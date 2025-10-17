Giriş
    Windows 11'in son güvenlik güncellemesi "localhost" işlevini bozdu

    Windows 11'in Ekim ayı güncellemesi, geliştiriciler için kritik öneme sahip "localhost" bağlantılarını bozdu. Güncelleme sonrası HTTP hataları ve bağlantı kesintileri yaşanıyor.

    Windows 11'in son güncellemesi bir özelliği daha bozdu! Tam Boyutta Gör
    Windows 11 için dağıtılan KB5066835 güncellemesi, sistemdeki localhost arayüzünü bozarak ciddi bağlantı sorunlarına yol açtı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Visual Studio ve benzeri yazılım geliştirme araçlarında HTTP/2 protokol hataları, bağlantı başarısızlıkları ve HTTP sunucu erişim sorunlarıyla karşılaşıyor.

    Windows 11'in yeni güncellemesi geliştiricileri vurdu

    Bilmeyenler için Localhost, ana bilgisayarı ifade eden özel bir ağ ana bilgisayar adı ve kullanıcıların, ağ arayüzü donanımını tamamen devre dışı bırakarak yerel bilgisayarda çalışan ağ hizmetlerine erişmelerini sağlıyor. Windows 7'den bu yana Http.sys üzerinden çalışan bu sistem, web sunucusu olarak işlev görüyor. Ancak KB5066835 yaması, bu mekanizmanın normal çalışmasını engellemiş durumda.

    Sorunun tam kapsamı ise henüz bilinmiyor, ancak etkilenen kullanıcılar arasında hem kurumsal sistem yöneticileri hem de bağımsız geliştiriciler yer alıyor. Hatta bazı kullanıcılar, KB5066835 yamayı kaldırarak bağlantıyı yeniden kurabildiğini belirtti. Ancak bazı durumlarda, Eylül güncellemesi (KB5065789) kaldırılmadıkça sorun çözülmüyor. Öte yandan yeni kurulan Windows 11 sistemlerinde bu hatanın görülmediğini söyleyelim.

    Şu an için geçici çözüm olarak, Windows Kayıt Defteri üzerinden HTTP/2 protokol desteğini veya Hyper-V, IIS ve Windows Process Activation Service gibi bileşenleri kapatmak öneriliyor. Microsoft ise, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. 

