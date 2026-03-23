Microsoft doğruladı: Windows 11'in son güncellemesi giriş hatalarına yol açıyor

Yeni güncelleme giriş hatalarına yol açıyor
Yeni sorun, özellikle Microsoft Teams, OneDrive, Microsoft Edge, Microsoft Word, Microsoft Excel ve Microsoft 365 Copilot gibi uygulamalarda yaşanıyor. Kullanıcılar internete bağlı olmalarına rağmen "İnternet bağlantısı yok" uyarısıyla karşılaşıyor.
Problemin kaynağı ise ağ bağlantısının belirli bir durumdayken sistem tarafından yanlış yorumlanması. Güncelleme, bu özel bağlantı durumunu doğru şekilde işleyemediği için cihaz çevrimdışı gibi algılanıyor ve Microsoft hesabı ile giriş başarısız oluyor.
Microsoft'un paylaştığı geçici çözüm oldukça basit. Sistemi yeniden başlatmak. Ancak bu çözüm kalıcı değil. Aynı bağlantı durumu tekrar oluştuğunda sorun yeniden ortaya çıkabiliyor. Şirketin, hatayı giderecek kalıcı bir düzeltme üzerinde çalıştığı ve güncellemenin kısa süre içinde yayınlanacağı belirtiliyor.
Sorunun yalnızca Windows 11'in 24H2 ve 25H2 sürümlerini etkilediğini de ekleyelim. Öte yandan bu hata tek başına değil. Son dönemde özellikle bazı Samsung cihazlarda C sürücüsüne erişim problemi gibi farklı sorunlar da rapor edilmiş durumda.
