak.

    K2 ile birlikte Windows 11’in en çok eleştirilen bileşenlerinden biri olan Dosya Gezgini de elden geçiriliyor. Yeni sürümde daha hızlı tepki veren, daha akıcı ve sade bir dosya yönetim deneyimi sunulması planlanıyor.

    Ayrıca Windows Update tarafında da önemli değişiklikler yolda. Buna göre sistem, her güncellemede yeniden başlatma zorunluluğu yerine ayda yalnızca bir kez restart gerektirecek. Bunun yanında kullanıcılar, yalnızca kritik donanım sürücülerini seçerek yükleme yapabilecek, Microsoft’un diğer güncellemelerini isteğe bağlı olarak devre dışı bırakabilecek.

    Microsoft’un K2 ile hedeflediği bir diğer önemli nokta ise sistem kaynaklarının daha verimli kullanılması. Bu kapsamda gereksiz yazılım yükü (bloat) azaltılacak ve bellek kullanımı düşürülecek.

    Özellikle yapay zeka tarafında ciddi bir geri adım söz konusu. Son dönemde Windows 11 görev çubuğuna eklenen AI ajanları gibi özellikler, her kullanıcı için gerekli görülmüyor. K2 ile birlikte bu tür özelliklerin sistem üzerindeki etkisi azaltılacak veya tamamen isteğe bağlı hale getirilecek.

    K2 projesi, yeni bir Windows sürümü olarak sunulmayacak. Bunun yerine Windows 11’e gelecek güncellemeler ve yamalar aracılığıyla kademeli olarak dağıtılacak. Bu yaklaşım, mevcut kullanıcıların sistemlerini değiştirmeden yeni iyileştirmelerden faydalanmasını sağlayacak. Dolayısıyla değişiklikler 2026 yılı boyunca devam edecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara manzaralı tepeler babuş ne demek gta vice city nextgen philips tv ekran yansıtma liqui moly 10w40 mos2 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum