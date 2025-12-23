Windows 11'in son güncellemesi hız sorunlarına neden oluyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11 için yayınlanan Aralık 2025 toplu güncellemesi KB5072033, bazı kullanıcılarda performans sorunlarına yol açtı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, sistem kaynak kullanımında artış ve genel bir yavaşlama yaşandığını söylüyor.

Windows 11 kullanıcıları şikâyetçi

Aktarıldığı kadarıyla Windows 11'de yaşanan sorunun merkezinde AppX Deployment Service (AppXSVC) bulunuyor. Bu servis, Microsoft Store uygulamalarının kurulumu ve güncellenmesinden sorumlu. Güncelleme öncesinde "Manuel" modda çalışan AppXSVC, yalnızca ihtiyaç halinde devreye giriyordu. KB5072033 ile birlikte bu ayar “Otomatik” olarak değiştirildi. Sonuç olarak servis, sistem açılışında çalışmaya başlıyor ve arka planda sürekli aktif kalabiliyor.

Bazı kullanıcılar bu değişikliğin CPU, bellek ve disk kullanımını artırdığını belirtiyor. Özellikle düşük donanımlı sistemlerde performans kaybının daha belirgin olduğunu söyleyelim. Kurumsal tarafta ise durum daha karmaşık. IT ekipleri, AppXSVC'nin başlat-durdur döngüsünün izleme araçlarında sürekli hata uyarılarına yol açtığını söylüyor.

Microsoft, daha sonra yayımladığı destek belgesinde bu değişikliği doğruladı. Şirket, servisin otomatik başlatılmasının "belirli ve sınırlı senaryolarda" daha iyi kararlılık sağlamak amacıyla yapıldığını belirtiyor. Ancak AppXSVC’nin devre dışı bırakılmasının Microsoft Store uygulama güncellemelerini bozabileceği konusunda da uyarıyor.

Şu aşamada kullanıcılar, olası kararlılık kazanımları ile günlük performans kaybı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmış durumda. Bazı kullanıcılar eski davranışı geri getirmek için servis veya kayıt defteri ayarlarını değiştirmeyi denese de, Microsoft bu yöntemleri resmi olarak önermiyor.

