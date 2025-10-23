Giriş
    Windows 11'de sistem kurtarma hatasını gideren güncelleme yayınlandı

    Microsoft, Windows 11'de Windows Kurtarma Ortamı'na girildiğinde USB klavye ve farelerin devre dışı kalmasına yol açan bir hatayı düzelten acil bir güncelleme yayınladı.

    windows 11 acil güncelleme KB5070773 Tam Boyutta Gör
    Microsoft, birçok Windows 11 kullanıcısının Windows Kurtarma Ortamı'nda USB klavye ve fareyi kullanamamasına neden olan bir sorunu düzelten acil bir güncelleme yayınladı. Bu sorun, WinRE'ye erişirken USB girişli cihazları devre dışı bırakan Ekim 2025 güvenlik güncelleştirmesi KB5066835'in yüklenmesinden sonra ortaya çıktı.

    WinRE ekranında USB aygıtları devre dışı kalıyordu

    Microsoft, sorunun Windows 11 24H2 ve yeni yayınlanan 25H2 sürümlerinin yanı sıra Windows Server 2025’i etkilediğini belirtiyor. Microsoft, sorunu gidermek için WinRE içindeki tüm USB işlevlerini geri getiren KB5070773 acil durum güncelleştirmesi yayınladı. Şirket, kullanıcılara yamayı Windows Update aracılığıyla yüklemelerini veya Microsoft Update Kataloğu'ndan manuel olarak indirmelerini öneriyor.

    Microsoft'a göre, bu sorun yalnızca kurtarma ortamını etkiledi, USB aygıtlarının çalışmaya devam ettiği normal Windows oturumlarını etkilemedi.

    "KB5070773" güncellemesi yayınlandı

    Şirket, güncelleştirmenin artık yaygın olarak kullanıma sunulduğunu ve ileride benzer bir sorun olmayacağını söylüyor. Bu düzeltme, son aylarda yaşanan bir dizi güncelleştirmeyle ilgili sorunun ardından geldi ancak bu sefer Microsoft etkiyi en aza indirmek için hızlı davrandı. Sorun giderme için kurtarma ortamına güveniyorsanız, giriş aygıtlarınızın beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için hemen güncelleme yapmanızda fayda var.

    https://support.microsoft.com/en-us/topic/october-20-2025-kb5070773-os-builds-26200-6901-and-26100-6901-out-of-band-0f533ed7-949a-4b89-8d0f-6ee751adfcd4 https://www.notebookcheck.net/Microsoft-issues-emergency-update-for-all-Windows-11-users.1145215.0.html
