Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'in son güncellemesi hız sorunlarına neden oluyor

    Microsoft'un Aralık ayında dağıttığı Windows 11 güncellemesinde performans sorunları ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, güncelleme sonrası sistemlerin belirgin şekilde yavaşladığını söylüyor.

    Windows 11'in son güncellemesinde sorun: Sistemi yavaşlatıyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11 için yayınlanan Aralık 2025 toplu güncellemesi KB5072033, bazı kullanıcılarda performans sorunlarına yol açtı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, sistem kaynak kullanımında artış ve genel bir yavaşlama yaşandığını söylüyor. 

    Windows 11 kullanıcıları şikâyetçi

    Aktarıldığı kadarıyla Windows 11'de yaşanan sorunun merkezinde AppX Deployment Service (AppXSVC) bulunuyor. Bu servis, Microsoft Store uygulamalarının kurulumu ve güncellenmesinden sorumlu. Güncelleme öncesinde "Manuel" modda çalışan AppXSVC, yalnızca ihtiyaç halinde devreye giriyordu. KB5072033 ile birlikte bu ayar “Otomatik” olarak değiştirildi. Sonuç olarak servis, sistem açılışında çalışmaya başlıyor ve arka planda sürekli aktif kalabiliyor.

    Bazı kullanıcılar bu değişikliğin CPU, bellek ve disk kullanımını artırdığını belirtiyor. Özellikle düşük donanımlı sistemlerde performans kaybının daha belirgin olduğunu söyleyelim. Kurumsal tarafta ise durum daha karmaşık. IT ekipleri, AppXSVC'nin başlat-durdur döngüsünün izleme araçlarında sürekli hata uyarılarına yol açtığını söylüyor.

    Microsoft, daha sonra yayımladığı destek belgesinde bu değişikliği doğruladı. Şirket, servisin otomatik başlatılmasının "belirli ve sınırlı senaryolarda" daha iyi kararlılık sağlamak amacıyla yapıldığını belirtiyor. Ancak AppXSVC’nin devre dışı bırakılmasının Microsoft Store uygulama güncellemelerini bozabileceği konusunda da uyarıyor.

    Şu aşamada kullanıcılar, olası kararlılık kazanımları ile günlük performans kaybı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmış durumda. Bazı kullanıcılar eski davranışı geri getirmek için servis veya kayıt defteri ayarlarını değiştirmeyi denese de, Microsoft bu yöntemleri resmi olarak önermiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    neurofeedback kullananların yorumları nissan qashqai 1.5 dci yakıt tüketimi yorumları nvidia geforce 940mx taraklı ayak için krampon türk telekom modem değiştirdim internet yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark GO 1
    Tecno Spark GO 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum