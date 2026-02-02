Giriş
    Windows 11'in yeni özelliği sistem dosyalarını koruyor

    Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümleri için güvenlik yaması içermeyen Ocak ayı güncellemesi yayınlandı. Microsoft'un sürüm notlarında belirtmediği yeni bir özellik ortaya çıktı.

    windows 11 KB5074105 yeni güvenlik özelliği Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçen hafta Windows 11'in 24H2 ve 25H2 sürümleri için güvenlikle ilgili olmayan KB5074105 güncellemesini yayınladı. Bu sürüm, yeni özellikler ve değişikliklerle geldi. Kısa bir süre sonra, KB5074105 değişiklik günlüğünde belirtilmeyen yeni bir güvenlik özelliği ortaya çıktı.

    KB5074105 güncellemesiyle Windows 11, sistem dosyaları için ekstra güvenlik katmanı kazandı. İşletim sistemi artık yönetici ayrıcalıklarına sahip olmayan kullanıcıya depolama ayarlarına erişme izni vermiyor. Ayarlar - Sistem - Depolama'ya gidildiğinde Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) uyarısı çıkıyor.

    Bilmeyenler için, Ayarlar uygulamasındaki Depolama bölümü, depolama ile ilgili her şeyi yönetmenize ve geri dönüşüm kutusunun içeriği, optimizasyon dosyaları, küçük resimler gibi geçici dosyaları silerek temizleme işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Ayrıca Depolama Alanlarını yapılandırabilir, sürücü optimizasyonunu ayarlayabilir, otomatik disk temizliği için Akıllı Depolama’yı ayarlayabilir, Windows'un yeni içeriği nereye kaydetmesi gerektiğini belirtebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

