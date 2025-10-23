Windows 11'de sistem kurtarma hatasını gideren güncelleme yayınlandı

WinRE ekranında USB aygıtları devre dışı kalıyordu
Microsoft, sorunun Windows 11 24H2 ve yeni yayınlanan 25H2 sürümlerinin yanı sıra Windows Server 2025’i etkilediğini belirtiyor. Microsoft, sorunu gidermek için WinRE içindeki tüm USB işlevlerini geri getiren KB5070773 acil durum güncelleştirmesi yayınladı. Şirket, kullanıcılara yamayı Windows Update aracılığıyla yüklemelerini veya Microsoft Update Kataloğu'ndan manuel olarak indirmelerini öneriyor.
Microsoft'a göre, bu sorun yalnızca kurtarma ortamını etkiledi, USB aygıtlarının çalışmaya devam ettiği normal Windows oturumlarını etkilemedi.
"KB5070773" güncellemesi yayınlandı
Şirket, güncelleştirmenin artık yaygın olarak kullanıma sunulduğunu ve ileride benzer bir sorun olmayacağını söylüyor. Bu düzeltme, son aylarda yaşanan bir dizi güncelleştirmeyle ilgili sorunun ardından geldi ancak bu sefer Microsoft etkiyi en aza indirmek için hızlı davrandı. Sorun giderme için kurtarma ortamına güveniyorsanız, giriş aygıtlarınızın beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için hemen güncelleme yapmanızda fayda var.Kaynakça https://support.microsoft.com/en-us/topic/october-20-2025-kb5070773-os-builds-26200-6901-and-26100-6901-out-of-band-0f533ed7-949a-4b89-8d0f-6ee751adfcd4 https://www.notebookcheck.net/Microsoft-issues-emergency-update-for-all-Windows-11-users.1145215.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: