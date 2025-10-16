Giriş
    Windows 11 konuşan AI PC oldu: Copilot ile sesli kontrol dönemi

    Microsoft, her Windows 11 bilgisayarını birer AI PC'ye dönüştürüyor. Hey Copilot desteğiyle Copilot, Windows'daki sesli yapay zeka asistanı haline geriliyor ve sizin yerinize işlem yapabiliyor.

    Windows 11 konuşan AI PC oldu: Copilot ile sesli kontrol dönemi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10’a veda ederken işletim sisteminin 40. yıl dönümüne yaklaşan dönemde, kullanıcı deneyimini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Şirket, Windows 12’yi henüz duyurmamış olsa da her Windows 11 bilgisayarını Copilot destekli ve kullanıcıyla konuşabilen bir AI PC’ye dönüştürmeyi amaçlıyor.

    Microsoft, AI evriminde ilk aşamada en güçlü araçlarını yalnızca ödeme yapan kullanıcılara sunmuştu. Şimdi ise Copilot Voice, Copilot Vision ve Copilot Actions gibi özellikleri tüm Windows 11 kullanıcılarına getiriyor

    Sesli etkileşim ön planda

    Bunun gerçekleşmesi için Microsoft, Copilot’un ses ve görsel yeteneklerinden yararlanıyor. Copilot Voice, yeni “Hey, Copilot!” aktivasyon kelimesi ile Windows 11 bilgisayarlarda sesli etkileşim mümkün hale geliyor. Dolayısıyla sesiniz, bir fare ve klavye gibi bir giriş yöntemi olacak.

    Windows 11 konuşan AI PC oldu: Copilot ile sesli kontrol dönemi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçmişte sesli asistanı Cortana ile benzer bir dönemden geçmişti ancak bu ve benzeri asistanlar etkileşim anlamında çok sınırlıydı. Ayrıca yetenekleri de oldukça kısıtlıyordu. Copilot sayesinde ise Windows 11’de doğal dilde bir konuşma gerçekleştirilebilecek. Konuşmalar “Goodbye” diyerek veya birkaç saniye sessiz kalarak sonlandırılabiliyor. Microsoft, “Hey, Copilot” özelliğinin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve Copilot uygulaması ayarlarından etkinleştirilebileceğini belirtiyor.
    Windows 11 konuşan AI PC oldu: Copilot ile sesli kontrol dönemi Tam Boyutta Gör
    Copilot Vision, ekranınızı görerek size rehberlik ediyor. Önce Copilot+ PC’lerde bulunan bu özellik, artık NPU (sinirsel işlem birimi) gerektirmeden tüm Windows 11 cihazlarına geliyor. Vision, uygulamalarda hızlı rehberlik, ipuçları ve görev yönlendirmesi sağlıyor. Microsoft, bu özellik için Highlights adını veriyor. Kullanıcı sadece “bana nasıl yapılacağını göster” dediğinde Vision, uygulama içi yönlendirmeler sunuyor. Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalarda Vision, ekranın dışında kalan içerikleri de analiz edebiliyor.

    Copilot Actions, Vision ile birleştirildiğinde AI’ın yerel uygulamalarda ve işletim sisteminde kullanıcı adına işlem yapabilmesini sağlıyor. Örneğin, Photoshop’ta bir ayarı göstermek yerine Copilot Actions, otomatik olarak ayarı aktif hâle getirebiliyor, bir klasördeki fotoğrafları düzenleyebiliyor veya büyük bir PDF’den bilgi çıkarabiliyor.

    Connectors ve daha fazlası

    Windows 11 konuşan AI PC oldu: Copilot ile sesli kontrol dönemi Tam Boyutta Gör
    Windows Insiders için sunulan Connectors, kullanıcıların OneDrive, Outlook veya Google hizmetleri gibi uygulamalara doğrudan Copilot üzerinden erişmesini ve işlem yapmasını sağlıyor. Örneğin, Copilot’a dişçi randevusu detaylarını bulmasını veya belirli bir dosyayı aramasını söyleyebiliyorsunuz. Kullanıcı izin verdikçe, Copilot yalnızca bulmakla kalmayıp bu dosya veya uygulamalarda işlem de yapabiliyor. Copilot+ cihazlara özel bazı özellikler, örneğin Click to Do, daha güçlü NPU’ya sahip cihazlarla sınırlı kalıyor.

    Copilot Actions, Microsoft 365 Copilot kurumsal araçlarında 2024’ten beri yer alıyordu, ancak şimdi tüm Windows kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Özellik, yakında metin tabanlı komutlarla da çalışacak. Bu yaklaşım, Apple’ın macOS Spotlight Actions ve kısayollarına benzer olsa da, Microsoft’un hedefi çok daha kapsamlı.

    Görev çubuğunda Ask Copilot

    Microsoft, Windows 11 görev çubuğuna entegre edilecek Ask Copilot işlevi ile Copilot’u “dinamik bir merkez” haline getirmeyi planlıyor. Bu özellik de tamamen isteğe bağlı olacak.

    Yeni “Hey Copilot” ve Copilot Vision özellikleri, bugün itibarıyla tüm Windows 11 Copilot erişimine sahip bilgisayarlarda kullanılabilir hale geldi. Copilot Actions ve Ask Copilot görev çubuğu özellikleri ise Windows 11 Insiders kullanıcıları için kademeli olarak sunulacak. Genel olarak bakıldığında Copilot'un Windows'un ana arayüzü haline geleceğini hayal etmek zor değil.

