Windows 11'in son güvenlik güncellemesi "localhost" işlevini bozdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11 için dağıtılan KB5066835 güncellemesi, sistemdeki localhost arayüzünü bozarak ciddi bağlantı sorunlarına yol açtı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Visual Studio ve benzeri yazılım geliştirme araçlarında HTTP/2 protokol hataları, bağlantı başarısızlıkları ve HTTP sunucu erişim sorunlarıyla karşılaşıyor.

Windows 11'in yeni güncellemesi geliştiricileri vurdu

Bilmeyenler için Localhost, ana bilgisayarı ifade eden özel bir ağ ana bilgisayar adı ve kullanıcıların, ağ arayüzü donanımını tamamen devre dışı bırakarak yerel bilgisayarda çalışan ağ hizmetlerine erişmelerini sağlıyor. Windows 7'den bu yana Http.sys üzerinden çalışan bu sistem, web sunucusu olarak işlev görüyor. Ancak KB5066835 yaması, bu mekanizmanın normal çalışmasını engellemiş durumda.

Sorunun tam kapsamı ise henüz bilinmiyor, ancak etkilenen kullanıcılar arasında hem kurumsal sistem yöneticileri hem de bağımsız geliştiriciler yer alıyor. Hatta bazı kullanıcılar, KB5066835 yamayı kaldırarak bağlantıyı yeniden kurabildiğini belirtti. Ancak bazı durumlarda, Eylül güncellemesi (KB5065789) kaldırılmadıkça sorun çözülmüyor. Öte yandan yeni kurulan Windows 11 sistemlerinde bu hatanın görülmediğini söyleyelim.

Windows 11 konuşan AI PC oldu: Copilot ile sesli kontrol dönemi 1 gün önce eklendi

Şu an için geçici çözüm olarak, Windows Kayıt Defteri üzerinden HTTP/2 protokol desteğini veya Hyper-V, IIS ve Windows Process Activation Service gibi bileşenleri kapatmak öneriliyor. Microsoft ise, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'in son güncellemesi bir özelliği daha bozdu!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: