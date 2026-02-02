Windows 11'in yeni özelliği sistem dosyalarını koruyor

KB5074105 güncellemesiyle Windows 11, sistem dosyaları için ekstra güvenlik katmanı kazandı. İşletim sistemi artık yönetici ayrıcalıklarına sahip olmayan kullanıcıya depolama ayarlarına erişme izni vermiyor. Ayarlar - Sistem - Depolama'ya gidildiğinde Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) uyarısı çıkıyor.
Bilmeyenler için, Ayarlar uygulamasındaki Depolama bölümü, depolama ile ilgili her şeyi yönetmenize ve geri dönüşüm kutusunun içeriği, optimizasyon dosyaları, küçük resimler gibi geçici dosyaları silerek temizleme işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Ayrıca Depolama Alanlarını yapılandırabilir, sürücü optimizasyonunu ayarlayabilir, otomatik disk temizliği için Akıllı Depolama'yı ayarlayabilir, Windows'un yeni içeriği nereye kaydetmesi gerektiğini belirtebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.