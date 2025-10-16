Windows 11 konuşan AI PC oldu: Copilot ile sesli kontrol dönemi

Microsoft, AI evriminde ilk aşamada en güçlü araçlarını yalnızca ödeme yapan kullanıcılara sunmuştu. Şimdi ise Copilot Voice, Copilot Vision ve Copilot Actions gibi özellikleri tüm Windows 11 kullanıcılarına getiriyor
Sesli etkileşim ön planda
Bunun gerçekleşmesi için Microsoft, Copilot’un ses ve görsel yeteneklerinden yararlanıyor. Copilot Voice, yeni “Hey, Copilot!” aktivasyon kelimesi ile Windows 11 bilgisayarlarda sesli etkileşim mümkün hale geliyor. Dolayısıyla sesiniz, bir fare ve klavye gibi bir giriş yöntemi olacak.
Copilot Actions, Vision ile birleştirildiğinde AI’ın yerel uygulamalarda ve işletim sisteminde kullanıcı adına işlem yapabilmesini sağlıyor. Örneğin, Photoshop’ta bir ayarı göstermek yerine Copilot Actions, otomatik olarak ayarı aktif hâle getirebiliyor, bir klasördeki fotoğrafları düzenleyebiliyor veya büyük bir PDF’den bilgi çıkarabiliyor.
Connectors ve daha fazlası
Copilot Actions, Microsoft 365 Copilot kurumsal araçlarında 2024’ten beri yer alıyordu, ancak şimdi tüm Windows kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Özellik, yakında metin tabanlı komutlarla da çalışacak. Bu yaklaşım, Apple’ın macOS Spotlight Actions ve kısayollarına benzer olsa da, Microsoft’un hedefi çok daha kapsamlı.
Görev çubuğunda Ask Copilot
Microsoft, Windows 11 görev çubuğuna entegre edilecek Ask Copilot işlevi ile Copilot’u “dinamik bir merkez” haline getirmeyi planlıyor. Bu özellik de tamamen isteğe bağlı olacak.
Yeni “Hey Copilot” ve Copilot Vision özellikleri, bugün itibarıyla tüm Windows 11 Copilot erişimine sahip bilgisayarlarda kullanılabilir hale geldi. Copilot Actions ve Ask Copilot görev çubuğu özellikleri ise Windows 11 Insiders kullanıcıları için kademeli olarak sunulacak. Genel olarak bakıldığında Copilot'un Windows'un ana arayüzü haline geleceğini hayal etmek zor değil.
