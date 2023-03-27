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    Windows 11 sistem gereksinimleri netleşiyor: Minimum 8 GB RAM gerekebilir!

    Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Windows 11’e henüz geçmemişken son dönemlerde daha sık bir şekilde Windows 12’nin adını duymaya başladık. Şimdi ise Windows 12 sistem gereksinimleri ortaya çıktı.
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    Windows 12 sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Windows 11 için önümüzde gelmesini beklediğimi halen en az birkaç büyük güncelleme (Moment 3, Moment 4) bulunuyor. Ancak görünüşe göre Microsoft, "Next Valley" olarak adlandırılan Windows 12’ye doğru emin adımlarla ilerliyor. Bununla birlikte Windows 12 sistem gereksinimleri de ortaya çıkmaya başlamış durumda.

    Üst düzey yönetici Panos Panay, yeni nesil Windows 11 ve Windows 12'nin bulut destekli ve yapay zeka odaklı deneyimlerin bir karışımı olacağını, Microsoft'un bu yönde yavaş yavaş ilerleme kaydettiğini açıkladı. Güvenlik açısından da şirket, MSDT gibi eski bileşenlerin yanı sıra geçmişte istismar edilen VBScript'i de ortadan kaldırıyor.

    Windows 12 sistem gereksinimleri şekilleniyor

    • TPM: TPM 2.0
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 64 GB depolama alanı
    • Ekran kartı: WDDM 2.0 sürücüsüne sahip DirectX 12 
    • İşlemci: 2 veya daha fazla çekirdekli 1 (GHz) veya daha hızlı 64 bit (Pluton belirsiz)

    Öte yandan Microsoft'un üç yıllık sürüm döngüsüne geri döndüğüne inanılıyor. Dolayısıyla, Next Valley ya da Windows 12, muhtemelen 2024'ün ikinci yarısında duyurulabilir. Windows 12 çıkış tarihi bir yana en çok merak edilenlerden birisi de Windows 12 için sistem gereksinimleri. Microsoft, Windows 11 ile katı sistem gereksinimlerini şart koşmuştu ve birkaç nesil eski işlemciler yeni işletim sisteminde desteklenmemişti.

    Windows 11 sistem gereksinimleri netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Son söylentiler Güvenilir Platform Modülü (TPM) gibi bazı gereksinimlerin Windows 12’de de ay şekilde kalacağını söylüyor. Yani Windows 12, TPM 2.0 gereksinimini şart koşacak. Bunun yanında Ryzen 6000 mobil CPU'larla ilk çıkışını yapan Pluton yardımcı işlemcisinin Windows 12’de zorunlu olmayacağı söyleniyor. Zira Pluton için henüz erken olduğu düşünülüyor. Ek olarak önemli bir değişikliğim bellek tarafında yaşanması bekleniyor. Söylenenlere göre Windows 12’de RAM gereksinimi 8 GB'a yükselebilir. Minimum 64 GB depolama alanı da yine değişmeden kalacak olan gereksinimler arasında olacak. Şimdilik bunların resmi gereksinimler olmadığını ve ilerleyen dönemlerde sistem gereksinimlerinin değişebileceğini söyleyelim.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    semih kaptan 3 dakika önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 5 dakika önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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