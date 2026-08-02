Windows 11 sağ tık menüsü yeniden tasarlanıyor: Artık çok daha hızlı olacak

Gecikmeler tarih oluyor
Güncel sistemde, özellikle üçüncü taraf yazılımların sağ tık menüsüne eklenmesi nedeniyle, her tıklamada tüm seçeneklerin yüklenmesi bazen bir saniyeden fazla sürebiliyor. Yeni güncelleme ile birlikte, menüdeki tüm uygulamaların aynı anda yüklenmesi yerine sık kullanılan fonksiyonlara öncelik verilmesi planlanıyor. Bu sayede menü çok daha seri bir şekilde açılacak.
Kullanıcılar kendi menüsünü tasarlayabilecek
Yeni tasarımın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kişiselleştirme imkanı olacak. Menüye eklenecek olan yeni bir "Özelleştir" butonu, kullanıcıların hangi işlevleri göreceğini seçmesine, istemediklerini gizlemesine ve seçeneklerin sırasını değiştirmesine olanak tanıyacak.
Yeni nesil bağlam menüsünün ne zaman tam olarak yayınlanacağı henüz netlik kazanmasa da, geliştirme sürecinin hızla devam ettiği ve yıl sonuna kadar kullanıma sunulmasının gerçekçi bir beklenti olduğu belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii