    Windows 11 kurulumunu hızlandıracak değişiklik: Sonunda geldi!

    Windows 11 artık kullanıcılara kurulumdan hemen sonra güncellemeleri yüklemeyi atlama seçeneği sunuyor. Bu değişiklik, işletim sistemini yükleme süresini oldukça kısaltacak.

    windows 11 kurulumu hızlandı zorunlu güncellemeleri atla Tam Boyutta Gör
    Windows 11'in ilk kurulumu artık zorunlu güncellemeler gerektirmiyor. Masaüstüne daha hızlı ulaşmak için artık “Daha sonra güncelle" düğmesi bulunuyor.

    Windows 11 kurulumunda artık güncellemeler atlanabiliyor

    Microsoft, Windows Update’in çalışma şeklini daha kullanıcı dostu ve daha az rahatsız edici hale getirmek için değiştiriyor. Windows güncellemelerini istediğiniz kadar duraklatma özelliği nihayet geliyor ve çok istenen bir diğer güncelleme ile ilgili özellik de nihayet ilk kurulum deneyimine (OOBE) eklendi.

    Daha önce çevrimiçi modda yeni bir cihaz kurarken, Windows 11 önce güncellemeleri yüklemenizi istiyordu. Birçok faktöre bağlı olarak, bu işlem oldukça uzun sürebiliyordu. Kullanıcılar, Microsoft'tan ilk kurulum sırasında güncellemeleri atlamalarına izin vermesini uzun zamandır istiyordu ve sonunda Microsoft bu isteği dikkate aldı.

    Artık "Daha sonra güncelle" seçeneğine tıklayarak uzun kurulum sürecini atlayabiliyorsunuz. Windows 11 kurulumu daha hızlı tamamlanıyor ve yeni özellikler getiren güncellemeleri ve güvenlik yamalarını daha sonra yükleyebiliyorsunuz.

    Microsoft, güncellemeleri atlama özelliğini birkaç aydır deniyordu. Şimdi bu özellik tüm tüketiciler için varsayılan olarak etkinleştirildi, bu nedenle bir sonraki Windows 11 cihazınızı satın aldığınızda ya da bilgisayarınızı sıfırladığınızda masaüstünü görmeden önce Windows 11'in tüm mevcut güncellemeleri yüklemesini beklemek zorunda kalmayacaksınız.

    Bu arada Microsoft, çalışanlarının bile nefret ettiği zorunlu Microsoft Hesabı gereksinimini de kaldırıyor.

