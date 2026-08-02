Windows 11 sağ tık menüsü yeniden tasarlanıyor: Artık çok daha hızlı olacak

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Şirket içinden gelen bilgilere göre, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla çok daha kompakt ve hızlı bir menü tasarımı üzerinde çalışılıyor. Mevcut menünün zamanla çok fazla dolması ve karmaşıklaşması, birçok kullanıcının şikayetçi olduğu konuların başında geliyordu.

Windows 11 yıl sonuna kadar hızlanacak: Yeni özellikler duyuruldu 4 sa. önce eklendi

Gecikmeler tarih oluyor

Güncel sistemde, özellikle üçüncü taraf yazılımların sağ tık menüsüne eklenmesi nedeniyle, her tıklamada tüm seçeneklerin yüklenmesi bazen bir saniyeden fazla sürebiliyor. Yeni güncelleme ile birlikte, menüdeki tüm uygulamaların aynı anda yüklenmesi yerine sık kullanılan fonksiyonlara öncelik verilmesi planlanıyor. Bu sayede menü çok daha seri bir şekilde açılacak.

Kullanıcılar kendi menüsünü tasarlayabilecek

Yeni tasarımın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kişiselleştirme imkanı olacak. Menüye eklenecek olan yeni bir "Özelleştir" butonu, kullanıcıların hangi işlevleri göreceğini seçmesine, istemediklerini gizlemesine ve seçeneklerin sırasını değiştirmesine olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklik, Microsoft'un Windows 11 genelinde performans ve güvenilirliği artırmayı hedefleyen "K2" kod adlı daha kapsamlı bir projesinin parçası olarak görülüyor. Dosya Gezgini ve Başlat menüsündeki iyileştirmeleri de kapsayan bu süreçte, kullanıcı arayüzü altyapısı için WinUI teknolojisinden faydalanılıyor.

Yeni nesil bağlam menüsünün ne zaman tam olarak yayınlanacağı henüz netlik kazanmasa da, geliştirme sürecinin hızla devam ettiği ve yıl sonuna kadar kullanıma sunulmasının gerçekçi bir beklenti olduğu belirtiliyor.

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Windows 11 sağ tık menüsü yeniden tasarlanıyor: Hızlanacak

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