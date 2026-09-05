Windows 11 uygulamalara yaşınızı söyleyecek

Sistem, kullanıcının tam yaşını veya doğum tarihini uygulamalarla paylaşmayacak. Bunun yerine yaş bilgisi belirli gruplara ayrılacak. Uygulamalar; "10 yaşından küçük", "10-12", "13-15", "16-17" ve "18 yaş ve üzeri" gibi kategorilerden birini görebilecek. Ayrıca kullanıcının yaşının bağımsız olarak doğrulanıp doğrulanmadığı da uygulamaya bildirilecek.
Her uygulama yaş bilgisine erişemeyecek
Microsoft, yaş doğrulama sürecini merkezi hale getirerek özellikle yetişkinlere yönelik içerik sunan uygulamalardaki mevcut yöntemlerin yerine daha güvenilir bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Şimdiye kadar uygulamalar yaş kontrolü için kredi kartı bilgileri, üçüncü taraf kimlik doğrulama servisleri veya kullanıcının kendi girdiği doğum tarihi gibi yöntemlere başvuruyordu.
Windows Age APIs şu anda Windows SDK içerisinde belgelenmiş durumda ancak Windows 11'de henüz etkinleştirilmedi. Microsoft'un özelliği 2026'nın sonundan önce kullanıma açmasının beklendiği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: