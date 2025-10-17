Windows 11'in son güvenlik güncellemesi "localhost" işlevini bozdu

Windows 11'in yeni güncellemesi geliştiricileri vurdu
Bilmeyenler için Localhost, ana bilgisayarı ifade eden özel bir ağ ana bilgisayar adı ve kullanıcıların, ağ arayüzü donanımını tamamen devre dışı bırakarak yerel bilgisayarda çalışan ağ hizmetlerine erişmelerini sağlıyor. Windows 7'den bu yana Http.sys üzerinden çalışan bu sistem, web sunucusu olarak işlev görüyor. Ancak KB5066835 yaması, bu mekanizmanın normal çalışmasını engellemiş durumda.
Sorunun tam kapsamı ise henüz bilinmiyor, ancak etkilenen kullanıcılar arasında hem kurumsal sistem yöneticileri hem de bağımsız geliştiriciler yer alıyor. Hatta bazı kullanıcılar, KB5066835 yamayı kaldırarak bağlantıyı yeniden kurabildiğini belirtti. Ancak bazı durumlarda, Eylül güncellemesi (KB5065789) kaldırılmadıkça sorun çözülmüyor. Öte yandan yeni kurulan Windows 11 sistemlerinde bu hatanın görülmediğini söyleyelim.
Şu an için geçici çözüm olarak, Windows Kayıt Defteri üzerinden HTTP/2 protokol desteğini veya Hyper-V, IIS ve Windows Process Activation Service gibi bileşenleri kapatmak öneriliyor. Microsoft ise, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
