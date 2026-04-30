Windows 11 için büyük dönüşüm: “K2” projesi ile performans zirve yapacak

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’e yönelik artan eleştirilerin ardından işletim sisteminde köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı ve “K2” olarak adlandırılan yeni proje, işletim sistemindeki gereksiz yükü azaltmayı, yapay zeka odaklı özellikleri geri planda tutmayı ve genel performansı ciddi şekilde artırmayı hedefliyor. Özellikle oyuncular için planlanan iyileştirmeler dikkat çekiyor.

Eleştirilen noktalar masada

Windows 11, piyasaya sürüldüğünden bu yana özellikle yapay zeka entegrasyonları ve tartışmalı özellikleri nedeniyle eleştiri topluyordu. Recall gibi özelliklerin yanı sıra sistem genelinde artan AI odaklı yaklaşım, kullanıcıların bir kısmı tarafından gereksiz ve kaynak tüketen bir yük olarak değerlendirildi. Buna ek olarak, Windows Update süreçlerinde yaşanan sorunlar ve genel sistem kararsızlıkları da kullanıcı memnuniyetini düşürdü.

Gelinen noktada Windows 11, birçok kez yamalanmış bir elbiseye benziyor. Microsoft’un K2 projesi, tam olarak bu durumu hedef alarak daha stabil, daha hızlı ve daha sade bir Windows deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Basit bir güncellemeden ibaret değil

K2 yalnızca bir güncelleme değil, aynı zamanda Microsoft’un Windows geliştirme yaklaşımında da önemli bir değişimi temsil ediyor. Şirketin bugüne kadar daha hızlı özellik sunmaya odaklanan çevik geliştirme modeli, zaman zaman yeterli test süreçlerinden geçmeyen güncellemelerin yayınlanmasına neden oldu.

Tam Boyutta Gör Yeni süreçte ise daha kapsamlı testler ve kalite kontrol mekanizmaları ön plana çıkacak. Böylece yayınlanan güncellemelerin daha stabil ve güvenilir olması hedefleniyor.

Microsoft’un kendi iç analizlerine göre Windows 11, bazı kritik alanlarda rakiplerinin ve hatta Windows 10’un gerisinde kalmış durumda. Özellikle Dosya Gezgini ve oyun performansı, şirketin geride kaldığını kabul ettiği alanlar arasında yer alıyor. Yapılan çeşitli güncellemelere rağmen, test sonuçları Windows 10’un bazı senaryolarda daha hızlı olduğunu ortaya koymuş durumda.

SteamOS seviyesinde oyun performansı hedefi

K2 projesinin en dikkat çekici hedeflerinden biri, oyun performansı. Microsoft, oyuncu kitlesinin Windows ekosistemindeki öneminin farkında ve bu nedenle Valve’ın SteamOS platformunu bir referans noktası olarak alıyor. Şirket, yaptığı dahili değerlendirmelerde iki yıl içinde SteamOS seviyesine ulaşmayı ve hatta bu performansı aşmayı hedeflediğini belirtiyor.

Bu kapsamda sistem kaynaklarının daha verimli kullanılması, gereksiz arka plan süreçlerinin azaltılması ve oyun performansını doğrudan etkileyen optimizasyonlar ön planda olacak.

K2 ile birlikte Windows 11’in en çok eleştirilen bileşenlerinden biri olan Dosya Gezgini de elden geçiriliyor. Yeni sürümde daha hızlı tepki veren, daha akıcı ve sade bir dosya yönetim deneyimi sunulması planlanıyor.

Ayrıca Windows Update tarafında da önemli değişiklikler yolda. Buna göre sistem, her güncellemede yeniden başlatma zorunluluğu yerine ayda yalnızca bir kez restart gerektirecek. Bunun yanında kullanıcılar, yalnızca kritik donanım sürücülerini seçerek yükleme yapabilecek, Microsoft’un diğer güncellemelerini isteğe bağlı olarak devre dışı bırakabilecek.

Microsoft’un K2 ile hedeflediği bir diğer önemli nokta ise sistem kaynaklarının daha verimli kullanılması. Bu kapsamda gereksiz yazılım yükü (bloat) azaltılacak ve bellek kullanımı düşürülecek.

Özellikle yapay zeka tarafında ciddi bir geri adım söz konusu. Son dönemde Windows 11 görev çubuğuna eklenen AI ajanları gibi özellikler, her kullanıcı için gerekli görülmüyor. K2 ile birlikte bu tür özelliklerin sistem üzerindeki etkisi azaltılacak veya tamamen isteğe bağlı hale getirilecek.

K2 projesi, yeni bir Windows sürümü olarak sunulmayacak. Bunun yerine Windows 11’e gelecek güncellemeler ve yamalar aracılığıyla kademeli olarak dağıtılacak. Bu yaklaşım, mevcut kullanıcıların sistemlerini değiştirmeden yeni iyileştirmelerden faydalanmasını sağlayacak. Dolayısıyla değişiklikler 2026 yılı boyunca devam edecek.

