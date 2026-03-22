Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft'tan beklenen adım: Windows 11 kurulumunda hesap zorunluluğu kalkabilir

    Microsoft, Windows 11 kurulumundaki internet ve hesap zorunluluğunu esnetmeyi tartışıyor. Yazılım devinin güncellemeleri süresiz durdurma özelliği üzerinde de çalıştığı gelen bilgiler arasında.

    Windows 11 kurulumunda hesap zorunluluğu kalkabilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasından gelen son bilgilere göre Microsoft, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Windows Latest tarafından paylaşılan detaylarda, şirketin Windows 11 kurulumu sırasında dayatılan zorunlu Microsoft hesabı kullanımından vazgeçmeyi gündemine aldığı belirtildi.

    "Bundan nefret ediyorum, üzerinde çalışıyorum"

    Bu önemli gelişme, Microsoft Başkan Yardımcısı Scott Hanselman'ın sosyal medya platformu X üzerinden bir kullanıcıya verdiği yanıtla teyit edildi. Hanselman, hesap zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soruya, "Evet, bundan nefret ediyorum. Üzerinde çalışıyorum." şeklinde yanıt vererek değişim sinyalini verdi.

    Ancak uzmanlar, bu değişikliğin hemen hayata geçmeyebileceği konusunda hemfikir. Zira şirket içindeki farklı departmanların konuyla ilgili artı ve eksileri tartıştığı bir süreçten geçildiği ifade ediliyor. Her ne kadar kesinleşmiş bir tarih olmasa da, Microsoft'un topluluk geri bildirimlerini ciddiye alması kullanıcılar tarafından olumlu bir adım olarak karşılandı.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    abiye kuzu atasözleri bütünleme sınavına girmezsek ne olur apexi spor yay audi a6 3.0 tdi quattro en iyi yivsiz av tüfeği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum